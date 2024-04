FOTO / Pogledajte kako je saharski pijesak “zamutio” Hrvatsku

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Tijekom uskrsnih blagdana nad Hrvatskom, pored uobičajenih meteoroloških pojava, moglo se primijetiti nešto neuobičajeno - prašina saharskog pijeska koja je obojila atmosferu u nijansama smeđe boje.

Zrnate čestice toliko su se raširile da je atmosfera vrlo zamućena, a građani su na svojim automobilima primijetili blatne mrlje.

Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak pojasnila je za HRT kako dolazi do pojave saharskog pijeska: “Iznadprosječna toplina kao posljedica pritjecanja osjetno toplijeg zraka u jugozapadnoj struji. Ta struja seže iz Afrike i već danima traje, radi se o saharskom pijesku u atmosferi”, rekla je, prenosi Večernji list.

“Atmosfera je zamućena zbog povećane koncentracije saharskog pijeska”, nastavila je, pa dodala da je vidljivost zbog toga loša, svega nekoliko kilometara, te da je tako u većem dijelu zemlje. “Tako nije samo na zagrebačkom području nego i na većem dijelu Jadrana. Isto tako, u većem dijelu unutrašnjosti”, dodala je.

Plačko-Vršnak je naglasila kako ova pojava nije neuobičajena, ali da je njena učestalost posljednjih mjeseci sve veća. “Nije neuobičajeno, ali možda je malo češće u zadnje vrijeme. Radi se o jednoj prostranoj cikloni koja zahvaća gotovo cijeli kontinent. Mi smo na prednjoj strani te ciklone u nekakvoj jugozapadnoj struji, a po visini, u baričkom sustavu – radi se o jednoj dubokoj dolini na čijoj prednjoj strani pritječe taj topao i vlažan zrak”, rekla je.

“Ta dolina se proteže duboko do Afrike, ona je najčešće u nekakvim normalnim situacijama do Sredozemlja. Međutim, sada se ta os produbila. To strujanje traje već danima”, dodala je.

