Zima se nakratko vraća, stižu zahlađenje, kiša i snijeg

Patrik Macek/PIXSELL

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, lokalno ima i magle, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.

Već danas stiže naoblačenje, za vikend moguć i snijeg

Također, bura ograničava promet na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, no vjetar će slabjeti u nastavku dana. Iako je trenutačno uglavnom suho, u nastavku petka može biti prolazne kiše, i to izglednije u unutrašnjosti, iako je kakav prolazni pljusak moguć i na jugu zemlje poslijepodne.

Subota će početi uglavnom sunčano, no u drugom dijelu dana slijedi jačanje juga i jugozapadnjaka, porast naoblake sa sjeverozapada, kasnije poslijepodne i navečer treba računati i na kišu i pljuskove koji će se širiti sa sjeverozapada. Kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg u gorju, osobito tijekom noći, kad temperature padnu.

Nestabilno će biti i u nedjelju, uz kišu i snijeg u gorju, češće prijepodne. U drugom dijelu dana postupni prestanak oborine.

