Zastrašujuća poruka župana Anušića: Južni dio Slavonije udiše benzine i toksine! Krivac će odgovarati, ali nećete krivnju meni kačiti!

“Kancerogeni dim koji se širio za vrijeme i nakon požara plastike u tvrtci Drava International najozbiljnija je havarija koja se dogodila u Slavoniji dosad i koja je ugrozila zdravlje ljudi od najmanjeg djeteta do najstarijeg čovjeka i ne znamo kakve će biti reperkusije!”

Tu je dramatičnu poruku posalo u više navrata osječko-baranjski župan Ivan Anušić u velikom intervjuu za Točku na tjedan na N1 televiziji u kojem je u razgovoru s novinarom Ilijom Radićem progovorio o kako tvrdi – podmetanjima i prebacivanju krivnje. “Dirnuo sam u osinje gnijezdo, u interese teške milijune eura i sad mi pokušavaju natovariti krivnju – ali branit ću se, branit ću se!”, poručuje Anušić vlasniku tvrtke i njegovim političkim zaštitnicima koji su, prema svemu sudeći, upravo iz njegove stranke.

Žešće nego ikad dosad Anušić proziva državni inspektorat kojeg vodi njegov stranački kolega HDZ-ovac Andrija Mikulić i progovara o nesagledivim posljedicama velikog požara kojega se, tvrdi, moglo i moralo izbjeći. Tvrdi kako je zdravlje ljudi ugroženo ne samo u Osječko-baranjskoj županiji, nego da se kancerogeni dim proširio i na Vukovarsko-srijemsku županiju i na Brodsko-posavsku županiju, pa čak i na susjednu BiH. Perite dobro voće i povrće, lisnatu salatu uopće ne smijete jesti! – upozorava građane i poručuje: krivac se ne smije izvući!

Još uvijek smo svi pod dojmom požara u Osijeku. Odlučili ste se ne proglasiti ekološku katastrofu nego veliku nesreću. U čemu je razlika?

Radi se samo o brzini i kako brže doći do situacije i stanja u kojem ćemo moći lakše pomoći onima koji su ugroženi ovim velikim požarom. Svi “benfiti” koje imate kada proglasite takvo stanje, sa strane financijske potpore, važe jednako za veliku nesreću i elementarnu katastrofu. Mi smo sada samo potvrdili veliku nesreću i dalje komuniciramo s Vladom. Nakon toga ćemo, pretpostavljam, zatražiti i status elementarne nesreće.

U pitanju je plastika koja je gorila i koja je očigledno zagadila okoliš. Koliko će sve te posljedice trpiti stanovnici Osijeka i prigradskih naselja?

To je ono čega nas je najviše strah i što je najveće pitanje u ovom trenutku. Dim već treći dan suklja s garišta, a iako je požar lokaliziran, dim je najopasniji. U ovom trenutku ne znamo kakvu će štetu napraviti. Znamo da je opasan po zdravlje, imamo nalaze koji to potvrđuju. U njemu su uglavnom kancerogeni spojevi. Mi smo već dali upute svim žiteljima, svima koji su došli u doticaj s tim dimom – a to nije samo Osječko-baranjska županija nego i Vukovarsko-srijemska i Slavonsko-brodska županija i čak je izmjereno pojavljivanje u susjednoj BiH. Ono što je bitno je da nikada nećemo moći znati koliko je ovo zapravo utjecalo loše na zdravlje ljudi. Iz tog razloga je bitno da se čuvamo i pazimo ovih dana dok je dim prisutan. Savjetujem građanima da ne izlaze van, da nose maske, da voće i povrće koje uzimaju iz vrta prati – lisnate salate ne konzumirati! To se ne može ni oprano konzumirati!

Imamo posljedice u činjenici da plastika ulazi u zemlju i vodu. Je li ugrožena slavonska poljoprivreda?

Ne bih rekao da je ugrožena. To nije u toliko velikom obujmu da se rasulo po cijeloj poljoprivredi. Vjetar je išao sve ove dane u jednom smjeru, sjevernjak i nosio je to u određeni dio županije, jugoistočni dio. Nije se širilo na način da je cijela županija na isti način pokrivena dimom. Dio proizvodnje poljoprivredne – to svakako je.

Hoćete li tražiti naknadu za građane?

