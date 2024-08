Cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem! Oglasila se Civilna zaštita

Podijeli :

Ravnateljstvo civilne zaštite / X

Na snazi su upozorenja za toplinski val za cijelu Hrvatsku.

Crveno upozorenje je oglašeno u regijama Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik te je tamo vrlo velika opasnost od toplinskog vala, dok je narančasto upozorenje za vrućinu u regijama Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić, gdje je velika opasnost od toplinskog vala, izvijestili su iz civilne zaštite.

🔴🟠Podsjećamo kako su prognostičari @DHMZ_HR izdali za danas crveno i narančasto upozorenje na vrućinu➡️ https://t.co/tIgwVFsjhv 🔴Sutra, 1️⃣4️⃣.8️⃣. na snazi crveno upozorenje na vrućinu➡️ https://t.co/2dd0NpzM66 pic.twitter.com/b1Uo2MeojU — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 13, 2024

Prognoza za danas, sutra a i do kraja tjedna je sunčano toplo i vruće. Na Jadranu će noću i pred jutro puhati slab burin a danju slab do umjeren maestral. Vrhunac toplinskog vala prognoziramo u srijedu i četvrtak kad će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 40, a na Jadranu i u Dalmatinskoj zagori i do 41 Celzijevih stupnjeva.

Promjena vremena nad našim krajevima nastupit će tek krajem tjedna za predstojeći vikend uz grmljavinu pljuskove, udare vjetra, pad temperatre zraka za 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo preporuke za zaštitu zdravlja od vrućine

Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Između ostaloga, savjetuje se:

rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije

piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera

izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima

osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta

nositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca

rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak

danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu

isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu

izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima

ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu

redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci – za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja

ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.