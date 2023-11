Četiri jednostavna napitka koja biste trebali konzumirati ako imate anemiju

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Najčešći uzrok anemije je nedostatak željeza, a bez njega, vaše tijelo nije u stanju proizvesti hemoglobin koji je vašim crvenim krvnim zrncima potreban za prijenos kisika. Stoga, željezo možete uvrstiti kroz svakodnevnu prehranu, ali i nadoknaditi jednostavnim napicima.

Neka pića sadrže spojeve koji mogu pogoršati anemiju blokirajući apsorpciju željeza (kava, čaj, gazirana pića) dok druga pojačavaju apsorpciju ili sadrže dovoljno visoku koncentraciju željeza, vitamina B-12 ili folata, piše Klix.ba.

Sok od naranče

Studija objavljena u “American Journal of Clinical Nutrition” otkrila je da konzumacija vitamina C povećava apsorpciju željeza iz hrane. Jedan od najbogatijih izvora vitamina C je sok od naranče jer jedna čaša sadrži više vitamina C od preporučene doze.

Sok od naranče također je dobar izbor pića ako ste postali anemični jer imate manjak folata.

Svaka čaša soka od naranče ima 74 mikrograma folata. To je gotovo 19 posto dnevnih potreba za odraslu osobu.

Sok od mrkve

Prehrana kojoj nedostaje hrana bogata vitaminom A može pogoršati anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza. To može biti zato što vitamin A pomaže premjestiti željezo spremljeno u vašem tijelu do crvenih krvnih stanica.

Žuto i narančasto voće i povrće poput mrkve dobar je izvor karotenoida koji se pretvara u vitamin A kada se konzumira. Osim soka, preporuča se da jedete i svježu mrkvu.

Sok od suhih šljiva

Sok od suhih šljiva nije dobar izvor vitamina A ili C, ali je prirodno bogat željezom. Redovna konzumacija može vam pomoći u smanjenju simptoma anemije uzrokovane nedostatkom željeza.

Svaka čaša soka od suhih šljiva sadrži više od tri miligrama željeza. Za muškarce bi ta količina bila približno 38 posto od njegovih osam miligrama preporučenog dnevnog unosa željeza.

Za žene, koje bi trebale unositi oko 18 miligrama željeza dnevno, čaša soka od suhih šljiva zadovoljila bi gotovo 17 posto potreba.

Mlijeko

Osobe koje imaju anemiju jer ne konzumiraju dovoljno vitamina B-12 mogu ga nadoknaditi konzumacijom mlijeka. Svaka šalica mlijeka s niskim udjelom masnoće sadrži jedan mikrogram vitamina B-12 ili polovicu preporučene dnevne doze za odraslu osobu.

