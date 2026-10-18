Vremenska prognoza
Veliki preokret: Olujni vjetar zaustavit će promet, dijelu zemlje prijeti obilna kiša
Nedjelja je počela pretežno sunčano, iako i jutros ima mjestimice umjerene do povećane naoblake, također i mjestimične magle. U nastavku dana prevladavat će većinom sunčano, na moru i dalje razmjerno toplo.
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Novi tjedan počet će stabilno, ponedjeljak će još biti suh. Ujutro na kopnu treba računati na maglu.
Već u utorak raste vjerojatnost za kišu, prije svega na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana, no moguće i u Gorskom kotaru. Zapuhat će jugo i najavljivati tako promjenu vremena, jačat će do olujnih razmjera prema večeri, stoga treba računati i na poteškoće u pomorskom prometu. Uz južinu će prolazno zatopliti.
U srijedu treba računati na obilniju oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, posljedično tome bujičnih i urbanih poplava. Probleme će stvarati i jako i olujno jugo na moru.
I tijekom četvrtka će još biti kiše i pljuskova, bit će i svježije. U petak stabilnije i sunčanije, makar prolazno. Već bi za vikend ponovno moglo biti kišovito.
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