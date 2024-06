I dalje pljuskovi s grmljavinom i udari vjetra. Evo kada bi se vrijeme moglo stabilizirati

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vremenske prilike nad našim krajevima sve više dolaze pod utjecaj nestabilnog vlažnog oceanskog zraka koji je duboka Ciklona nad sjevernim morem nagomilala sjeverno od Alpa. S juga ciklona nad Pirinejskim poluotokom i zapadnim sredozemljem donosi topao suh afrički zrak nad sredozemno more. Mjesto sudara toplog i hladnog zraka nalazi se iznad Alpa i proteže se u smjeru istok zapad. Nestabilan zrak sa sjevera prelijeva se preko alpske prepreke te uzrokuju lokalne nestabilnosti južno od Alpa.

Vrijeme danas na Jadranu sunčano uz promjenjivu uglavnom visoka naoblaka. Žučkasti sjaj neba posljedica je prisustva saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 32. Kasno poslijepodne i navečer očekujemo umjeren razvoj dnevne naoblake, a u gorskim krajevima je moguć pokoji pljusak praćen grmljavinom. Na Jadranu će puhati slab jugozapadnjak koji će krajem dana pojačati na jako jugo osobito na jugu Dalmacije.

Sutra, u ponedjeljak prognoziramo prolaz oslabljene hladne fronte sjevernije od naših krajeva. Vrijeme će biti nestabilno s grmljavinom, udarima vjetra i pljuskovima kiše osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U Slavoniji i Baranji poslijepodne i navečer uz prolaz hladne fronte moguća je mjestimice i tuča. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu topla noć s temperaturama iznad 20 C. Najviše dnevne temperature od 25 do 32C.

U nastavku tjedna do petka promjenjivo i nestabilno vrijeme. red sunca, red pljuskova kiše. Malo hladnije, temperature će na Jadranu i u unutrašnjosti biti oko 25C.

Od petka stabilizacija vremena i porast temperature i iznad 30C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.