Kako izbjeći skrivene opasnosti šećera i zaštititi se od dijabetesa? Izbjegavajte ove namirnice!

Praćenje unosa šećera uvijek je važan dio zdravog života, jer konzumiranje previše šećera može dovesti do mnogih zdravstvenih rizika.

Ako imate granični dijabetes, posebno je važno ograničiti količinu šećera koju jedete svaki dan kako biste održali zdravu razinu šećera u krvi. Nažalost, to bi moglo biti teže nego što se u početku čini; iako postoji mnogo namirnica bogatih šećerom koje treba izbjegavati, postoji i mnogo skrivenih, čak i naizgled “zdravih” namirnica koje bi vas mogle prevariti, piše She Finds.

Nutricionistica Krutika Nanavati otkrila je za She Finds da sušeno voće i granola pločice dva neočekivana izbora kojih trebamo biti svjesni. Čitajte dalje kako biste saznali više o rizicima ovih naizgled bezopasnih grickalica.

1. Suho voće

Svježe voće odličan je dodatak svakoj prehrani. Kao što Nanavati napominje, može biti izvrstan izvor vlakana, vitamina i antioksidansa. Međutim, sušeno voće je druga priča; ova sorta može biti puna šećera.

“Suho voće često ima puno šećera i kalorija”, upozorava Nanavati. “Također imaju viši glikemijski indeks od svježeg voća, što znači da mogu uzrokovati brz skok razine šećera u krvi nakon jela”, dodaje.

Ona ističe da samo 1/4 šalice grožđica sadrži 29 grama šećera i 130 kalorija. S druge strane, 1/4 šalice svježeg grožđa ima samo šest grama šećera i 30 kalorija. Držite se svježeg voća!

2. Granola pločice

Mnogi ljudi drže granola pločice u svojim smočnicama kao jednostavan doručak ili međuobrok. Jednostavni su, ukusni i često se reklamiraju kao zdravi. Nažalost, većina njih je mnogo manje zdrava nego što se čini. To je zato što imaju visok sadržaj šećera i drugih aditiva.

“Granola pločice se mogu činiti kao zdrav međuobrok, ali često su pune dodanih šećera, sirupa i ulja”, kaže Nanavati. “Također imaju nizak udio proteina i vlakana, što može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi i održati osjećaj sitosti”, dodaje.

Prema njezinim riječima, prosječna granola pločica sadržavat će oko 11 grama šećera i 120 kalorija. “Neke granola pločice također sadrže komadiće čokolade, komadiće slatkiša ili sušeno voće, što može dodati još više šećera i kalorija”, upozorava ona.

Umjesto da se oslanjate na granolu, pokušajte grickati zdrave orašaste plodove. Oni mogu učiniti čuda za vaše zdravlje, učiniti vas zadovoljnima i ugoditi vašim okusnim pupoljcima bez opterećenja vašeg tijela šećerom.

Zaključni savjeti

Ako vam je dijagnosticiran predijabetes, vrijeme je da ozbiljno počnete smanjivati unos šećera – a to uključuje i šećer koji vreba na neočekivanim mjestima. Dakle, dok izbjegavate one voćne slatkiše i ona slatka peciva, ne zaboravite ograničiti unos sušenog voća i granole. Začas ćete biti na putu do zdravijeg tijela.

