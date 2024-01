Zbog niskih temperatura i olujne bure upaljen i meteoalarm: Ovo mjesto se jutros probudilo u najvećem minusu

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Većina zemlje se probudila okovana ledom, no uskoro nas čeka i osjetno zatopljenje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U nedjelju će još biti sunčano, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je u Bednji, a iznosila je -14 stupnjeva.

Na Jadranu će umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, slabjeti i popodne sa sjevera okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 10 te između 9 i 13 °C na obali i otocima.

Za dio zemlje je zbog iznimno niske temperature i olujnih udara bure izdano i narančasto upozorenje.

U ponedjeljak u većini krajeva očekuje se pretežno sunčan, a u prvom dijelu dana na kopnu mjestimice magla. Poslijepodne sa sjeverozapada porast naoblake, navečer i u noći i oborina.

Na Jadranu će mjestimice padati kiša, u unutrašnjosti oborina na granici snijega i kiše koja se lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža temperatura uglavnom od -11 do -6, na Jadranu između 0 i 5 °C. Najviša dnevna od 2 do 7, na moru od 8 do 13 °C.

Od utorka djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimična kiša očekuje se uglavnom do sredine utorka, u unutrašnjost tada i susnježica i snijeg uz moguću kišu koja se smrzava na hladnom tlu, te u noći sa srijede na četvrtak u središnjim i istočnim krajevima.

Vjetar većinom slab, u ponedjeljak ponegdje umjeren jugozapadni i južni. U utorak na Jadranu do umjerena bura pa sjeverozapadnjak, u srijedu će okrenuti na jugo, dok će na kopnu zapuhati jugozapadnjak.

U ponedjeljak hladno, a zatim blagi porast temperature.

