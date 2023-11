Podijeli :

Ogrebotina iz djetinjstva, posjekotina na staklo, borba s aknama u tinejdžerskim danima ili kirurški zahvat. Gotovo svatko od nas nosi na svom tijelu barem jedan ožiljak, a svaki od njih ima svoju jedinstvenu priču.

Ožiljci predstavljaju prirodni odgovor kože na ozljede, kirurške intervencije ili bolesti. Kroz proces zarastanja, koža se trudi popraviti oštećenja, stvarajući ožiljak kao vidljivi trag na mjestu ozljede. Ovaj fenomen ukazuje na iznimnu sposobnost tijela da se samoregenerira i štiti od vanjskih utjecaja, piše HRT.

Vrste ožiljaka

Ožiljci nisu samo fizički tragovi, već i priče koje koža nosi. Postoje različite vrste ožiljaka, svaka s vlastitim karakteristikama i podrijetlom.

Kako nastaju i koje su vrste ožiljaka objasnila je jedna od najistaknutijih stručnjakinja na domaćoj estetskoj sceni dr. med. Maria Škornjak.

“Ožiljci su zapravo tvrobe koje nastaju u prirodnom procesu cijeljnja rane. Samo je pitanje hoće li u tom procesu nastati ožiljak koji nam je vizualno prihvatljiv tzv. zreli ožiljak ili će nastati hipotrofični ožiljak ili atrofični ožiljak koji je ispod razine kože. Ožiljak koji je hipertrofičan je iznad razine kože ili keloidi ili kontrakture – ožiljci koji ozbiljno narušavaju kvalitetu života i smanjuju pokreljivost određene regije”, ispričala je dr. Škornjak.

1. Hipertrofični ožiljci pojavljuju se brzo nakon zarastanja rane, potaknuti prekomjernom proizvodnjom vlakana vezivnog tkiva. Često su rezultat nedostatka imobilizacije, zaštite rane ili infekcije.

2. Atrofični ožiljci formiraju se kada ožiljno tkivo pokriva ranu, ali ne proizvodi dovoljno materijala za potpuno prekrivanje oštećenog područja. Često ih vidimo nakon akni ili vodenih kozica.

3. Keloid je nakupina tkiva koja nastane kao pretjerana proizvodnja ožiljkastog tkiva nakon nekakve traume na koži (operacija, piercing, akne, ozljeda). Nekada se čak mogu pojaviti bez ikakve vidljive ozljede na koži. Pojave se kod pretjerane proizvodnje kolagena što rezultira pojavom izrasline, veće od same ozljede koja je bila na koži.

Keloid je jedna od najčešćih indikacija zašto se pacijenti javljaju doktoru.

“Prvenstveno oni znaju često biti vidljivi i ljudi budu izloženi čestim upitima od strane okoline: ‘Što je to, zašto to ne riješiš?’ Ožiljci sami po sebi nastaju tijekom nekakve traume pa ih može podsjećati i na nekakav trumatični događaj koji su proživjeli. Tako da je niz razloga zašto se ljudi odlučuju micati keloide”, govori dr.med. Marko Kljakić, specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije.

Važnost kolagena u obnovi kože

Estetske posljedice čak i najmanjih ožiljaka ne mogu se zanemariti, budući da imaju značajan utjecaj i na fizičko i emocionalno blagostanje pacijenata. Dr. Škornjak, stručnjakinja u području dermatologije, otkriva nam važnost kolagena u oživljavanju i očuvanju kože.

Kolagen je ključan za potporu čvrstoće i elastičnosti kože. Dr. Škornjak ističe smisao lokalne primjene heterolognog kolagena, putem injekcija, izravno u leziju. Peroralna primjena hidroliziranog kolagena ima svoju važnost. Ovaj oblik kolagena razložen je na male segmente aminokiselina, što omogućuje njihovu integraciju u kolagenske niti kože.

“Ima smisla i lokalna apalikacija kolagena i to heterologni kolagen koji su u obliku injekcije daje u samu leziju. A što se tiče peroralne primjene kolagena, on se svakako preporuča, ali bi trebala tu biti riječ o hidroliziranom kolagenu koji je razložen na male segmente aminokiseline. On se, klinički je dokazano, ugrađuje u kolagenu nit koja se već nakon 20 godine pojačano raspada od 1,5 posto i više godišnje. Zato starimo i zato jako volimo taj kolagen jer je on jedan on najvažnijih strukturnih proteina, ali ne volimo njegovo nekontroliranu bujanje u slučaju ožiljaka”, objasnila je dr. Škornjak.

