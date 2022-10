U povodu češkog predsjedanja Vijećem Europske unije predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održao je u petak redoviti polugodišnji sastanak s veleposlanicima zemalja članica EU-a u Hotelu Westin u Zagrebu. Nakon sastanka dao je izjavu za medije.

Razgovarali smo o odličnim odnosima između Hrvatske i Češke, započeo je premijer.

“Detaljno smo prošli sljedeće korake o članstvu RH u Scehngen i završne pripreme RH za europodručje. Time se otvara novi prozor za Hrvatsku”, dodao je.

“Hrvatski paket mjera je itekako gledan, analiziran, pa i u nekim slučajevima primijenjen kao model u drugim zemljama, jer su vidjeli da smo našli dobar način kako da se ublaži ono što bi se dogodilo u pogledu računa za plin i za struju da vlada nije intervenirala”, rekao je premijer.

Komentirao je i veliki rast inflacije. “Možemo biti zadovoljni s 12,3 (međugodišnja stopa u srpnju i kolovozu, op.ur) na 12,8 (stopa u rujnu). Našim mjerama smo limitirali rast inflacije. Mi smo u okviru onoga što je realnost na razini EU i kad gledamo ukupne mjere koje smo poduzeli, mislim da smo dosta dobro uspjeli konsolidirati situaciju. Na nama je da nastavimo koristiti zamah.”

Osvrnuo se i na optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota. “Za nas je to nepostojeći proces, orkestrirani politički proces. Za nas to ne postoji.”

Što s pilotima ako optužnica bude pravomoćna? “Ništa. Za njih ta presuda ne postoji.”

Plenković je komentirao i dolazak Porfirija u Vukovar.

“Znam da je obljetnica pogibije Blage Zadre. Nije RH birala taj datum, ne bih rekao da je to vezano za nas. Nije prvi put da je Porfirije Hrvatske, je li datum idealan ili ne… Što god bliže bi došli obljetnici Vukovara, bilo bi što gore”, rekao je.

Premijer se osvrnuo na posljednje izjave predsjednika RH Zorana Milanovića.

“Milanović i Kovačević su bliski prijatelji. Dva dana nakon zagrebačkog potresa odlazi u Slovensku, gdje se jede i pije, u lockdownu, to vam govori o bliskosti”, rekao je Plenković, dodajući da je taj diskurs “nepristojan i nekulturan”.

Ponovno se osvrnuo na Kovačevića. “Milanovićevi mališani, to je ova ekipa za medicinski pregled iz Mosta, koriste ga na tijelima u Saboru, ne bi li ga navodili. Njegova je agenda da sada radi najgore protiv mene ne bih li ja reagirao na njega pa on u dosluhu da se brani da je riječ o političkom progonu.”

Osvrnuo se i na slučaj varaždisnkog župana Anđelka Stričaka. “Mislim da nije dobro da se to dogodilo. To nije situacija u kojoj bi se takav čovjek trebao naći. Dobro je da policija sve istraži. Ne vidim da je on nekog udario ili da je nešto bacio.”