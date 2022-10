Kako smanjiti alkohol? Prestanite s ovom užasnom navikom i spasite si život

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Iznimno opasna, a mnogima uobičajena navika je konzumiranje alkohola. Premda su istraživanja pokazala da je čaša crnog vina na dan dobra za naš organizam zbog određenih enzima, alkohol ima samo negativne posljedice na ljudsko zdravlje. Samo u Hrvatskoj je više od 250 tisuća ljudi koji imaju problem s pretjeranom konzumacijom alkohola. Važno je napomenuti da problem s alkoholom imaju i bližnji ovisnika što brojku iznimno povećava.

Ako ste već razmišljali o tome kako smanjiti alkohol, vrijeme je da to i počnete činiti. Konzumiranje alkohola vrlo brzo i naglo uništava zdravlje i živote. Korisnici alkohola često ne razumijevaju da je kod njih došlo do ovisnosti i navike i rijetko će sami razmišljati o tome kako ne postati alkoholičar. Češće se događa da ih na to navode članovi obitelji, partneri ili prijatelji. Ako ste u takvoj situaciji, prvi korak je da želite napraviti taj korak i želite smanjiti alkohol.

Zašto je alkohol štetan?

Utjecaj alkohola na naš organizam pojavljuje se i kada malo pijemo, ne samo kada pretjerujemo s konzumiranjem. Negativne posljedice alkohola obično ne osjećamo odmah nakon konzumiranja, iako mnogi kod popuštanja utjecaja počinju osjećati simptome poput glavobolje, vrtoglavice ili mučnine. Premalo je poznato da se negativne posljedice alkohola pojavljuju već s prvim gutljajem.

Kod osoba koje piju svaki dan će se simptomi i posljedice vidjeti puno brže, no svi koji piju će ih osjetiti u nekom trenutku svog života.

Trenutne smjernice Centra za kontrolu ovisnosti navode kako je umjereno konzumiranje alkohola kod žena jedno ili manje pića dnevno, kod muškaraca dva ili manje. Sve više od toga smatra se ovisnošću o alkoholu. Ako pijete više od dva pića svakoga dana, razmislite o tome kako smanjiti alkohol.

Negativne posljedice alkohola na zdravlje

Stručnjaci su složni u tvrdnji da ne postoji sigurna količina alkohola na dan koja neće stvarati posljedice na zdravlje. Ovo su neke od trenutačnih i kratkoročnih posljedica alkohola na fizičko i mentalno zdravlje osobe:

– osjećaj malaksalosti tijela, vrtoglavica

– osjećaj euforije i brze promjene raspoloženja

– smanjena brzina reakcije i smanjena koncentracija

– impulzivno i agresivno ponašanje

– mučnina, proljev i povraćanje

– poteškoće s govorom

– poteškoće s vidom, sluhom i percepcijom

– gubitak koordinacije

– problemi s fokusom i donošenjem odluka

– gubitak pamćenja

Neki od navedenih simptoma mogu biti samo kratkoročni, no kod osoba koje nisu razmišljale o tome kako smanjiti alkohol, one se mogu pojaviti i bez konzumiranja. Kod pijenja alkohola dolazi do povećanja otkucaja srca te pojačane dehidracije zbog čega se pojavljuje glavobolja, mučnina i vrtoglavica. Sve to može trajati satima.

Međutim, veći problem od kratkoročnih posljedica konzumiranja alkohola su one dugoročne. Utjecaj može biti fizički, ali i psihološki kada dođe do stvaranja ovisnosti.

Ako niste sigurni bi li osoba trebala smanjiti pijenje alkohola, ili je li postala ovisna o alkoholu, provjerite ima li neke od dugoročnih negativnih simptoma konzumiranja alkohola.

Ovo su dugoročne posljedice konzumiranja alkohola:

– neprestane i brze promjene raspoloženja

– iritabilnost, pojava anksioznosti i tjeskobe

– poteškoće sa spavanjem i nekvalitetan san

– oslabljeni imunološki sustav i veća sklonost zarazama

– promjene u seksualnom životu – smanjenje libida

– problemi s pamćenjem i koncentracijom

– problemi s fokusiranjem

– pojačane tenzije i negativno ponašanje u društvenom životu

Sve navedene posljedice prepoznaju se na svim organima u tijelu, dok neki posebno pate kod konzumiranja. Interni organi poput jetre, gušterače, štitnjače, probavni sustav, kardiovaskularni, spolni organi, imunološki sustav, koštano mišićni te centralni živčani sustav – na sve to utječe alkohol.

