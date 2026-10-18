Veliki preokret: Olujni vjetar zaustavit će promet, dijelu zemlje prijeti obilna kiša

Već u utorak raste vjerojatnost za kišu, prije svega na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana, no moguće i u Gorskom kotaru. Zapuhat će jugo i najavljivati tako promjenu vremena, jačat će do olujnih razmjera prema večeri, stoga treba računati i na poteškoće u pomorskom prometu. Uz južinu će prolazno zatopliti.