Ove godine Božić “miriše” na proljeće: Temperature idu i do 19 stupnjeva

Pexels / Ilustracija

Stacionarna, slabo pokretna anticiklona nad Atlantikom proteže se od obale Sjeverne Amerike do zapadne obale Europe.

Mlazna struja obilazi ju sa sjeverne strane prelazi Atlantik i razdvaja anticiklonu od niskog tlaka ciklone koja se smjestila nad Skandinavijom i istočnom Europom. Granica toplog i hladnog zraka je sjevernije od Alpa, a frontalna zona se proteže od Velike Britanije preko Belgije i Njemačke nad Austriju, Mađarske, Rumunjske do Crnog mora.

Nad našim krajevima se nastavlja pritjecanja toplog suhog zraka sa jugozapada te je iznadprosječno toplo. Danas će vrijeme biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i umjereno jugo i jugozapadnjak. Više naoblake prognoziramo u Posavini, Podravini, Slavoniji i Baranji te navečer na Kvarneru i sjevernom Jadranu.

Uz slabo jugo na Kvarneru je navečer i u noći moguća slaba kiša. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 13, na Jadranu do 17, na otocima i do 19 stupnjeva. Sutra na Božić djelomice sunčano. Oblačnije će se zadržati na sjevernom Jadranu na Kvarneru te Lici i Gorskom kotaru uz malu vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz tokove rijeka lokalno niska magla.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak u gorju s jakim udarima, a na moru umjereno jugo i oštro. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od četiri do devet, na Jadranu i uz Jadran od osam do 12.

Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti oko 14, na Jadranu oko 17. U nastavku tjedna i dalje iznadprosječno toplo uz malu, a na Jadranu povečanu naoblaku. Slaba kiša moguća je na srednjem i južnom Jadranu krajem tjedna.

