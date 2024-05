Kiša, nevrijeme i grmljavina obilježit će vikend u Hrvatskoj

Podijeli :

Promjenjivo vrijeme pratit će veći dio Hrvatske i tijekom vikenda pa će uz sunce biti kiše. I obrnuto...

Svjedočit ćemo i grmljavinskom nevremenu u riječkoj regiji, gdje je u petak “upaljen” žuti meteoalarm. Srećom, ostatak Hrvatske neće biti u takvom alarmantnom stanju.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano. Mjestimične kiše bit će uglavnom u drugom dijelu dana u unutrašnjosti, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, kojih ujutro može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura u petak bit će od devet do 14, u gorju i niža, a na obali prema jugu i do 17 stupnjeva. Najviša dnevna bit će od 21 do 26 stupnjeva. Za vikend će biti nešto lošije vrijeme.

Dok će subota biti popraćena čestim sunčana razdolja, osobito u Dalmaciji, u nedjelju stižu lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Ujutro će mjestimice biti magle, većinom u subotu. Vjetar na kopnu slab, na istoku u subotu i umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjeren sjeverozapadnjak koji će početkom tjedna oslabjeti. U nedjelju danju malo svježije. U ponedjeljak slijedi smirivanje i razvedravanje.

Temperature neće pretjerano pasti, bit će svega dva do tri stupnja hladnije.

