Evo što se s vašim tijelom događa ako jedete previše šećera

Slatke namirnice nemaju najbolju reputaciju: Od gaziranih pića zaslađenih šećerom, do slatkiša i deserata, svi smo vjerojatno iskusili učinke konzumiranja previše šećera. Ipak, koliko je šećera previše? A što šećer čini tijelu kada se prekomjerno konzumira?

Konzumiranje previše šećera može imati niz nuspojava samo po sebi, a također može biti povezano s općenito pretjeranim unosom kalorija. Šećer nije inherentno zadovoljavajuća hrana, kao što bi to mogla biti hrana bogata vlaknima poput brokule ili hrana bogata proteinima poput pilećih prsa. To znači da ga možete lako konzumirati, i to puno odjednom.

Zdravstveni problemi zbog konzumiranja previše šećera

Zdravstvena stanja koja su povezana s previše šećera uključuju:

pretilost,

upala,

visoki trigliceridi,

dijabetes,

visoki krvni tlak,

srčane bolesti,

nealkoholna masna bolest jetre.

Međutim, umjerena konzumacija šećera može vam pomoći zadovoljiti žudnju, uživati ​​u omiljenoj hrani i još uvijek može biti zdrava. Stručnjaci se slažu da potpuno izbjegavanje šećera vjerojatno nije najučinkovitije rješenje, već je bolja alternativa naučiti kako uživati ​​u šećeru kao dijelu svog životnog stila, a istovremeno uzeti u obzir svoje zdravlje, piše Eat This, Not That.

Diže razinu šećera u krvi

Ugljikohidrati, uključujući šećer, brzo se probavljaju i oslobađaju u naš krvotok. Šećeri su jedna od najmanjih molekula ugljikohidrata, tako da im ne treba puno vremena prije nego brzo uđu u naš krvotok i mogu uzrokovati skok šećera u krvi. Povećana konzumacija šećera u prehrani može dovesti do povećanja šećera u krvi tijekom vremena što nekoga može dovesti u opasnost od dijabetesa tipa 2, bolesti srca, visokog krvnog tlaka i rizika od moždanog udara.

Krvni tlak može porasti

Povećani šećer u prehrani također je povezan s povišenim krvnim tlakom. To bi moglo biti zbog kvalitete prehrane, ako jedete puno šećera, možda ne jedete puno druge zdrave hrane. To također može biti od izravnog učinka povećanog šećera u krvi koji utječe na naš krvni tlak. Kad nam raste šećer u krvi, raste i naš krvni tlak.

Mogli biste doživjeti promjene mentalnog zdravlja

Previše unosa šećera povezuje se s negativnim učincima na raspoloženje i mentalno zdravlje, kaže nam Katie Drakeford, MA, RD, CSP, LD. Osim fizičkih simptoma koje možete doživjeti kao što su fluktuacije šećera u krvi i rastuće razine kortizola što dovodi do energetskog “kraha”, a zatim se osjećate razdražljivo, umorno ili čak tužno, postoje veze s prekomjernim šećerom i simptomima depresije. Centri za kontrolu bolesti upozoravaju da bi pića zaslađena šećerom, poput gaziranih pića, mogla biti povezana s izazovima mentalnog zdravlja.

Možda ćete primijetiti debljanje i više žudnje

Pretjerani unos šećera, osobito ako dolazi iz pića zaslađenih šećerom, povezuje se s većom tjelesnom težinom i većom vjerojatnošću pretilosti. To znači da češće pijenje sokova može doprinijeti debljanju tijekom vremena i utjecati na vaše zdravlje. To ima smisla jer su ovi izvori pića “prazne kalorije” i lako ih je prekomjerno konzumirati, a da nas ne drže sitima.

