Tko su novi ministri i hoće li biti iznenađenja?

Mjesec dana od izbora, još uvijek tehnički premijer u Saboru. Trebao bi ponovno doći i sutra na potvrdu svoje vlade.

“Vidjet ćemo sve ovisi o tome hoće li se danas zakon izglasati, potpisati, proglasiti, objaviti…”, kaže Andrej Plenković.

U međuvremenu objavilo se da je najvažniji čovjek Domovinskog pokreta ispao iz svih kombinacija za Banske dvore.

“To je odluka gospodina Radića. Čovjek će na neki način koordinirati radom i stranke i projekata koje su u interesu za Republiku Hrvatsku. Više vremena će imati za to, njegovu odluku treba poštivati. Neki će reći da je prevelik teret za Vladu s obzirom na svoje poslove? To treba pitati gospodina Radića”, govori glavni tajnik stranke Josip Dabro.

Neće u vladu, a neće biti ni saborski zastupnik. Onda je pomutnju izazvao Radićev stranački kolega.

“On je potpredsjednik Vlade, tako da mislim da je to dovoljna funkcija, ako netko smatra da je ministar veće od toga… On će bit potpredsjednik Vlade…To je nova informacija, tako bi trebalo biti”, kaže Tomislav Josić.

Hoće li ili neće, zna predsjednik stranke. I zna da je Radić to odbio.

“Mene je ta odluka njegova i stav iznenadila jer smo cijelo vrijeme komunicirali nešto drugo. Vjerojatno kako se situacija približila realizaciji je shvatio da postoje neke druge okolnosti. Izrazio je zamolbu da promjenimo tu odluku. To smo napravili”, kaže Ivan Penava.

Ako je Radić shvatio da bi mogao biti teret, nije najčistija situacija ni za budućeg ministra gospodarstva Antu Šušnjara koji se tek odnedavno počeo pojavljivati na pregovorima. Odvjetnik, biznismen, ali i suvlasnik plinske tvrtke u susjednoj BiH zajedno sa svojom braćom.

“Ovog gospodina Šušnjara nisam poznavao prije. Jučer smo se upoznali. Mlad čvojek, recimo vrlo sličan background kao i Habijan. Ista generacija, pravnik, odvjetnik, prema tome očekujem da će se snaći”, kaže prmijer

Slaže se i ministar Primorac. “Mislim da se radi o kvalitetnom čovjeku. Mislim da ima iskustva u provođenju stečajnih postupaka, dosta bogato iskustvo, vjerujem da će biti dosta konstruktivan. Ima veze i s energetikom, plinskim biznisom, ima zajedničku tvrtku sa svojom braćom. … Nisam siguran da je on toliko uključen u taj segment, mislim da je više brat, moj kum, uključen.”

“Ne znam, nemojte me to pitat, ja prvi put čujem za tu informaciju, vidit će se. Ako je problematično, ako postoji nekakav problem, zakonski, to će se na vrijeme riješiti. Bez brige budite”, poručuje ministar obrane Ivan Anušić.

Ni novi-stari ministar i potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo ne poznaje Šušnjara, ali misli da mu treba dati šansu. “Svatko onaj tko preuzme resor gospodarstva morat će voditi računa o tome da, ako je negdje ili suvlasnik u nekoj tvrtci ili je povezan s tim resorom, postoje pravila i zakon o sprečavanju sukoba interesa po kojem on mora postupit. To ne bi bio prvi slučaj da netko to napravi”, jasan je Oleg Butković.

Iako su se već pojavile sumnje da će u novoj vladi biti i svjetonazorski problema, obje strane to negiraju. Novi ministar demografije Ivan Šipić u pretprošlom sazivu bio je HDZ-ovac. Ali je otišao. Tvrdolinijaš, protivnik Istanbulske konvencije i rodne ideologije. Kako će s bivšima?

“Ja sam pun optimizma jer to je pobjednička priča, to mogu reći, sto posto”, kaže Šipić.

Sto posto i Branko Bačić može reći da će s bivšim stranačkim kolegom suradnja cvjetati. “Rad u Vladi je ipak nešto drugo. Ja sam uvjeren da će Ivan s kojim sam i prijatelj, to što smo se mi stranački razišli u jednom trenutku, mi smo se i nakon toga viđali. Ja sam s Ivanom zadržao iznimno korektan odnos. Dakle što se toga tiče, neće biti nikakvog problema.”

Jedni su otišli, drugi ostaju, u novim resorim, ali, dok ne amenuje mandatar, ne bi to priznali.

“Pa još jedan dan je ostao. Nije tako daleko, ako ste mogli čekati onda… Ja sam rekao neki dan pa su mi se smijali, da sam spreman za sve izazove. Štogod bilo ja sam spreman”, poručuje Damir Habijan.

U petak bi trebala biti spremna i kompletna vlada. Valjda neće biti dodatnih iznenađenja.

