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Vremenska prognoza

Veliki preokret: Olujni vjetar zaustavit će promet, dijelu zemlje prijeti obilna kiša

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Tea Blažević
|
18. lis. 2026. 12:14
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Kiša PEXELS
Soubhagya Maharana/Pexels

Nedjelja je počela pretežno sunčano, iako i jutros ima mjestimice umjerene do povećane naoblake, također i mjestimične magle. U nastavku dana prevladavat će većinom sunčano, na moru i dalje razmjerno toplo.

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Novi tjedan počet će stabilno, ponedjeljak će još biti suh. Ujutro na kopnu treba računati na maglu.

Već u utorak raste vjerojatnost za kišu, prije svega na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana, no moguće i u Gorskom kotaru.  Zapuhat će jugo i najavljivati tako promjenu vremena, jačat će do olujnih razmjera prema večeri, stoga treba računati i na poteškoće u pomorskom prometu. Uz južinu će prolazno zatopliti. 

U srijedu treba računati na obilniju oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, posljedično tome bujičnih i urbanih poplava. Probleme će stvarati i jako i olujno jugo na moru. 

I tijekom četvrtka će još biti kiše i pljuskova, bit će i svježije. U petak stabilnije i sunčanije, makar prolazno. Već bi za vikend ponovno moglo biti kišovito. 

Teme
kiša i pljuskovi olujno jugo poplave promjena vremena vremenska prognoza

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