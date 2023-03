Kako treba izgledati ušni vosak i kad trebate hitno otići k liječniku

Podijeli :

Izvor: GUSTOIMAGES / Sciencephoto / Profimedia

Normalni ušni vosak kreće se od svijetlonarančaste do tamnosmeđe boje, ali što ako je žut, zelen, bijel ili crn?

Ako je ušni vosak zelen ili žut…

“Normalni ušni vosak kreće se od svijetlonarančaste do tamnosmeđe boje, ali ako je žut, zelen, bijel ili crn, to ukazuje na infekciju i trebate posjetiti liječnika”, kaže Benjamin Tweel, dr. med., otorinolaringolog u bolnici The Mount Sinai u New York City. Infekcije mogu samo “iskočiti”, a liječnici ne mogu odrediti točan uzrok, ali stvari poput plivačkog uha, gdje voda ostaje u uhu, također mogu izazvati infekciju uha.

Cerumen: Pogledajte kada ušni vosak može biti opasan i kako problem tretirati?

Ako se ušni vosak ljušti…

Ako vam se ušni vosak i koža ušnog kanala ljušti i suhaje, to bi zapravo mogao biti ekcem. “Ljudi mogu dobiti ekcem i u uhu, ali se prilično lako liječi”, kaže dr. Tweel. Ova konzistencija ušnog voska, koja je možda popraćena bolom, također može biti znak psorijaze, iako je to rjeđe. “Pacijenti obično već znaju da to imaju jer primijete osipe na drugim mjestima, ali to svakako vrijedi spomenuti”, kaže on.

Ako ušni vosak ima miris…

Vaš ušni vosak nikada ne bi trebao imati miris; ako ima, to signalizira infekciju. “Prema mom iskustvu, pacijent je taj koji primjećuje miris, no vrlo je moguće da bi ga i drugi ljudi mogli spomenuti”, kaže dr. Tweel. “Bez obzira na to, treba ga liječiti.” Ako vam i zuji u ušima, vrijeme je za zabrinutost.

Ako ušni vosak kaplje iz uha…

Ako vam se uho čini vlažnijim nakon vježbanja, to je vjerojatno samo znoj, međutim ako se probudite s ušnim voskom na jastuku ili skorenim komadićima na ušnoj resici, to su znakovi infekcije uha ili kronične bolesti uha, kaže dr. Tweel, prenosi Ordinacija.hr.

