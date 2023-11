Crveni alarm za subotu: Kiša, snijeg, olujni udari vjetra i jače zahlađenje

Podijeli :

Goran Kovacic / PIXSELL

Crveni alarm za opasno vrijeme upaljen je za Velebitski kanal i srednju Dalmaciju

U noći i ujutro oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama.

Popodne smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu. Vjetar slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima.

Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru okretanje na sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahladnjenje.

U nedjelju će oborina na moru izostati, a na kopnu će tek rijetko padati slab snijeg.

Ponedjeljak oblačniji uz izgledniju oborinu, uglavnom kišu, na Jadranu će zapuhati jugo i južni vjetar. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, još u subotu uz obalu jutro malo toplije.

