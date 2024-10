Zašto je Pupovac prihvatio poziciju u Saboru usprkos izbacivanju Srba iz Vlade i zašto ga Milanović zove etnobiznismenom

Podijeli :

Nakon što su Srbi isključeni iz sustava odlučivanja, u Hrvatskoj se vodi politička kampanja protiv srpske zajednice i njene prisutnosti u političkom životu, ali bi položaj srpske manjine bio na najnižoj razini u odnosu na proteklih nekoliko godina da kao oporbena stranka nismo održali suradnju s Vladom, rekao je za N1 Srbija predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac.

U gostovanju na N1 Srbija povodom otvorenja Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, Pupovac je ocijenio da taj događaj ima političku težinu, ali da nije sve riješeno u hrvatsko-srpskim odnosima. No, ono što je negativno, smatra Pupovac, jest činjenica da se i dalje vodi politička kampanja protiv Srba u Hrvatskoj, protiv njihove prisutnosti u političkom životu.

“To je važan događaj, ali ne možemo ga precijeniti u smislu da je sve riješeno u hrvatsko-srpskim odnosima jer nije. Ovo je još jedan pokušaj da se počne ispočetka. Ali najvažnije je da su poruke ministra Oglede Koršenek i ministra Marka Đurića bile vrlo, vrlo pozitivne i odlučne za suradnju, što je rezultat širih nastojanja da se ta suradnja unaprijedi, bez ovakvih opterećujućih, napetih i štetnih poruka po interese Srba i Hrvata i aktivnosti”, kaže za N1 Srbija Pupovac.

“Zašto SDSS nema više predstavnike u Vladi, a on je predsjednik saborskog Odbora”

Odgovarajući na pitanje je li, s obzirom na to da Srpsko narodno vijeće više nema zastupnika u hrvatskoj Vladi, položaj srpske zajednice na najnižoj razini u odnosu na prethodnih nekoliko godina, Pupovac navodi da bi tako bilo da nisu održavali suradnju s Vladom kao oporbena stranka.

Pupovac se oglasio o čelniku SDSS-a iz Topuskog koji je osumnjičen za ratni zločin

“Da nismo zadržali povezanost i uključenost u rad velikog kluba zastupnika nacionalnih manjina, u kojem je i klub Samostalne demokratske srpske stranke, mogli bismo to reći. No, budući da smo napravili takav dogovor da ćemo sačuvati ono što smo postigli u proteklih osam godina, što znači da bez obzira na to što Srbi ne sudjeluju u vlasti… A to je vrlo ekstreman i ekstremistički Domovinski pokret, inzistirali su da se Srbi u to ne miješaju, posebno Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), a i jučer su slali poruke slične vrste, nedopustive u civiliziranoj politici, ali nažalost nisu jedini u hrvatskoj politici, ovo je trenutak kada se cilja na srpsku zajednicu i njenu politiku u Hrvatskoj, to je postala prilično raširena praksa u političkom životu Hrvatske, zbog čega sam u jučerašnjem govoru morao poslati sasvim jasnu poruku”, objašnjava.

SDSS je, kako kaže, na zamolbu Kluba zastupnika nacionalnih manjina prihvatio mjesto predsjednika saborskog Odbora za manjine, ističući da to nije moćno tijelo, ali da je relevantno, posebno u trenucima kada ima kriznih okolnosti.

“Krizne okolnosti za nas su da je Hrvatska došla u situaciju da se dopušta da se jedna, u ovom slučaju vodeća, manjinska stranka u Hrvatskoj počinje politički progoniti, počinje se u nekom smislu javno kriminalizirati, svaljivati ​​kolektivnu krivnju o SDSS-u, na nas kao političke zastupnike u parlamentu… To je nešto što u jednom trenutku može biti dovoljan razlog da taj odbor, ali i drugi odbori, ovu temu otvore kao temu za raspravu unutar svoje redovite i izvanredne sjednice”, istaknuo je Pupovac.

O podršci Plenkoviću ako dođe do krize u Vladi

Na pitanje bi li podržali Plenkovića da dođe do krize, Pupovac ističe da u takvim okolnostima to ne bi bila laka odluka.

Pupovac optužio Bulja za politički nemoral: “Znamo što je njegov cilj…”

“Naše iskustvo sudjelovanja u vlasti tijekom proteklih osam godina i naše sadašnje iskustvo sigurno je nešto iz čega smo puno naučili. Držat ćemo se onoga što smo puno naučili. To znači da smo zbog naše spremnosti da sudjelujemo u vlasti, a i zbog interesa Srba u Hrvatskoj, kao jedne od najobespravljenijih manjina u Hrvatskoj, najdiskriminiranija i najstigmatiziranija manjina u Hrvatskoj. U interesu poboljšanja i promjene takve slike i takvog stanja, odlučili smo sudjelovati u oslobađanju Hrvatske od rigidnog, a često i ekstremnog nacionalizma i značajnom pomaku na putu ostvarenja njenih dodatnih europskih ciljeva i promjene politike iz 2015. do 2018. u kojoj je doista obnovljeno nešto što je karakteriziralo Hrvatsku ratnih 90-ih. Uspjeli smo to smiriti, ali smo platili visoku cijenu jer su nas ekstremna desnica, a nažalost nerijetko i ne osobito razumna ljevica te ne osobito razumni potezi i postupci nekih drugih vodećih ljudi u Hrvatskoj doveli do situacije u kojoj smo počeli plaćati previsoku cijenu za njihovo sudjelovanje u vlasti. Dakle, ako se opet steknu okolnosti da u tome moramo sudjelovati, to danas neće biti jednostavna odluka i nećemo je lako donijeti”, objašnjava Pupovac.

Komentirajući to što ga predsjednik Hrvatske Zoran Milanović naziva etnobiznismenom, Pupovac kaže: “To je sramotan izraz, koji će obilježiti predsjednički mandat Ive Josipovića, inače, u velikoj mjeri pozitivan, pozitivnu suradnju Hrvatske i Srbije, pozitivan općenito u odnosima u regiji… ali koji je u nekom kritičnom trenutku, u kojem se našao, uspio moje političko djelovanje okarakterizirati kao etnobiznis, i to u kontekstu rasprava o tuđim, a ne mojim poslovima. I neki ljudi s desnih političkih scena, ekstremnih političkih scena, to koriste da diskvalificiraju moj rad i onda se dogodilo, a to vjerojatno nije najgore što se dogodilo, da predsjednik Milanović to ponavlja.”

To je, kako ocjenjuje, ozbiljna sramota hrvatskog političkog života i na lijevoj i na desnoj političkoj sceni.

Grmoja: Zašto nije uhićen etnobiznismen desetljeća, Milorad Pupovac?

I predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocjenjuje da položaj Srba u Hrvatskoj nije na zavidnoj razini, navodeći da su od događaja iz 90-ih konstantno stigmatizirani.

“Pogotovo sada jer je desnica kroz Domovinski pokret ušla u vladajuću većinu, njihova pozicija nije laka. U takvoj opasnoj atmosferi mislim da predstavnici Srba čine maksimum kako bi olakšali položaj srpske manjine u Hrvatskoj”, naglasio je Popov pa zaključio: “Skretanje udesno nije samo karakteristika Hrvatske, već je to slučaj i sa Srbijom. Obje države grade nacionalizam i time homogeniziraju biračko tijelo.”