Upravo kroz proglašenja velike nesreće ili ekološke katastrofe ćemo ostvarivati dio financijskih prava. To je obaveza od strane Vlade i Vlada je spremna pomoći. Čuo sam se s premijerom dva puta i on je iskazao apsolutnu spremnost da nam se pomogne. Ono što je bitno reći je da krivac mora snositi odgovornost i treba snositi dio financijskog obeštećenje.

Kada se proglašavaju takva stanja, najčešće ti iznosi za građane budu mizerni i ne pokriju ono što izgube. O kojim iznosima pričamo?

Ne mogu u ovom trenutku reći o kojim iznosima pričamo. Bitno je da materijalne štete nije bilo. Imamo tri ozlijeđena vatrogasca. Dva su lakše, jedan je teško ozlijeđen. Van životne je opasnosti, ali čovjek je teško stradao, upao je u lavu otopljene plastike. Ovo nije potres, nije poplava, nije oluja koja je rušila kuće pa da ljudi imaju materijalnu štetu. Ovdje govorimo o drugačijoj vrsti štete – zagađenju zemlje, zagađenju prostora i zagađenju zraka i onome što će taj zrak i to onečišćenje učiniti ljudima – to je dugoročno. Zato je ovo vrlo kompleksno i vrlo ozbiljno pitanje i ne smijemo žuriti s konkretnim zaključcima pa ih kasnije ispravljati. Sjest ćemo svi s Vladom i stručnjacima kako rješavati problem, da nemamo problem dugoročno od ovoga što se događalo protekla 4 dana.

Koliko ste zadovoljni brzinom analize zraka i zemlje? U tri dana nakon samog zagađenja, mi nismo mogli dobiti konkretne rezultate koliko je i što zagađeno…

Problem nije bio u brzini. Osijek ima tri mjerne stanice i niti jedna mjerna stanica nije pokazivala loša odstupanja jer vjetar je pirio u jednom smjeru i odnosio dim od grada. Dok je dio županije, kao što su općine u južnom dijelu od grada Osijeka, imale takvu koncentraciju dima da vam nije potreban nikakav aparat ni mjerenje, ni danas kad prođete pored toga vam ne treba nikakav aparat da biste znali da tu ne smijete biti i da to ne smijete udisati. Mi smo nakon dva dana dobili podatke. Na određenim dijelovima županije nema nikakvih problema, dok su u drugim dijelovima odstupanja u negativnom smislu velika.

Zatražili ste već nakon prvog dana forenzičare iz Zagreba. Ne vjerujete onima iz svoje županije?

Ne, ne. Odlično surađujemo s našom policijom. Forenzičari iz Centra Ivan Vučetić su najobučeniji forenzičari u Hrvatskoj. Radili su na najsloženijim slučajevima i rješavaju najsloženije situacije. Iz tog razloga sam zatražio njih. Iz onih saznanja koja ja imam o ovome svemu što se dogodilo ali ih ne smijem još iznositi u ovom trenutku, prerano je, ne želim iznositi javno u kameru – ali ono što ja znam i informacije koje sam dobio govore u prilog tome da je potrebno da dođu najveći profesionalci, najveće kvaliteta i znanja da to rješavaju zajedno s našom policijom iz Osijeka.

Vi se suzdržavate od iznošenja informacija koje imate, a vlasnik tvrtke Zvonko Bede se ne suzdržava. Govori da ima pouzdane indicije da je požar podmetnut. Imate li takve informacije?

To je rekao i u mom prisustvu… da je požar podmetnut i da on nije mogao buknuti sam na tom mjestu gdje je buknuo. To je jedina rečenica koju smo mi izgovorili otkako smo se tamo sreli, I to je sve. Dalje nisam ništa provjeravao… je li požar podmetnut ili ne… upravo zato bih volio da dođu ljudi koji mogu bez ikakve dileme utvrditi je li podmetnut ili nije.

U medijima se pojavila špekulacija da je ta plastična masa bila osigurana na visoke iznose. Vlasnik tvrtke to demantira…

Imam dosta informacija, imam jako puno informacija, između ostalog imam i takve informacije, ali nemam dokument, nemam te papire i ne mogu to tvrditi i to je ključno. Čuo sam za to, ali ne mogu tvrditi da je to istina. Kroz istragu će se sve vidjeti, je li sve bilo osigurano, je li sve bilo po pravilima, po zakonu – to će se sve vidjeti..

