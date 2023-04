Zaželi: Otpisane s tržišta rada, sad vraćaju osmijeh na lice starima i nemoćnima

Podijeli :

N1

Program Zaželi odvija se godinama u Hrvatskoj, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Pri završetku je njegova treća faza, a četvrtu bi fazu trebao raspisati HZZ u lipnju ove godine pa bi projekt trebao trajati nešto dulje, na radost svih korisnika. Četvrta bi faza onda trebala trajati tri godine.

“One su žene starije od 50 godina, dugo su bile nazeposlene, osjećale su se otpisano s tržišta rada, neke od njih imaju teške životne sudbine. Međutim, zahvaljujući programu za zapošljavanje žena Zaželi, one su vratile vjeru u sebe i stekle ponovno samopouzdanje da mogu biti ravnopravni dio društva i zaposliti se i doprinositi svom razvoju i razvoju društva”, kaže reporterka N1 Nataša Vidaković.

Grupa od 25 ‘Zaželica’ kako se one nazivaju, u posljednjih šest mjeseci, pomagale su starijim osobama u Glini u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Uglavnom su to starije osobe s kroničnim bolestima osobe s invaliditetom i slično. Ivanka Žutić jedna je od njih, a u razgovoru s Natašom je govorila o svemu što je prošla kroz program.

“U ovaj program sam se priključila prije dva i pol mjeseca zato što volim pomagati ljudima, posebno starijima. Radim svašta, pomažem u kući, idem u trgovinu, po lijekove, donesem drva. Sve što je potrebno gospođi, sve joj napravim”, kaže Ivanka.

Pomaže gospođi Milki iz Gline koja nam kaže: “Najviše mi pomaže to što dođe pa najprije malo popričamo, to je jedna vrsta psihičkog rasterećenja. Onda polako napravi što treba – ili po kući, ili u trgovinu, po drva, usisati kuću. Sve ono što ja nisam u mogućnosti kao što sam nekad mogla. Ja sam bolesna žena tako da mi to puno znači. Samo druženje s njom puno isto znači”.

U ova dva i pol mjeseca postale su prijateljice. Gospođa Milka dodaje: “Želim da tako i nastavimo. Jer nam je bilo lijepo surađivati. Želim da i dalje ostanemo prijateljice i da mi ona pomaže”.

GRAFIKA Žene u samo dvije djelatnosti imaju veće plaće od muškaraca Njihov je posao u top 10 najtraženijih u Hrvatskoj, ali nitko ga ne želi raditi

Ivanka kaže da je već radila na sličnom projektu: “Ja volim pomagati ljudima. Prije sam radila na istom projektu godinu dana. Onda sam imala osam korisnika, sad ih imam sedam. Ljudi su divni. Ti stari ljudi, to su meni i dan danas ostali prijatelji i sad su opet korisnici u mom projektu. U vrijeme potresa sam pomagala ljudima. Ja ljude volim i to je za mene jako lijepo što im mogu pomagati. Jednog dana će i meni takva pomoć biti potrebna možda”.

Jedan dio njenog posla sada završava: “Jako tužno. Ja sam tužna, oni su još tužniji. Neki su i plakali. Baš je bio jako težak rastanak. Ako nam se opet produži projekt, opet ću se vratiti”, kaže Ivanka.

Milka kaže da zna da je Ivanka uvijek tu za nju bez obzira na projekt. “Puno mi je značila, neka tako i ostane. Drago mi je da će se projekt nastaviti”, zaključuje.