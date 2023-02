Stigla nagla promjena vremena: Snijeg, bura, jugo… Što nas čeka idući tjedan?

Podijeli :

Photo: Nel Pavletic/PIXSELL/Ilustracija

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Hladan nestabilan zrak sa sjevera i topla vlažna zračna masa nad Sredozemnim morem susreli su se nad našim krajevima uzrokujući naglu najavljenu promjenu vremena. Ugriz zime proširio se prema jugu i hladan zrak je dospio do Velebita i Dinarida.

Prelijevanje hladnog zraka preko planinske prepreke praćeno je jakom i olujnom burom na sjevernom Jadranu te jakim i olujnim jugom na jugu Dalmacije. Visine snijega jutros u 7 sati na postajama DHMz-a bile su: Zavižan 68, Zagrebačka gora-Puntijarka 36, Delnice 28, Gospić 26. U Slavoniji i Baranji palo je oko 10cm snijega, s Zagreb Grič mjeri 7 centimetara.

Danas će vrijeme biti zimsko oblačno, vjetrovito s kišom na Jadranu, a snijegom i susnježicom u unutrašnjosti. Snijeg je tijekom prijepodneva moguć i u Dalmatinskoj zagori, a pokoja pahulja dolepršat će nošena burom i na sjeverni Jadran. U planinskim krajevima past će do 30 cm snijega, a vjetar će stvarati zapuhe. Na sjevernom i srednjem Jadranu prognoziramo jaku do olujnu buru, u podvelebitskom primorju s orkanskim udarima.

Na južnom Jadranu jako do olujno jugo uz obilne oborine i lokalnu grmljavinu. Navečer u noći na ponedjeljak bura će se proširiti i na južni Jadran. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 0 do 3, a na Jadranu uz buru od 5 do 8, a na južnom Jadranu zbog juga oko 15C. Uz jaku buru zbog visokog indeksa hlađenja osjet topline biti će do 5 stupnjeva niži od temperatura zraka.

Idući tjedan zimsko vrijeme, hladno, a u prvoj polovini tjedna oblačno s povremenom kišom, u unutrašnjosti susnježicom i snijegom.

Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od -3 do 2 u planinskim krajevima oko -6°C, Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 2 do 5, u planinskim

krajevima oko 0.

Na Jadranu će puhati jaka, mjestimice olujna bura. U drugom djelu tjedna djelomice sunčano Minimalne temperature od 3 do 5°C. uz buru osjet topline -2, a najviše dnevne od 6 do 10°C.