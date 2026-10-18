Zatvorski sustav pred kolapsom, nedostaje mjesta i osoblja

"Napominjemo da je u Zatvorskoj bolnici tijekom 2025. bilo smješteno i 28 okrivljenika kojima je također određen istražni zatvor sukladno navedenim odredbama tijekom 2024. godine, ali nisu bili smješteni u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu, nego su se nalazili u zatvorima. Prosječno trajanje boravka ovih okrivljenika u Zatvorskoj bolnici iznosilo je 106 dana, uključujući i vrijeme nakon donošenja pravomoćnog rješenja o prisilnom smještaju i liječenju, na što se ponekad još neko vrijeme čeka uslijed nedostatka kapaciteta psihijatrijskih ustanova", upozoravaju iz Ministarstva pravosuđa.