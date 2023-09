“U nekoj drugoj državi, ovo što je napravio Grlić Radman bilo bi dovoljno za smjenu”

Podijeli :

N1

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Berto Šalaj u N1 Newsroomu se osvrnuo na sukob interesa ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Naime, od tvrtke Agroproteinka je dosad primio 2,11 milijuna eura, a tako nešto nije prijavio u imovinsku karticu. Brani se da to nije učinio “jer je prenio upravljačka prava na odvjetnički ured”, ali to nimalo ne popravlja dojam. Posebno u trenucima kad se ta tvrtka brine o eutanaziranim svinjama, kojih je zbog afričke svinjske gripe više od 12.000.

Grlić Radman u središtvu afere zbog više od dva milijuna eura: Evo što kažu u MVEP-u

“Ovo zadnje priopćenje iz Ministarstva potvrđuje da je nakon početnog nesnalaženja ministar shvatio da se ne može braniti pa je priznao grešku te je spreman na svaku odluku Povjerensta za odlučivanje o sukobu interesa. Ali, otvara se i pitanje njegove političke odgovornosti jer nije ovo bio rubni slučaj, to je jasan slučaj dohodaka koje je trebao prijaviti. Nije sporno da je prenio upravljačka prava, ali pitanje je zašto nije to i prijavio u imovinsku karticu”, kazao je Šalaj i dodao:

“Ali, poznavajući odgovornost naše političke elite, ne očekujem neke velike događaje po tom pitanju. Zato svi zajedno moramo više razmišljati o tome. U državama razvijenije demokratske političke kulture bi uz ovakvo priopćenje išla bar ostavka na raspolaganje premijeru. Ministar to nije napravio i to ni ne očekujem od njega.”

Možda će je zatražiti premijer Andrej Plenković?

“Vidjet ćemo što slijedi dalje. Ovime se sad željelo ugasiti vatru koja je buknula. Vidjet ćemo političku procjenu premijera. No, sve što dosad znamo o Plenkoviću, taj potez neće biti brz. Vidimo na slučaju HEP da on voli sve detaljno razmatrati”, naglašava Šalaj.

Ministar obrane Mario Banožić je bio u sukobu interesa, što je ustanovljeno, ali za premijera to je bilo tehničko pitanje. Nije mu bilo jasno zašto se itko time bavi.

“Ovdje je “tehničko pitanje” teško više od dva milijuna eura, koji nisu prijavljeni. U trenucima kad je urušen državni standard, kad imamo inflaciju, kad se s trgovcima dogovara spuštanje cijena… A vi imate u vladi čovjeka koji nije u stanju transparentno i odgovorno ispuniti imovinsku karticu. To je značajan udarac za premijera. U nekoj drugoj državi, to bi bilo dovoljno za smjenu ministra”, smatra Šalaj.

Ipak, poznavajući njegovo ponašanje, teško je vjerovati da bi premijer povukao takav potez. Dapače, kad se propituju ovakve stvari, na rubu je bezobrazluka i bahato se odnosi prema novinarima. Vidjeli smo to nebrojeno puta jer je u raznim aferama bio cijeli niz njegovih ministara. Tako nešto moguće je i jer mu ankete idu u prilog. Uvjeren je u novu pobjedu i kad ništa što se dogodilo, odnosno, što se događa, ne dovodi u pitanje njegovu pobjedu, nema ni razloga išta mijenjati.

Šefica Povjerenstva za N1 otkrila kakva kazna čeka Grlića Radmana ako se utvrdi da je kriv

“Prisjetite ga se iz 2016. Nije bio tako bahat ni isključiv. Ima izreka da svaka vlast kvari, a apsolutna vlast apsolutno. Vidjeli smo iz izjava Darija Hrebaka da koalicijski partneri neće biti za opoziv ministra, ako to predloži opozicija. Što je i politički logično, Plenković zna da će biti u idućem sazivu parlamenta, a neki od njih nisu sigurni u to pa žele mandat do kraja”, objasnio je profesor.

Nedavno je akademska zajednica, koju je potpisao i Berto Šalaj, uputila pismo premijeru zbog poteza ministra Banožića. On je odgovorio da se radi o naknadnoj pameti i nije vidio problem.

“Nije riječ o naknadnoj pameti, o tome se govori godinama. Ali, do velikih afera nije bilo toliko javno. To pismo je potaknuto reakcijom medija i načelne je prirode. Želimo, uz spominjanje određenih imena, ukazati na nešto što mislimo da je loše u hrvatskoj akademskoj zajednici i politici. A to je da se koriste pozicije, ili da postoji sumnja u to, za napredak u znanstvenoj zajednici. Pozvali smo na diskusiju i raspravu, kao i zakonska rješenja, kako bi sve bilo transparentno.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Je li Banožić uteg Vladi? “Dobio je dvije odbijenice, hoće li u Strasbourg jer neće platiti 930 eura?!” Konačno je došao kraj: Kaufland objavio značajnu vijest!