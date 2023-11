Vrijeme se naglo mijenja, evo o čemu ovisi hoće li biti snijega u Zagrebu

Podijeli :

Pixsell/Slavko Midzor

U četvrtak i petak u Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, obilnijom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. U noći na subotu i tijekom subote očekuje se pad temperature zraka, a s njim će oborina u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača. Snijeg u nizinama ovisit će o brzini prodora hladnog zraka - ako on nastupi dovoljno rano onda će snijeg biti izgledniji i to ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Prognoze količine snijega sa svakim novim izračunom modela variraju i trenutno nisu dovoljno pouzdane, kazali su dežurni prognostičari DHMZ-a za Večernji list.

Naglašavaju da će veće količine oborina pasti i u Sloveniji pa se očekuju porasti vodostaja pojedinih rijeka, posebice Kupe, Korane i Save. Upitali smo ih i hoće li biti većeg snijega u Zagrebu ovoga vikenda, na što su nam odgovorili kako je snijeg u Zagrebu u subotu moguć, ali količina i njegovo eventualno zadržavanje ovisit će o razvoju vremenske situacije.

Hoće li ove godine biti više snijega nego inače? Evo što kaže prognoza Hoće li zima biti snježna? Objavljena dugoročna prognoza oborina sve do veljače

S naoblačenjem u četvrtak će rasti i temperatura zraka pa će petak biti neuobičajeno topao za ovaj dio godine, no za vikend će temperatura zraka osjetno pasti.

Stoga, prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima već u nedjelju te početkom idućeg tjedna u unutrašnjosti očekuju nas noćni i jutarnji “minusi”, a niske temperature neće izostati ni na Jadranu. No i danju će biti hladno, moguće čak i ispod prosjeka za početak prosinca. Osim niže vrijednosti temperature zraka zasad nema naznaka za novo pogoršanje vremena idućeg tjedna. Početak vjerojatno suh, no od sredine tjedna raste vjerojatnost za novu oborinu.

U nastavku prosinca, izračuni za dugoročnu prognozu ukazuju na vjerojatno nižu temperaturu od uobičajene u većem dijelu zemlje u prvoj polovini mjeseca, dok se prema kraju mjeseca predviđa temperatura oko ili malo viša od prosječne. Što se prognoze oborine tiče, u prvoj polovini mjeseca postoji umjerena do velika vjerojatnost za više oborina od prosjeka, pri čemu se u takvim vrstama prognoze ne može specificirati njezin oblik (kiša, snijeg, susnježica,…). U nastavku prosinca izgledna je količina oborine uglavnom oko prosjeka.

“A govoriti o prognozi vremena za Božić, svakako je prerano, jer što je prognostičko razdoblje dulje, prognoza je manje pouzdana. Najbolje je o tome pričati nekoliko dana prije. S druge strane, kako je bijeli Božić zapravo rijetka pojava u Hrvatskoj, za sada nam ostaje samo nadati se”, kazali su prognostičari DHMZ-a za Večernji list.

