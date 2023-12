Evo kakvo nas vrijeme očekuje tijekom Badnjaka i Božića

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Drugi dan kalendarske zime, a u jednom danu može biti promjena sva četiri godišnja doba. Raspored zračnih masa i sinoptičkih sustava je takva da mali pomaci zračnih masa i mlazne struje prema sjeveru ili istoku uzrokuju velike promjene u osobinama vremena.

Stacionarna, slabo pokretna, anticiklona je nad Atlantikom i proteže se od obale Sjeverne Amerike do zapadne obale Europe. Polje niskog tlaka ciklone proteže se od Grenlanda do istočne Europe s dva izražena ciklonalna vrtloga. Jedan je nad Atlantikom, a drugi nad Njemačkom i Poljskom.

Kakva nas zima očekuje? Objavljena velika vremenska prognoza, donosimo detalje Meteorolog objavio novu dugoročnu prognozu za zimu

Mlazna struja prelazi Atlantik i razdvaja ciklonu i anticiklonu, dolazi nad europsko kopno između Velike Britanije i Skandinavije, spušta se prema jugu, a dolaskom do Alpa naglo skreće prema istoku. Nad našim krajevima je južni krak mlazne struje te se nastavlja pritjecanje toplog suhog zraka u višim slojevima atmosfere. O položaju mlazne struje ovisi vrijeme nad našim krajevima idućih sedam do 12 dana.

Prema sadašnjim izračunima modela za prognozu vremena izgledan je proljetni scenarij u našim krajevima, a snježni bijeli se premjestio nad istočni Balkan i istočnu Europu. Granica toplog i hladnog zraka je sjevernije od naših krajeva, a frontalna zona proteže se nad Austrijom, Mađarskom i istočnim Balkanom, gdje su u hladnoj zračnoj masi izvjesne snježne oborine. U našim krajevima vrijeme će biti sunčano, iznadprosječno toplo uz promjenljivu naoblaku i umjereno jugo i jugozapadnjak.

Za danas prognoziramo povećanu naoblaku u Slavoniji i Baranji gdje je prijepodne moguća mjestimice slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će biti od 10 do 15, na Jadranu i uz Jadran oko 17, na otocima do 19 stupnjeva. Na Badnjak djelomice sunčano, suho i iznadprosječno toplo. Više naoblake u Podravini i Slavoniji i Baranji te navečer na Kvarneru i sjevernom Jadranu gdje je uz jugo moguća slaba kiša.

Jutarnje temperature od dva do pet u unutrašnjosti, a na Jadranu oko deset. Najviše dnevne oko 13, na Jadranu oko 17. U Božićnoj noći temperature zraka u unutrašnjosti od pet do sedam, u Lici i Gorskom kotaru oko tri, na Jadranu i uz Jadran od deset do 14 stupnjeva. Na Božićno jutro u unutrašnjosti je mjestimice moguća niska prizemna magla.

Dan će biti sunčan i iznadprosječno topao uz slabo jugo. Više naoblake na sjevernom Jadranu i nad zaobalnim planinama gdje je moguća pokoja kap kiše. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od sedam do deset, a na Jadranu oko 15.

Idući tjedan nastavak iznadprosječnog toplog vremena uz malu, a na Jadranu i uz Jadran, povećanu naoblaku. Slaba kiša moguća je krajem tjedna na srednjem i južnom Jadranu. Temperature zraka i dalje iznad prosjeka, a kratkotrajan ugriz zime uz kišu i buru prognoziramo tek početkom siječnja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Promjena vremena uoči blagdana, doznajte gdje je moguć snijeg Pitali smo umirovljenike što misle o Plenkovićevoj božićnici: “On je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike”