Evo što će se dogoditi vašem organizmu ako svakog dana jedete naranče

Izvor: Kaitlyn Chow on Unsplash / ilustracija

Vjerojatno ste čuli za izreku: “Jedna jabuka na dan tjera doktora van”. Ali baš kao i jabuke, naranče također imaju mnoge zdravstvene prednosti.

One su izvor vitamina C i antioksidativnih hranjivih tvari. Ali što se događa ako ih jedete svakog dana?

Jačanje imuniteta

Redovna konzumacija naranči i drugog voća i povrća može ojačati imunološku obranu vašeg tijela. Kao i svako citrusno voće, naranče su bogat izvor antioksidantnog hranjivog vitamina C. Također su dobar izvor folata vitamina B. I vitamin C i folat pomažu u zaštiti integriteta imunološke barijere vašeg tijela i podržavaju funkciju nekoliko vrsta imunoloških stanica u sustavu.

Ljepša i sjajnija koža

Vitamin C, koji se nalazi u izobilju u narančama, igra različite uloge u održavanju zdrave kože. Vitamin C igra ključnu ulogu u formiranju kolagena, proteina koji čini osnovnu strukturu kože. Zdrava proizvodnja kolagena povezana je sa smanjenjem prevremenog starenja kože.

Naranče također sadrže flavonoidno sjedinjenje koje pomaže tijelu održati adekvatan nivo hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina je supstanca prirodno proizvedena u tijelu koja pomaže u održavanju elastičnosti kože.

Bolji vid

Mrkva i naranče imaju više zajedničkog od samo jarko narančaste boje, jer obje imaju dobar utjecaj na vid. Isti antioksidativni flavonoidi koji mogu pomoći vašem kognitivnom zdravlju i koži također mogu zaštititi vaš vid.

Studija iz 2018. u The American Journal of Nutrition otkrila je vezu između unosa flavonoida i smanjenog rizika od makularne degeneracije (AMD) povezane s uzrastom – jednog od glavnih uvjeta koji dovode do gubitka vida i sljepila kod ljudi starijih od 65 godina.

Konkretno, istraživači su primjetili da konzumiranje jedne naranče svakog dana može osigurati adekvatne količine flavonoida koji značajno smanjuju rizik od razvoja ovog stanja za čak 60 posto.

Hidratacija

Otprilike 50-70 posto tijela sastoji se od vode, a hidratacija je ključna za održavanje zdravlja. Čak i mala dehidracija može izazvati neželjene nuspojave kao što su umor, glavobolja i poteškoće u koncentraciji. Ne morate piti piti vodu da biste samo ostali hidrirani, svježe naranče također mogu biti hranjiva i ukusna opcija za povećanje unosa tekućine, piše City Magazine.

