Zbog čega toliko umirovljenika traži posao: Tjera li ih želja ili siromaštvo?

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna bila je gošća Novog dana. Komentirala je stanje u domovima za umirovljenike i tržište rada za starije osobe.

“Proteklo je jako puno vremena, a vrijeme čini svoje. Je li bilo moguće učiniti išta drugo konkretno u toj ustanovi? U svim je ustanovama bila korona”, rekla je Fortuna govoreći o splitskom domu umirovljenika u kojem je tijekom epidemije umrlo 18 korisnika te je dodala: “Ne sjećam se koliko je bilo ustanova gdje je umrlo toliko korisnika. Ako govorimo o jednoj ustanovi na razini Hrvatske onda nije bio poštivan protokol koji je trebala posložiti i županija”.

Navodi kako je u Zagrebu u vrijeme epidemije bila vrlo kvalitetna skrb.

“Ustanova za umirovljenike u Zagrebu je 12, a usudim se reći da tamo nije umro niti jedan korisnik”, rekla je.

Kaže kako su kapaciteti hrvatskih domova ispunjeni 3 posto, dok bi po ali po standardima EU-a njihova ispunjenost trebala biti 5 posto.

“Velik je problem nedostatak ustanova i loša raspoređenost unutar Hrvatske. Problem je i nadležno Ministarstvo socijalne skrbi. Rekli su da će biti otvoreno 6 ustanova u županijama gdje je to potrebno. Novim su zakonom regulirani i obiteljski domovi. Oni imaju svoje velike nedostatke, a to je upravo njihov nadzor. Mislim da se puno manje obavljao nadzor u njima nego u državnim i privatnim domovima”, rekla je.

Navodi kako će oni sada krenuti u transformaciju, a vlasnici će morati odlučiti žele li ga zatvoriti ili prenamijeniti u privatni dom.

Komentirala je i nesreću u obiteljskom domu u Zagorju kad je u požaru život izgubilo više djelatnika.

“Oni su većinom bili nemoćnmi i nepokretni i nisu mogli pobjeći. Da je tamo došla inspekcija, morali bi se zatvoriti istog trena. Prevelik broj korisnika, a oni najteži slučaji su bili u najtežim uvjetima. Ne znam koji je obiteljski dom procesuiran do sada. Prije je obiteljski dom bio bez kadra, sve je bilo na bazi obitelji, a nije bilo ničeg potrebnog”, rekla je pa dodala: “Nisu svi obiteljski domovi tako loši, ima i onih prekrasnih, ali i jedan loš je previše”.

Navodi kako su na razini države ostala samo tri doma, a onima na županijskoj razini spuštena su osnivačka prava.

“Borili smo se da se vlasništvo spusti na razinu županija, a oni će sada moći povlačiti sredstva iz EU fondova. To je jedan veliki iskorak. Zagovornica sam razvoja vaninstitucijskog oblika skrbi. Zagreb to ima, ali bilo bi dobro da je toga puno više. To znači da oni koji žele ostati u svojem domu, ostaju, ali dobivaju sve usluge kao da su u domu. Dobivaju obrok, dolaze im gerontodomaćice. To je najbolji oblik skrbi. Umirovljenik ostaje u svom domu dokle god hoće. Mi bi time smanjili pritisak na ustanove, a ovaj oblik je puno puno jeftiniji. Nije jeftiniji za nas, ali je za korisnike. Time bi bili privilegirani”.

Navodi kako je loše što nadležno ministarstvo nije napravilo kategorizaciju domova.

“Puno toga bi trebalo kvalitetno organizirati. Treba postojati jedna baza i onda kroz tu bazu smjestiti korisnika”, rekla je.

Komentirala je i 24 tisuće umirovljenika u svijetu rada.

“Dosad su umirovljenici posao tražili sami, a sad to ide preko Zavoda za zapošljavanje. Pitanje je traže li umirovljenici posao jer se žele uključiti u društvo ili je to zbog siromaštva. Bilo bi dobro da nastave raditi u svojoj struci jer bi tako bili najzadovoljniji”, zaključila je.

