Milanović: “Grliću-Radmanu ni četiri milijarde eura ne bi pomogle da bude ono što želi biti”

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina. Sjednica je posvećena 80. obljetnici Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom domovinom Hrvatskom i 25. rujna – Spomendana u Republici Hrvatskoj.

Prije sjednice dao je izjavu za medije, a na samom se početku dotaknuo svoje prethodnice Kolinde Grabar-Kitarović i njenih izjava u podcastu.

“Drugi album grupe Clash “Give them enough rope…” pa će se sami objesiti. Znači, dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Taj drugi dio ne piše, ali riječ je o staroj engleskoj uzrečici i poznatom albumu. Ostao bih na tome. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam koji je razlog, pitajte nju. Ili ću je ja na Općoj skupštini u New Yorku pitati, opet se ugurala tamo”, rekao je predsjednik i više se nije želio osvrtati na prethodnicu.

Ali, komentirao je Gordana Grlića-Radmana i činjenicu da nije prijavio u imovinsku karticu milijunske iznose primljene na račun.

“Puno sam toga rekao, sve istina, o tome kako su se dočepali te tvrtke. To je monopolist i trebalo ju je nacionalizirati 1991., ali nije ispalo tako, to su dobili oni koji su time upravljali kao komunistički karijeristi. Brutalno su se obogatili kroz taj monopol. Tako nešto uspoređujem uvijek s Franckom, koji ima konkurenciju pa su i mogli propasti. Ali, ovi su monopolisti”, kazao je Milanović i nastavio:

“Ne bi to bio problem da ne lažu cijelo vrijeme o identitetu i tome tko su i što su. A Grliću-Radmanu ni četiri milijarde eura ne bi pomogle da bude ono što želi biti. I siguran sam da će nakon ovoga napredovati.”

Osvrnuo se i na pakete mjera koje priprema Vlada, kao i cijene hrane, energenata…

“One znaju divljati i to su stvari koje se detaljno opisuju u raznim kronikama. Sve to će se “izravnati” s vremenom, bez da na to utječe neka vlada. Nitko ne može kupovati za više nego za koliko prodaje. Ovo je farsa. Cijene hrane koje su trenutno vrlo nestabilne i rastu, u čemu proizvođači i trgovci imaju određenu ekstra korist, će se u jednom trenutku smiriti. Udar cijena hrane i energenata najviše utječu na one koji imaju niže prihode, a to je velika većina, posebno umirovljenici. Njih treba zaštititi. Nekome poput mene niže cijene ne trebaju. Mislim, trebaju, ali nisam bitan. Onima koji su ugroženi trebaju jer njima primanja odlaze na hranu. Zato, pomozi onima kojima stvarno treba pomoći. A umirovljenicima mirovine nisu rasle još otkad sam bio premijer, ako gledamo njen prosjek u odnosu na prosječnu plaću.”

Ako je ovo farsa, može li se u izbornoj godini očekivati još više takvih poteza?

“To se ne može predvidjeti. Jedina volatilnija stvar od povećanja cijena hrane je ponašanje bivše predsjednice”, istaknuo je predsjednik.

Nije želio komentirati ponašanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, no jest ponovno Grlića-Radmana.

“Nije kažnjivo to što radi, kao što nije kažnjivo u kaznenom zakonu ne prijaviti imovinu, odnosno, novac koji ti se uplaćuje na račun kroz četiri godine jer misliš valjda da smo mi svi debili. Ispričavam se na izrazu, ali to se više ne koristi u psihijatrijskoj taksonomiji. Radi tog se ne ide u zatvor, ali postoji neka građanska odgovornost. Radiš od svih budale i očekuješ da će ljudi blejati. Pa, neka nastave blejati.”

Hrvatska je na Rujevici igrala protiv Latvije i tri su osobe imale ustašku zastavu u publici, zbog čega prijete kazne reprezentaciji.

“U današnjoj Europi se toleriraju i gore stvari od ustaštva pa me ništa ne čudi. I to nije opravdanje. Ignorirao bih to jer se to ne može spriječiti. Mogu ponoviti što je govorio Tuđman, “Nemojte nam raditi štetu.” Moj stav je jasan, ali na ovaj način im se daje pažnja, zato je ignoriranje najbolje.”

Komentirao je i Hrvate u grčkim zatvorima.

“Imaju egzistencijalne probleme. Kako dobiti novac, kako popiti vodu jer u grčkim zatvorima nema pitke vode, treba je kupiti, a novac se ne može dobiti na normalne načine… Ono što sam čuo od njima bliskih osoba, mislim da Vlada može napraviti puno više i pisao sam premijeru o tome. Nadam se da će reagirati. Posebno jer je 105 hrvatskih državljana uhićeno, a nijedan Grk. Kako je to moguće? Ranjeno je sedam Hrvata, a jedan Grk je ostao bez života jer nije htio pomoć kako ne bi završio u zatvoru. Ne znam tko ga je ranio, ali sto Hrvata je u zatvoru i nijedan Grk. Kad se vrate u Hrvatsku, razgovarat ćemo na roditeljskom sastanku.”

Na kraju je odao počast 80. obljetnici Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom domovinom Hrvatskom te nazvao taj događaj jednim od najbitnijih za Hrvatsku u 20. stoljeću. Ali, morao je komentirati, zbog inzistiranja novinara, Grabar-Kitarović i njene izjave u britanskom podcastu.

“Ona se želi svim silama oprati zbog odnosa s Vladimirom Putinom, koji je bio blizak. Ali, nemoj to raditi preko hrvatske grbače, nađi drugi način. Očito želiš negdje van. No, te fotografije gdje trčiš u mokroj majici po Lužnjikiju… Moskva se još trese od toga. Neću se opravdavati, to je imbecilno, dobio sam izbore, to je činjenica. Možda su mi pomogli Kinezi”, uz osmijeh je završio predsjednik.

