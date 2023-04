Do kraja tjedna novo zahlađenje, u dijelu zemlje moguć i snijeg

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, no suho, stoga je povoljna prometna situacija. Oslabila je i bura, a sve dominantniji je i sjeverozapadnjak na moru. U nastavku dana treba računati na promjenjivu naoblaku, koja na mjestima može biti i povećana, štoviše, može pasti i koja kap kiše u dijelu unutrašnjosti. Bit će toplije nego jučer, uz temperature do 20-ak stupnjeva.

Srijeda će isto tako biti većinom stabilna, još će malo zatopliti, tako da će temperature nerijetko prelaziti 20 stupnjeva.

Toplo će biti i u četvrtak kako će jačati jugo, no bit će sve nestabilnije, štoviše, već od jutra će se za zapada intenzivirati oborina. Prema večeri, kako temperature budu padala, u Gorskom kotaru i Lici može kiša prijeći u susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima. Na Jadranu lokalno obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

U petak osjetno hladnije, i dalje nestabilno, s povremenom kišom, u gorju snijegom.

I kraj tjedna proljeće nastavlja u nestabilnom tonu.

