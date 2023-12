Hrvatskom trentuno haraju ova tri virusa: Evo koliko je zaraženih i kako se zaštititi

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) je krajem rujna objavio da bi se Europa ove zime mogla sučiti s tri virusa istovremeno - covidom, gripom i RSV-om. U Hrvatskoj se ove zime osim poznatih virusa vratio i jedan stari - hripavac. Provjerili smo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) kakva nam je epidemiološka slika.

Iz HZJZ-a ističu da je za ovo doba godine očekivano i uobičajeno povećanje broja respiratornih infekcija. “Za sada je intenzitet gripe još uvijek nizak, no u ovo doba godine uobičajeno cirkuliraju brojni respiratorni virusi (npr. rinovirusi, RSV, gripa).”

Obiteljski liječnici: Sustav je potpuno zakazao! Hripavac je dočekan s jednim jedinim punktom u milijunskom gradu

Prema posljednjim službenim podacima, u Hrvatkoj su zabilježena 252 nova slučaja zaraze koronavirusom te se ukupni broj zaraženih približio 400. Najviše zaraženih trenutno je u Zagrebu (99 slučajeva), a Ličko-senjska županija nema niti jedan prijavljen slučaj.

“Gripa je trenutno niskog intenziteta, do sada (30.11.2023.) nam je prijavljeno nešto više od 90 oboljelih u ovoj sezoni. U Hrvatskoj uobičajeno epidemija gripe kreće sredinom/krajem prosinca i traje do početka ožujka, a vrhunac sezone uobičajeno bude u veljači. Od početka godine do danas (30.11.2023.) prijavljeno nam je 1354 oboljelih od hripavca, najviše u Gradu Zagrebu te Splitsko dalmatinskoj županiji”, rekli su nam iz HZJZ-a.

U Kini je zdravstveni sustav pod pritiskom zbog širenja respiratornih bolesti, posebno kod djece, zbog čega i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) motri situaciju. Pitali smo HZJZ postoji li zabrinutost da bi takvi slučajevi epidemije mogli zahvatiti i Hrvatsku.

“Prema zadnjim dostupnim informacijama, u Kini se povećanje broja ambulantnih pregleda i bolničkih prijema djece zbog Mycoplasme pneumoniae bilježi od svibnja 2023., a zbog RSV-a, adenovirusa i gripe od listopada 2023. godine. Navode kako se porast broja oboljelih od navedenih bolesti javio ove godine nešto ranije nego je uobičajeno, ali to nije neočekivano s obzirom na ukidanje ograničenja u vezi s covidom-19, slično iskustvo imale su i druge zemlje”, naveli su iz HZZJ-a i dodali:

“WHO je zatražio dodatne epidemiološke i kliničke informacije, kao i laboratorijske rezultate iz ovih prijavljenih skupina među djecom te prati situaciju. U ovom trenutnku dostupno je premalo podataka za donositi zaključke o potencijalnom epidemijskom širenju.”

Gužve za testiranje na hripavac: U Hrvatskoj je više od 1000 oboljelih!

Budući da Hrvatska bilježi povećan broj oboljelih od hripavca, a ne treba zaporaviti ni na covid ni na gripu kao ni na druge sezonske bolesti, građani bi se trebali pridržavati osnovnih zaštitnih mjera.

“Opće mjere zaštite: redovito pranje ruku, kod kašljanja i kihanja prekriti usta i nos papirnatom maramicom, redovito provjetravanje prostorija te u slučaju pojave respiratornih simptoma izbjegavati bliske kontakte, posebice sa osobama starije životne dobi i imunokompromitiranima. Od specifičnih mjera zaštite preporučeno je cijepljenje”, navode iz HZJZ-a.

Važeće preporuke za cijepljenje protiv covida dostupne su OVDJE, a preporuke za cijepljenje protiv gripe pogledajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Seljaci bijesni nakon sastanka: “To je bio kokošinjac! Pozivam ljude na neposluh!” Ivica Todorić oglasio se o prodaji Fortenove