Vi ste rekli da se 20 godina gomilala plastika i da nitko nije reagirao, tko je trebao reagirati?

Prvo, tvornica funkcionira i radi tu nešto više od 20 godina. Deponirala je dio plastike koju je obrađivala ali i dio plastike koju nije obrađivala je deponirala iza objekta, nevidljiv prolazniku jer je to ogromno područje. Sada u ovom trenutku na 17,3 hektara se nalazi deponirana plastika. 17 hektara! Mi tu možemo otprilike izračunati količinu, ne možemo znati sigurno jer dio te plastike je zarastao u šipražje, drveće raste između toga, dio je zatrpan zemljom, dio je visok 4-5 metara. Lako se dolazi do ogromnih kubika! U Osječko-baranjskoj županiji sve tvrtke dolaze po rješenje koje im izdaje OBŽ, tako i ova tvrtka je bila – referent iz upravnog odjela je dao rješenje i suglasnost na 20.000 tona plastike.

Vi ste govorili o podatku od pola milijuna tona, odakle Vam taj podatak?

Slobodnom procjenom koju sam vidio i koju možete na Google Earthu provjeriti…

Vlasnik kaže da je to potpuna glupost?

Potpuno glupost je naravno ako sada gledate gdje je ta plastika – kada je plastika izgorjela. Ta je plastika gorila 24 sata takvim intenzitetom i snagom da smo imali piroklastične tokove plastike koje su išle kroz kanale kao da imate vulkan a ne požar. Je li to što sam ja rekao glupost ili ne, to ćemo lako utvrditi kad se počne iskapati zakopana plastika, kada se provjeri na Arcodeu i Google Earthu – točno se vidi gdje je skladištena ta plastika, gdje je odbačena stajala godinama. Pomožite to s kvadratima i sa prosječnom visinom odbačene plastike – i dobit ćete otrilike tu cifru koju sam ja rekao.

Podnijeli ste kaznenu prijavu. Kome, protiv koga?

Podnio sam kaznenu prijave protiv Drave International, odnosno protiv vlasnika. Zašto? Jer je to moja dužnost. Ja sam župan. Neodgovornim ponašanjem i vođenjem te tvrtke je došlo do ogromne havarije koja je ugrozila zdravlje ljudi od najmanjeg djeteta do najstarijeg čovjeka i ne znamo kakve će biti reperkusije. Da jedno dijete i jedan čovjek oboli od karcinoma zbog ovoga, mislim da netko zaslužuje odgovarati za to. Jedan vatrogasac koji je pukim slučajem preživio zaslužuje da netko odgovara za to što je on išao na tu intervenciju. Ne budemo li se svi počeli tako ponašati, ne počnu li odgovarati oni koji su krivi za nešto, ne budemo li imali odgovornost u društvu za ono što činimo, i ne bude li bilo sankcija – onda svatko može raditi što hoće u ovoj državi.

Vlasnik tvrtke vam vraća istom mjerom…

Pa neka me tuži. Ovo je apsurd, teze su potpuno okrenute naopako. U ovom trenutku, dio medija stavlja mene kao glavni problem zbog toga što je tamo izbio požar i zbog toga što je ta tvrtka radila. Nevjerojatno! Ja razumijem: ogromni su novci ovdje u pitanju, ogromni novci, milijuni eura su u pitanju i veliki su interesi u ovoj tvrtki.

Čiji?

Ha, ja ne znam čiji su to interesi, nije moje da govorim. Googlajte dva puta, zguglajte pa ćete vidjeti čiji su interesi. Ja sam, to je sad očito, dirnuo u jedno ozbiljno osinje gnijezdo. Ovakvi koordinirani napadi na mene i to od medija koji bi trebali biti ozbiljni u svom izvještavanju I objektivni… Ja nisam izdao rješenje da se zakon u toj tvrtci ne poštuje, nego da se poštuje. Da se zapalilo 20 000 tona plastike to bi bio incident i ugasilo bi se za dva sata. Tamo je gorila puno, puno veća kubikaža. Gorilo je abnormalno puno plastike.

Jeste li vi upozoravali na te nedostatke?

Ovako, ja kao župan ne mogu ići okolo po tvrtkama i govoriti “tebi nešto ne valja”.

Ali ako znate da nešto ne valja!

