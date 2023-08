Podijeli :

Kolumnist portala Index Goran Vojković gostovao je u Novom danu gdje je komentirao aktualna društvena pitanja.

Vojković se dotaknuo i nereda u Ateni, ako i kazne koju je Dinamo dobio od strane UEFA-e. “Ona je bila očekivana. UEFA je birokratska organizacija u kojoj sjede uhljebi, dobro plaćeni činovnici. I onda dođu nekakve tuče i problemi i kako će reagirati birokracija? Tako što će probati nešto smanjiti suziti i to je uobičajena reakcija”, rekao je.

“Ne može klub reći ovo su moji navijači samo kad su pozitivni, a kad se dogodi nešto negativno to nisu moji navijači. Kad je kod nas utakmica visokog rizika na autocesti, na svakom ugibalištu, stoje stotine specijalaca koje treba netko platiti, pa i ja koji u Zagrebu imam splitske registarske tablice moram paziti i sve to nervira”, dodao je.

“Službe su sada sigurno zakazale, i naše i grčke službe nisu bile dobro koordinirane, ali ne mogu klub i država reći to nisu naši ljudi. Jesu”, smatra Vojković.

“Hrvatska ima interno problems navijačima koji treba riješiti interno. Politika ne želi rješavati taj problem jer to su vrlo organizirani glasači koji preko svojih grupa mogu skupiti tisuće glasova i njih se pušta. Političari ne žele sukobe i gledaju do narednih izbora i ovaj se problem neće sada rješavati jer ne žele da te navijačke skupine budu protiv njih. Sad će se to pokušati lagano smiriti”, napominje.

Dodaje da je Grčka zemlja koja ima jako strog način odnosa prema huliganima. “Zna se da su zatvori stoji i da je većina zatvorenika iz stranih zemalja. Vjerojatno je to bila dogovorena tuča, ali izabrali su zemlju gdje se to strogo kažnjava. Vjerojatno će dio njih biti pušten, dio će biti osuđen, a i diplomacija će napraviti svoje, ali to država mora napraviti za svakoga tko se nađe u zatvoru u stranoj zemlji”, kazao je.

Što se cijena u turističkim mjestima kaže da se one formiraju prema turistima. “Mi smo kod kupovine tradicionalni. Kupci će reći da dolaze jer im je tu blizu, jer poznaju prodavačicu, znaju dobrog mesara. Postoji ta emocionalna komponentna. Onda trgovine naprave ankete i dobiju takve rezultate gdje nitko ne spominje cijenu i onda oni podižu cijenu”, rekao je Vojković.

“U Njemačkoj da netko digne cijene bi ga bojkotirali, u Hrvatskoj se to neće dogoditi”, dodao je.