Kako smanjiti alkohol?

Kada razmišljate o tome kako smanjiti alkohol, postoji šansa da je već došlo do ovisnosti o alkoholu. Ponekad ovu situaciju nije lako prepoznati, stoga je važno gledati sve detalje i znakove da bi se utvrdila razina problema.

Prepoznajte ovisnika o alkoholu na vrijeme

Osoba koja je ovisna o alkoholu će pokazivati ranije navedene simptome, ali i promjene u ponašanju. Alkoholičari će sve lakše podnositi alkohol s novim konzumiranjem, odnosno, manje će ih “udariti” veća količina te će neprestano povećavati količinu pića koja im je potrebna da bi bili pijani. Osim toga, često će biti vrlo nervozni, anksiozni, čak i neprimjereni ako se u danu ili večeri ne pokaže prilika za konzumacijom ili ako ih netko u tome spriječi.

Ovisnici o alkoholu će koristiti izlike samo da bi ponovno mogle piti te često govoriti da one ne piju mnogo i da je to „samo jedna čaša nakon posla“. Nerijetko će i lagati o tome koliko su popili te idućeg dana osjećati veliku neugodu zbog toga što su ponovno pokleknuli.

Osobe ovisne o alkoholu će s vremenom gubiti prijatelje, financijska sredstva i promijenit će im se društveni život dok ga neke osobe u potpunosti izgube. Fizički izgled osobe se također može mijenjati te osoba može izgledati lošije, ispijeno, tamnijih podočnjaka zbog manjka sna, suhe kože, kose i noktiju. Osobe koje nisu smanjile alkohol mogu početi posao odrađivati loše, kasniti sa zadacima ili ih uopće ne ispunjavati. Nerijetko su te osobe neosjetljive na socijalne probleme drugih, sebičnog ponašanja i ne žele priznati da postoji problem.

Upravo to je prvi korak u procesu smanjivanja pijenja alkohola. Priznajte da problem postoji i dajte si zadatak da ga želite riješiti. Ako osoba sama ne prihvati da će to učiniti, proces bi se mogao iznova ponavljati. Proces odvikavanja od alkohola može biti jako težak, posebice ako ulogu u tome imaju genetske i psihičke predispozicije.

Važni koraci kako smanjiti pijenje alkohola

Ovo su neki koraci kako smanjiti alkohol:

Obratite se stručnjaku, za početak liječniku te mu ispričajte svoje brige. Liječnik će tada prepoznati koja razina pomoći vam je potrebna te radi li se ovdje o ovisnosti. Prema potrebi će vas uputiti psihijatru ili drugom stručnjaku za pomoć s ovisnostima.

Razgovarajte sa svojom obitelji, partnerom i prijateljima. Nije lako prihvatiti problem, no veliku pomoć vam mogu pružiti vaši najbliži koji vam mogu biti podrška i snaga u teškom procesu odvikavanja.

Ako vaš partner ili član obitelji pije i želite da prestane, nemojte ga tjerati da naglo prestane s navikom već pokušajte zajedničkim snagama pronaći rješenje – tjeranje i zabrana često imaju kontra efekt.

Uključite se u klub liječenih alkoholičara kada donesete odluku o prestanku konzumacije alkohola. U procesu bi mogla pomoći podrška drugih koji prolaze kroz iste stvari kao i vi.

Alkohol zamijenite drugim pićima, čajevima, sokovima i vodom. Pokušajte izbjeći dehidraciju koja uzrokuje nervozu i iritabilnost.

Prebacite se na zdravu prehranu. Pijte mnogo vode.

Izađite u prirodu i svaki dan provedite barem pola sata na svježem zraku. Pronađite aktivnost poput sportske aktivnosti s kojom ćete zamijeniti želju za alkoholom.

Ako doživljavate nasilje zbog alkoholizma, reagirajte i pokušajte pronaći pomoć stručnjaka.

Na stranici Moravek.org možete pronaći popis ustanova za sprječavanje i liječenje ovisnosti, kontakte klubova liječenih alkoholičara te nevladinih organizacija koje se bave tretmanom ovisnika i prevencijom ovisnosti.