Pa ne mogu ja znati ako nešto ne valja. Ja to mogu pretpostaviti. Postoje službe koje to rade. To ne radim ja. Ja sam u stožeru civilne zaštite koji je spašavao tamo te radnike i halu da ne izgori i uspjeli smo isključivo zahvaljujući vatrogascima koji su bili ludo hrabri tu večer. Zalužuju svaku pohvalu i čestitke. Moj je posao da vodim školstvo, obrazovanje i zdravstvo.

Od koga se očekuje da reagira na ovakve situacije? Jel to Državni inspektorat? Policija?

Pa normalno da je!

Državni inspektorat je prema vlastitim izjavama imao devet situacija u kojima su djelovali unutar te tvrtke. Bile su dvije prijave. Što je bilo s njima?

Pa ne znam, ja nisam državni inspektor!

Jeste pitali svog kolegu Mikulića?

Ja ne prebacujem krivnju ni na koga i najmanje na Državni inspektorat ili Ministarstvo gospodarstva, ali neće se krivnja meni kačiti! Ja je neću prihvatiti! Bude li se meni kroz određene kanale gurala i prišivala problematika ovoga što se dogodilo – ja se moram braniti i ja ću se braniti! Nevjerojatno je da se u ovom trenutku ja moram braniti, ali živimo tako kako živimo i u ovim okolnostima živimo i nije to meni problem, ja sam se privikao na to… Državni inspektorat je zadužen za kontrolu rada i procesa, poštivanje zakona i zaštitu okoliša, kubikaže. Nisam ja zadužen, nego inspektorat. Ja nemam kontrolu nad inspktoratom, inspektorat nije pod mnom…

Je li vas kao župana u čijoj se županiji sve to događa zanimalo što se dogodilo?

Da me to nije zanimalo, ne bih se ustao u 3 ujutro, otišao na požarište i već 4 dana udisao taj dim i pokušavali sanirati štetu…

Pitam o prevenciji. Je li bilo moguće?

Vjerojatno je bilo moguće prevenirati, ali ja ne mogu ući u tu firmu. Kad smo mi dolazili i kad je počelo goriti, nam portir nam nije dao da uđemo. Ja ne mogu ulaziti u firmu i kucati na vrata: dobar dan, ja sam župan, što imate vi tamo iza… Rekli ste i sami informaciju da su inspektori tamo bili devet puta, znači oni su imali informacije…

Znate li što je bilo s dvije prijave?

Pa ne mogu ja to znati, ja nemam tu informaciju. Mogu vam reći ono što je u mojoj domeni, za ono što sam odgovoran i što radim podastrijet ću sve dokumente ali ja nemam informacije od strane inspektorata, jesu li oni tamo što našli kao problem, jesu li oni to zatvarali ili ne. To je pitanje za inspektorat i ja vas molim pitajte njih. Ne upirem prstom ni u koga, samo želim da se ovaj problem jednom zauvijek riješi i da se ovakve stvari nikad više ne događaju. Ovdje su u pitanju ljudski životi, ovo nije igra, ovo nije poplavio podrum u kući, ovdje su ljudi bili i još su uvijek izloženi kancerogenom dimu! Naši usjevi, naše životinje, naši ljudi, naša djeca i naš okoliš – i u ovom je trenutku je pitanje na koje ljudi u OBŽ imaju pravo i moraju dobiti odgovor: što je bilo rađeno protiv zakona i tko je kriv! Ja sam u njihovo ime podnio kaznenu prijavu protiv onoga za koga ja smatram a je kriv, ako sam ja pogriješio – kaznena će prijava biti odbačena, ali ja svoj dio posla moram ispuniti.

Tko štiti tvrtku Drava international?

To ja ne znam, to ja ne znam. Ja ne znam štiti li nju itko ili ne. Odgovor na to pitanje od mene nećete dobiti.

Jeste li čuli informacije da je vlasnik tvrtke u dobrim odnosima s Vladimirom Šeksom i da je on agitirao u njihovo ime za kredite HBOR-a?

To sam čuo iz medija. Nisam to znao, iz medija sam čuo. Postavljeno je to pitanje potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu i on je odgovorio onako kako je odgovorio. Apsolutno nam nikakve veze, nije se o tome raspravljalo, nemamo nikakva saznanja ni o njihovom dobrom odnosu ni o nekakvom agitiranju.

Spominje se i SDSS. Znate li išta o tome?

Također samo iz čuvenja. Nemam dokument nikakav kojim bi to mogao potvrditi.

