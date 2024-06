Još pokoji pljusak s grmljavinom pa stižu vrućine. I saharski pijesak

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nestabilan zrak južno od Alpa formirao je nad Genovskim zaljevom visinski ciklonalni vrtlog koji se vrlo sporo popunjava i premješta prema istoku. Nad našim krajevima je još dominantno južno i jugoistočno visinsko strujanje tako da se grmljavinski oblaci koji se razvijaju tijekom dana premještaju retrogradno s istoka ili juga prema prema sjeverozapadu.

Britanci objavili dramatično upozorenje: Ovo je početak kraja ljetovanja na Mediteranu

Ciklona nad Atlantikom zapadno od obala Veike Britanije premjestit će se nad Sjeverno more, a jaka mlazna struja koja ju obilazi s južne strane pomoći će premještanje Genovske ciklone prema istoku, tako da će nad srednjom Europom i našim krajevima doći do razvedravanja uz pritjecanje suhog, toplog i vrućeg zraka iz sjeverne

Afrike. Pod njegovim utjecajem porast će temperature zraka, ali ponovo će saharski pijesak zamutiti atmosferu.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. Poslijepodne i navečer u gorskim krajevima unutrašnjosti umjeren razvoj konvektivne naoblake uz pokoji pljusak i rijetku grmljavinu.

U Posavini i istočnoj Slavoniji poslijepodne su mogući pljuskavi i grmljavina povezani s oblacima koji će se razviti nad planinama Bosne, a strujanje će ih poslijepodne donijeti nad ravnicu Slavonije.

Na Jadranu pretežno sunčano, više naoblake na krajnjem jugu, gdje će još prijepodne biti lokalnih grmljavinskih pljuskova.

Najviše dnevne temperature od 24 do 29C. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati maestral.

U petak toplije uz daljnju stabilizaciju vremena. Zbog vedre noći i visokog postotka vlage u zraku ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Nakon dizanja magle sunčano.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 12 do 18, na Jadranu oko 22. Poslijepodne slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, a samo rijetko u gorskim krajevima moguć je pokoji pljusak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral. Najviše dnevne temperature od 27 do 33 Celzijevih stupnjeva.

U subotu i nedjelju sunčano i toplije uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake uglavnom u gorskim krajevima unutrašnjosti. Temperature zraka u porastu tako da će u nedjelju dosezati i 37 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva, UV indeks vrlo visok.

