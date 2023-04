Podijeli :

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo gostovala u N1 studiju uživo i komentirala kakvoću lijekova u Hrvatskoj.

“Povlačenje lijekova s tržišta nije nikakva novina. Kakvoća lijeka provjerava se tijekom cijelog roka trajanja. Lijek se može povući do razine veledrogerije, ljekarne ili pacijenta ovisno o složenosti problema. Na hrvatskom tržištu to se događa u prosjeku pet do deset puta godišnje”, ispričala je Soldo.

Kazala je i kako nije moguće da zamjenski lijek ne bude jednako učinkovit kao onaj koje je liječnik prvi puta propisao.

“Svaku kutiju provjeravamo je li u skladu sa svojom dokumentacijom s kojom je puštena u promet. Svaka ta kutija ima svoj specifični kod. Jednim skenom provjerava se kredibilitet lijeka. Posebna naljepnica ne može se odlijepiti, a da se pritom ne uništi kutija. Nemamo niti jedan razlog da sumnjamo u kvalitetu zamjenskog lijeka. Lijekovi su najreguliraniji proizvod koji imamo na tržištu”, objasnila je.

Soldo je otkrila i zašto se suočavamo s nestašicom lijekova.

“Europa se prije 30 godina odlučila za zelenu ekonomiju, pa se proizvodnja onoga od čega stvaramo većinu lijekova uglavnom preselila u Kinu i Indiji. Takva situacija je odgovarala industriji do vrijeme pandemije, no kada se ona dogodila države su, da bi zaštitile svoje skromne zalihe supstasnci, zabranile izvoz. Ta situacija je trajala relativno kratko, ali i dalje imamo problem s nabavkom supstanci za lijekove. Preko 60 posto svih lijekova proizvodi par tvornica na svijetu, pa kada se dogodi neki problem u toj tvornici cijeli svijet ima poteškoće. Nestašice oduvijek postaje, ali sada imamo problem s nestašicom krucijalnih lijekova poput antibiotika. Ove godine imali smo tako nestašicu antibiotskog sirupa za djecu. I to baš u sezoni kad smo imali veliki broj bolesne djece”, rekla je Soldo.

Dotakla se i vijesti kako policija i USKOK već mjesecima istražuju Filipa Mihalića zbog sumnjivih milijunskih poslova s navodno krivotvorenim testovima na koronu.

“Tržište medicinskih proizvoda, u koje spada i test za covid, nije jednako efikasno regulirano kao što je to slučaj s lijekovima. No ubrzo će i medicinski proizvodi biti jednako regulirani. Zbog pohlepe pojedinaca morat ćemo ubrzati taj proces. Sigurna sam da je u panedmiji bilo ljudi koji su željeli brzo zaraditi. Ovo vjerojatno nije jedini takav slučaj. No s lijekovima se to ne može dogoditi, a kada na snagu stupi i europska regulativa za medicinsku opremu, prevare više neće biti moguće ni oko medicinske opreme”, objasnila je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

“Povlačenje lijeka uvijek je povezano s prijavom pacijenta ili medicinskog djelatnika. Zato pozivam sve pacijente da čim primjete neku nelogičnost ili nuspojavu koju nisu očekivali odmah ju prijave”, dodala je Ana Soldo.

