Podijeli :

Izvor: Nel Pavletic/PIXSELL

Većinom oblačno mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, koji će ponegdje biti praćeni obilnom oborinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za danas.

Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Duž obale će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar, krajem dana na sjevernom dijelu u slabljenju. Najviša temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Kiša s pljuskovima i grmljavinom nastavit će se i u subotu, a za nedjelju meteorolozi najavljuju snijeg, i to ne samo u višim predjelima nego i u nekim nizinama. Jaka bura u nedjelju može stvarati probleme u prometu prema moru i obrnuto.

PROČITAJTE JOŠ Pripremite se na vrijeme: Stiže hladni val, snijega će biti diljem unutrašnjosti ZG Holding o najavljenom snijegu: Sve zimske službe bit će na raspolaganju

Zbog svega je Državni hidrometeorološki zavod izdao posebno upozorenje u kojem za danas najavljuju moguće poplave zbog intenzivne i obilne kiše na području gotovo cijelog Jadrana, njegovog zaleđa, Gorskog kotara i Like, a posebno na području Rijeke i okolice gdje se očekuju iznimno velike količine oborina.

U subotu i nedjelju, kako su naveli, obilne oborine će ugrožavati cijelo jadransko područje sa zaleđem te Liku i Gorski kotar. “Kako povremena kišna razdoblja traju već neko vrijeme, teren je uglavnom zasićen te mu je smanjena mogućnost zadržavanja vode, što može dovesti do lakšeg i bržeg površinskog tečenja, a naročito u urbanim sredinama”, upozorio je DHMZ.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ističu i prognozirani porast vodostaja rijeka, kojima će se zbog dosadašnje akumulirane količine oborine povećati dotoci, osim na ranije spomenutom području, i u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj odnosno na slivu Save i jadranskim rijekama.

U noći na nedjelju počet će pritjecati i znatno hladniji zrak pa će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg te se do nedjelje navečer očekuje i stvaranje znatnijeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorju (vrlo vjerojatno i više od 20 cm). Snijega će prolazno biti i u nizinama, ponajviše središnje i istočne Hrvatske, ponegdje moguće i uz stvaranje snježnog pokrivača.

Početkom sljedećeg tjedna očekuje nas stabilnije i mirnije, ali i hladnije vrijeme, uz više sunca.

Detaljniju prognozu pripremila je HRT-ova meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

Danas na istoku Hrvatske pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito u drugom dijelu dana. Uz slab do umjeren jugoistočni vjetar najviša temperatura oko 10 °C. I u središnjoj Hrvatskoj danju malo toplije nego u četvrtak, ali uz oblake i povremenu kišu. Srećom za mnoge – ne obilnu.

Oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom, i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom bit će u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Lokalno može pasti više od 70 litara kiše po četvornome metru, pa su moguće i bujične i urbane poplave. Na Jadranu će biti i vjetrovito, uz jako do olujno jugo i južni vjetar te valovito more. Temperatura danju između 7 i 11°C, na Jadranu od 14 do 16°C.

Toplije, uz jako do olujno jugo, bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, uz lokalno i obilnije pljuskove, praćene i grmljavinom. Temperatura zraka između 12 i 17°C.

Na jugu Hrvatske pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku lokalno izraženijih pljuskova. I pritom vjetrovito, uz jako i olujno jugo te najvišu temperaturu zraka između 15 i 17°C.

Za vikend oborine pa stabilnije, ali i hladnije

“Do kraja tjedna na kopnu oblačno, povremeno s kišom, u subotu mjestimice obilnijom, a uz zahladnjenje potkraj subote te u noći na nedjelju u gorju susnježica i snijeg. U nedjelju hladnije, pa će osim u gorju susnježice i snijega najvjerojatnije biti i u nizinama sjeverozapadne Hrvatske. Početkom sljedećega tjedna smirivanje vremena uz sunčana razdoblja, malo snijega još na istoku i u gorju te osjetno hladnije.

Na Jadranu mjestimice obilne kiše još će biti u subotu, uz jako i olujno jugo i južni vjetar. U nedjelju promjenjivo, ponegdje kiša te jaka i olujna bura. U ponedjeljak će se razvedravanje sa sjevernoga Jadrana do kraja dana proširiti do juga, uz slabljenje bure”, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.