Hoćete li dizati još kakve kaznene prijave?

Kao županija ćemo sjesti i vidjeti ima li potrebe. Trenutno nema potrebe nikakve, podnijeli smo kaznene prijave za sve ono što bi se trebalo izgurati na čistac, a sad je na drugim tijelima da to rješavaju.

Oporba proziva HDZ koji je na vlasti zbog nečinjenja svih ovih godina. Ne konkretno zbog ovog incidenta već zbog svega što je dovelo do njega.

Prvo, treba znati da oporba mora raditi što oporba raditi mora. Rekao sam da moje odgovornosti u ovoj situaciji apsolutno nema nikakve, nema nikakve. Ako treba, ja ću ponoviti opet što je naša nadležnost, tko je nadležan i što smo mi činili.

Rekli ste da ste vi izdali dozvole za rad kao za sve tvrtke ali prestaje li tu Vaša odgovornost?

Da, upravo tako! Upravo tako! Moja odgovornost, mojih upravnih odbora i službi za tu tvrtku tu prestaje. Mi dajemo i produžujemo dozvolu za njihovo funkcioniranje, ali ono što je ključno u toj dozvoli je to što je pisalo 20 000 tona plastike. Tamo je bilo deseterostruko više plastike.

Znate li vi to od trenutka kad je izbio požar ili od ranije?

Od trenutka kad je izbio požar, naravno! Pa nisam ja to išao tamo brojati kolika je njegova količina, pa nije to moj posao! Ako mogu, želio bih se i obratiti radnicima koji prosvjeduju, ljudi rade tamo pa su organizirani tamo..

Oni Vas smatraju glavnim krivcem! Kažu da želite oduzeti tvrtku…

Ja sam krivac?! Totalni paradoks… Ali dobro, nek’ sam krivac. Želim im poslati jednu poruku: najmanje što ja želim je ugasiti i jedno radno mjesto. Koliko sam župan, 6 godina, otvorili smo 15.000 radnih mjesta. Najmanje što želim je da ljudi izgube radno mjesto. Ono što ja želim i na čemu ću inzistirati je to da se radi po zakonu. Netko tko ne radi po zakonu ne može ugrožavati one ljude koji ne rade u toj tvrtki. A na kraju krajeva i oni su bili ugroženi. U ovom trenutku me zanima samo provođenje zakona. Ne želim ugasiti tvrtku, niti ja to mogu, niti su to moje ovlasti, niti ja to želim. Niti je Drava International predmet mog zanimanja i moje prijave, već način na koji je tvrtka vođena. Još jedna stvar, upravo je naš stožer evakuirao 120 radnika koji su živjeli u krugu te iste tvornice…

Jesu li sporni uvjeti u kojima su oni tamo živjeli?

Pa naravno da su sporni uvjeti!

Radnici su na prosvjedu za vlasnika rekli da su njihovi uvjeti super…

Ok, njima vlasnik isplaćuje plaće i oni su rekli da je njima super. Ja ne ulazim u to. Ja govorim iz pozicije zakona. Kako se ljudi osjećaju tamo, to je individualno njihovo razmišljanje. Ja govorim o onome što sam tamo susreo. Kad smo došli tamo, mi smo evakuirali ljude autobusima, ne vlasnik, ne njihov direktor ili njihov gazda. Evakuirali smo ljude, odvezli ih u dvoranu, smjestili ljude I dali im da mogu jesti. Nakon toga, naš sustav civilne zaštite je uspio s robotom koji je ušao u buktinju, sa dečkom koji je to na daljniski vozio I nakon tog požara je bio neprepoznatljiv na što je izgledao, spasiti da ne izgori velika hala. Da je nju zahvatio požar, izgorila bi i ta hala i susjedna hala i imali bi enormne eksplozije i još veću emisiju štetnih plinova. A vlasnik tvrtke, kojeg su oni danas podržali, je došao na požarište u 7 ujutro a požar je započeo u 00:40 ili 00:50. Toliko o tome tko je spasio Dravu International, tko su ti ljudi koji su spasili radnike… Nema nikakve potrebe da se sa mnom bave, ne želim ugasti ni jedno radno mjesto, volio bih da Drava international nastavi raditi i da se ljudi vrate na posao ali pod uvjetima dkoji su zakonski propisaniiI da se više nikada ovako nešto ne ponovi pa da cijeli južni dio Slavonije sve do bosanske granice ne udiše benzine i toksine!

