Zatvara se dio važne prometnice u zagrebačkoj Dubravi, pripremite se na gužve

Sandra Simunovic/PIXSELL

Zbog radova na kolniku dio Avenije Gojka Šuška bit će zatvorena za sav promet, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Radovi na uređenju istočnog kolnika Avenije Gojka Šuška na dijelu od Ulice Dubrava do ulaza u terminal BUS ZET-a trajat će do subote 14. listopada 2023. do 04,00 sata, do kada se zauzima dio kolnika, a promet odvija po preostalom slobodnom dijelu.

Na mjesec dana zatvara se dio velike avenije u Zagrebu, ovo su obilazni pravci

Sugrađane molimo za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu, poručili su iz Grada.

Podsjećamo da su još uvijek u tijeku radovi na dijelu od Boškovićeve do Ulice P. Hatza, na Aveniji Većeslava Holjevca kao i na Aleji Bologne iznad pothodnika Stenjevec.

