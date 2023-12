Meteorolog objavio novu dugoročnu prognozu za zimu

Zima je stigla kalendarski jutros u 4 sata i 27 minuta. Prvi dan zime počeo je tmurno u većem dijelu zemlje, ima i slabe kiše u dijelu unutrašnjosti. Kolnici su na mjestima mokri i skliski, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. I u nastavku petka slabe oborine može biti lokalno većinom na kontinentu. Postoji i manja mogućnost da zaleprša i koja pahulja snijega, u Podravini, Slavoniji i Baranji, uglavnom.

Najviša temperatura od 8 do 12, duž obale i na otocima između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.

I tijekom noći na subotu i u subotu ujutro još može biti slabe oborine na istoku zemlje, iako će vikend posvuda biti uglavnom suh. U unutrašnjosti će biti dijelom sunčano, na moru pretežno sunčano i tijekom subote i nedjelje.

Blagdani će biti neobično topli, i to ne samo na moru, već i u unutrašnjosti, gdje bi čak broj stupnjeva mogao prijeći 15, javlja naša meteorologinja Tea Blažević.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić donosi dugoročnu prognozu za zimu. Prema svim pokazateljima i prognostičkim materijalima, pred nama je još jedna blaga zima.

Ništa od snijega za Božić

Prosinac za sada prolazi toplo i tako ostaje do kraja mjeseca. San o bijelom Božiću se otopio prije nekoliko dana. Za nizinske kopnene krajeve to je 16. godina zaredom bez snježnog pokrivača na Božić.

Što se tiče dočeka Nove Godine – bit će hladnije nego za Božić, moguće i za pet do osam stupnjeva, no to će još uvijek biti temperature koje su više nego prosječne za ovo doba godine.

Siječanj i veljača topliji od prosjeka

Siječanj, koji je u više od 60 posto godina najhladniji mjesec, ove će zime biti znatno topliji od prosjeka, a i kišovitiji. Ipak, zbog čestih prolazaka ciklona, vjerojatno će na kopnu biti manje dugotrajnih magli koje se inače javljaju desetak dana mjesečno. Nadalje, signal topline upućuje na veću vjerojatnost za jugo na obali, a manju za buru.

I veljača će biti toplija od prosjeka, ali ne toliko kao siječanj. Ponovno je izgledna poznata prevrtljivost, odnosno izmjena toplih i hladnih razdoblja. U veljači je ove zime i najveća mogućnost za buru, snijeg i hladne epizode, kojih će vjerojatno biti samo jedna do dvije ozbiljnije.

Klimatološki gledano, prvi hladni prodor je obično između 5. i 10., a drugi između 10. i 15. veljače. U svakom slučaju, imat ćemo blagu zimu, vjerojatno i topliju nego lani.