Zašto to sve niste došli reći radnicima kad su se okupili?

Dobro je pitanje! Nisam otišao zato što je nabrijana atmosfera. Vidjeli ste kako je to tamo bilo organizirano, tun ema dileme, ne osuđujem bilo koga – svi imaju pravo na prosvjed, zato smo se borili da imamo slobodnu državu. Pozivam predstavnike radnika Drave International već idući tjedan kod mene u Osječko-baranjsku županiju. Sjest ćemo i sve ovo što sam vama rekao, reći ću i njima.

Da nije bilo ove tragedije, vjerojatno bi i dalje glavna vijest u Slavoniji bila ASK? Je li vaša županija pobijedila u toj bitci?

Za sada vodimo 1:0. Još uvijek nemamo afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ne mora značiti da je nećemo imati u bućnosti. Oko nas je ima u Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj, a čujem sada da se pojavila i u Zadarskoj županiji. Ono što smo učinili kada se pojavila svinjska kuga, podigli smo stožer i pokrenuli aktivnosti koje se tiču dodatnih edukacija i zaštita, sufinanciranja edukacije svih naših svinjogojaca. Podigli smo razinu sigurnosti, biosigurnosti, edukacije i na kraju krajeva, svjesnosti što je ASK kao bolest. Pomažemo našim seljacima da se podignu u veću kategoriju, I u ovom trenutku stvari idu dobro.

Razumijete li nezadovoljstvo stanovnika susjedne Vukovarsko-srijemske županije? I zdrave svinje se eutaniziraju, je li to bilo potrebno?

Europske direktive koje govore kako se vlada s ASK – tako nalažu. Mišljenja sam da možemo lokalizirati ASK ali se moramo ponašati odgovorno i znati što činimo i što radimo. Situacija koja se dogodila kod nas i dalje mi nije jasna što se i zašto dogodilo: iz Pačetina iz Vukovarsko-srijemske županije je transportirano 200 svinja kroz Osječko-baranjsku žuapniju, taj kamion se prevrnuo, svinje sun eke stradale, a neke su se oslobodile I otišle svaka svojim putem, lovci su podignuti, svinje su pronađene. Mene je zanimalo jesu li bile pozitivne na ASK i veterinar je odgovorio: da su svinje vizualno pregledane i da tu nema kuge. Prvi put čujem se vizualno pregledavaju virsuna oboljenja! Tu sam ja bio jako nezadovoljan. Razumijem nezadovoljstvo svinjogojaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ljudima ubijate egzistenciju…

Je li ovo kraj svinjogojstva za osobne potrebe u Hrvatskoj, kraj kolinja i tradicije? Je li to direktiva iz Bruxellesa?

Ne. Ono što je direktiva iz Bruxellesa i ono što se mora: svinje se ne mogu držati u nultoj i prvoj kategoriji kako smo do sada držali. To je ključno. Biosigurnost i uvjeti u kojima se drži svinja moraju biti podignuti s razine na kojoj su u nekim gospodarstvima bili, a to je loša razina. Na toj lošoj razini je bilo moguće da svinja ima komunikaciju s divljači i prostorom oko sebe u kojoj je mogla širiti bolesti. Tu prekategorizaciju će morati imati svi i moći ćete imati svinje za svoje potrebe, i kolinje i sve što ste imali do sada, ali prostori u kojima će se svinje držati moraju biti puno kvalitetniji. Smatram da tako treba biti…

Može li HDZ na parlamentarnim izborima koštati situacija sa svinjskom kugom da izgube glasove u Slavoniji?

Mislim da ne. Nije svinjska kuga problem neke stranke ili političke opcije. Sve što se dogodi nosit ćemo kao teret. Svakako nam neće koristiti. Hoće li to biti gubitak glasove, hoćemo li izgubiti izbore? Ne vjerujem. HDZ je uvijek dobivao na istoku Hrvatske i pobjeđivao bez ikakvih problema. Ali nam definitivno neće koristiti. Nadam se da ćemo uspjeti riješiti problem.

Policija pokreće prekršajnu prijavu protiv čovjeka koji je izvisio transparent “eutanazirajte HDZ” na Vinkovačkim jesenima…

Nisam to znao.

Je li prema vama to represija?

Gledajte, kada govorite da ćete nekoga eutanizirati, govorite da ćete ga ubiti.

