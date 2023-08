Zavirili smo u gradske stanove u Zagrebu: “Tu jedem, curi mi voda po tanjuru”

Podijeli :

Dio stanara koji živi u gradskim stanovima na području Zagreba, i za to plaćaju najam, imaju golemih problema. Najgore je što im prokišnjavaju stanovi, žive u vlazi, a i u zajedničkim prostorijama su problemi, primjerice - liftovi se svakodnevno kvare pa oni teško pokretljivi ne mogu van. No, kažu kako Grad kao većinski vlasnik nema sluha za to, nitko ne izlazi na teren. Sada ih je uznemirila i najava da bi im cijena najma mogla rasti.

Vani sunce, a prokišnjava zid. To je samo na jednom mjestu u stanu, ali stanar jednog zagrebačkog gradskog stana pokazuje nam da prokišnjava i na drugim mjestima; u kuhinji, u kupaonici, pored stola za kojim jedu on i majka.

“Ja bronhitis imam. Probudim se i kašljem od jupola, od tog mirisa i od vlage. Tu jedem, curi mi po tanjuru, ulazim iz stana, izlazim iz stana, curi mi po glavi, ne mogu zaključati, mokar sam”, objašnjava stanar.

Takvi su problemi i kod drugih susjeda, a problem je i u krovu s kojim imaju problema godinama: “Voda se s krova slijeva na deku, s deke se slijeva natrag na dimnjake i onda ide dolje”, požalio se stanar.

Predstavnica stanara kaže kako već neko vrijeme bezuspješno moli pomoć od Holdinga i Grada, a prije mjesec dana je i Upravitelj zgrade intervenirao.

“Upravitelj je poslao požurnicu prema Gradu i požurnica je otišla. I ništa. I onda je on kontaktirao i rekao je men da ako se sada ne riješi ništa poslat će svu papirologiju prema gradonačelniku”, rekla je predstavnica stanara Đurđica Kraljić.

Osim krova koji je gorući problem, stanari imaju i druge probleme…

“U potresu je stradao glavni zid zgrade, ulazna vrata, kupaona, sve je napuknuto, a nitko nije došao snimiti. Samo su napisali ceduljicu, ali stanove nitko nije pogledao.” “Puknuće jedna cijev, druga cijev, pa su pucali radijatori po stanovima…bilo je svega.”

Stanare su uznemirile i vijesti da bi uskoro mogli plaćati najam i do 200 posto više nego sada, a većina ih se prijavila na natječaj za najam gradskih stanova zato što žive na rubu.

“Ne moram ni govoriti da se cijena koju plaćamo izjednačuje s tržišnom cijenom stanova u Zagrebu.” “Rastavljena sam i našla sam se na cesti vani i onda sam podnijela zahtjev za javni najam pošto sam sama, nemam nikoga, nemam djece, nemam ništa.”

“Uvjeren sam da će doći do kvalitetnih izmjena, ako je nešto krenulo u smjeru koji nije dobar. Osobno ću se zalagati da imamo jedan transparentan, pravedan i socijalno osjetljiv pravilnik”, kazao je Renato Petek, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, pa dodao kako je bivša gradska vlast godinama loše upravljala gradskom imovinom.

Do zaključenja ove priče nismo dobili odgovor iz Gradske uprave u vezi problema s kojima se dio stanovnika u Novom Jelkovcu suočava.

