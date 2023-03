Iznenađujući načini na koje ispijanje kave može pomoći pri mršavljenju

Podijeli :

Mnogima je buđenje uz toplu šalicu kave jutarnji ritual bez kojeg ne mogu. Bilo da uživate u crnoj kavi, s dodatkom kokosovog mlijeka ili kavi pomiješanoj s cimetom i medom, kava će vam zaista uljepšati dan. A ako želite skinuti višak kilograma sa struka, vaša svakodnevna navika ispijanja kave podiže se na novu razinu.

Laura Burak, osnivačica GetNaked Nutrition i autorica knjige Slim Down with Smoothies, razlaže dobrobiti dodavanja kave vašem režimu mršavljenja. Ipak, ističe da kava ne smije zamijeniti obroke ili međuobroke.

“Često nailazim na klijente koji se bore s dugotrajnim dijetama koji i dalje koriste šalicu kave kao zamjenu za hranu, tako preskaču obroke štede kalorije jer to privremeno potiskuje apetit. Dakle, kada ste gladn, jedite”, kaže nam Burak.

Uz to, kava može biti izvrstan dodatak trenutnim koracima koje poduzimate kako biste došli u formu. Stoga nastavite čitati kako biste saznali više o najboljim načinima na koje vam ispijanje kave može pomoći pri mršavljenju.

Kava vam može pomoći da se osjećate sito

Vaša svakodnevna navika ispijanja kave može potaknuti osjećaj sitosti. To vam može pomoći da izbjegnete prejedanje ili konzumiranje nezdravih grickalica.

“Kava je tekućina koja, poput vode, pomaže u održavanju osjećaja sitosti stoga vam može pomoći da pojedete prikladniju količinu hrane ako želite smršaviti”, objašnjava Burak.

Kava sadrži kofein koji može potaknuti energiju i vaš metabolizam

“Ta količina kofeina koju konzumirate kad se probudite može napraviti razliku u tome hoćete li taj dan ići na trening ili ne”, objašnjava Burak. , ali svakako se fokusirajte i na kvalitetan san i nemojte kronično koristite kavu za umjetnu energiju.”

Crna kava je izuzetno niskokaloričan napitak

Ako više volite piti crnu kavu, Burak kaže da jedna šalica sadrži manje od pet kalorija. Dakle, obična stara šalica vruće kave bez aditiva nema šećera i zapravo nema kalorija, što je čini idealnim napitkom ako pokušavate smršaviti.

Čuvajte se “dodataka” koje dodajete svojoj šalici kave

Naravno, možda stvarno, jako volite sezonske kave s mlijekom i aromatizirane kave, ali one mogu ozbiljno naštetiti vašem napretku u mršavljenju. Mnogi pojedinci razviju lošu naviku da svoju kavu začinjaju vrhnjem, sirupima i šlagom i pretvaraju ih u totalne “šećerne bombe”, kaže Burak. Čak i mlijeko od orašastih plodova, sjemenki i zobi danas zvuče kao zdraviji izbor, ali je prepuno šećera, piše portal Eat This, Not That.

“Bez obzira na to jesu li vaši zdravstveni ciljevi mršavljenje ili ne, pripazite na dodatke koje stavljate u svoju kavu, a koji mogu pridonijeti značajnoj količini nepotrebnih kalorija i dodanog šećera te zasićenih masnoća vašoj prehrani”, objašnjava Burak. “Držite kavu na nekoliko šalica ili manje dnevno kako vas ne bi uznemirila, pridonijela povećanoj tjeskobi ili utjecala na vaš noćni san. Također, zapamtite da kava nije voda i ne pridonosi pravilnoj hidraciji , stoga se pobrinite da pijete i dovoljno vode uz nju”, zaključila je Burak.