Ali istaknuto ovako na manifestaciji, jasno je da je to politička poruka.

Naravno da je to politička poruka, dosta gruba politička poruka. Zna se šta znači eutanazija. Govor mržnje je toliko prisutan da je to nevjerojatno. Po tome bi trebali raditi stručnjaci, psiholozi, sociolozi – tko god i početi mijenjati taj način funkcioniranja. Vi kad čitate portale, komentare, pa čak i poneke novinare, izjave koje se daju u Saboru – govor mržnje je postao toliko raširen i normalan.

Je li vas transparent osobno uznemirio? Jeste li vi to shvatili kao prijetnju ubojstvom?

Ja to doživljavam često. Nisam plašljiv, nisam strašljiv, nije me to posebno pogodilo, ali netko tko promišlja o tome i netko tko je u Vinkovcima i u HDZ-u, vjerujem da se drugačije osjeća.

Gdje je demokracija ako se na jednoj manifestaciji ne može protestno izvjesiti transparent?

To je procjena policije. Oni su procijenili da treba podići prekršajnu prijavu i to su učinili. Oni rade svoj posao. Ja ne vidim to kao represiju, ali ne vidim razlog zbog čega bih ja to morao kvalificirat. Ako je policija rekla da je to za prekršaj, da se nije smjelo napisat – onda je policija postupila kako je postupila. A je li represija ili ne? Ne znam, u puno sam situacija imao u životu koje sam mogao tumačiti kao represiju sustava nada mnom. Policija je provela svoje postupke, sudac će na kraju reći što je: ili napisali ste nešto što niste smjeli ili je to demokracija pa možemo napisati ubijte ga, eutanizirajte ga, odrežite mu glavu kako čitamo po fejzbucima.

Jeste li Vi jedan od autora izbornog zakona?

Nisam ja jedan od autora niti je samo jedan autor izbornog zakona. Medijima i oporbi je bilo na početku zanimljivo kako Šeks, Anušić, Rassler…

MARS?

Zanimljiv akronim, da. Da, Malenica, Anušić, Ressler i Šeks. Naravno oporba se nakostriješila i sad idemo tražiti razlog zbog čega ćemo izgubiti izbore, govorim o oporbi. Mi smo taj zakon na prijedlog s Instituta Ivo Pilar… Gospodin Pokos ili Pokaz je prvi predložio ovaj model.

Je li postojala radna skupina u HDZ-u?

Da, naravno.

Koliko se ova verzija razlikuje od te stranačke?

Vrlo malo, skoro nimalo.

Je li stranka izašla Vama u susret da se ne mijenja broj zastupnika?

Ne, nimalo. Stranka je izašla u susret sebi, meni u susret, biračim u susret, normalnom političkom procesu koji će se odvijati na izborni dan. Ja nemam ništa protiv da cijela Hrvatsku bude jedna izborna jedinica. I o tome se razgovaralo na radnoj skupini. I po projekcijama da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica – HDZ dobiva najveći broj glasova. Iz tog I još nekih razloga se nije išlo na taj model, jer bi to bila totalna promjena. Zato se išlo na usklađivanje izbornih jedinica. Ja sam samo bio protiv toga da jedna izborna jedinica bira 12, a druga da bira 14 zastupnika. Zastupnici ne predstavljaju samo ljude, nego i prostor s kojega dolaze. Ako bi se nastavio trend smanjivanja broja stanovnika, za dva mandata bismo došli na to da u pojedinim izborinim jedinicama bira 8 a negdje da se bitno poveća.

Ali na Vama je da se ne smanjuje broj stanovnika!

A gledajte, smanjenje broja stanovnika u ovom trenutku ni jedna županija, općina i grad ne mogu samostalno riješiti…

Ali Vi ste na vlasti u gradu, županiji i u državi!

Jesmo, ali to je posao koji može jedino Vlada Republike Hrvatske (ili neke druge zemlje) sa totalnim promjenama strategija, vizija, smjernica – i dati sve snage i resurse u demografsku obnovu Republike Hrvatske,. To je ozbiljan posao, nije zezancija, nije nešto što se može jednim papirom riješiti, taj posao traje desecima godina, jako je skup, naporan i kompleksan. Oko toga bi trebali imati suglasnost svih političkih aktera i da se na svakoj promijeni vlasti ne mijenjaju stalno temeljni zakoni za budućnost ove zemlje.

