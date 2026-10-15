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vremenska prognoza

Stabilno još nekoliko dana, evo kad su mogući kiša i zahlađenje

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Tea Blažević
|
15. lis. 2026. 07:15
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morguefile, Plodovi jeseni (8)
Morgue File

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je jutros u mnogim krajevima, iako mjestimice ima umjerene naoblake, u kopnenim krajevima i magle. Vidljivost je mjestimice smanjena, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Također, na snazi je upozorenje na jaku buru na moru, sustav Meteoalarm upozorava na vjetrovite prilike, na dijelu obale ima ograničenja u prometu.

I u nastavku četvrtka bit će vjetrovito na Jadranu, štoviše, bura će pojačati prema večeri. Veći dio dana prevladavat će sunčano, osobito nakon izdizanja magla u unutrašnjosti, iako će povremeno biti umjerene naoblake.

I petak će mjestimice u unutrašnjosti donijeti umjerenu naoblaku, lokalno i maglu. Sunčanije će biti na Jadranu, no uz jaku buru koja će pojačavati prema večeri, tako da je i sutra vjerojatno da će biti ograničenja u prometu.

Za vikend ostaje stabilno. Jutra će i dalje biti svježa, osobito na kontinentu, dok će danju biti ugodnije, osobito na suncu. Na moru će danju biti razmjerno toplo, s temperaturama pretežno od 20 do 25 stupnjeva.

Stabilno razdoblje nastavit će se još barem pet dana, u novom tjednu moguća je promjena vremena. 

Teme
vremenska progonoza

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