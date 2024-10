Znate li kako uzimati antibiotike i s čim se ne smiju kombinirati?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Antibiotici djeluju tako da uništavaju bakterije ili sprječavaju njihov daljnji rast i umnožavanje. Osim za liječenje antibiotici se mogu upotrebljavati i profilaktički, odnosno preventivno za sprečavanje mogućih bakterijskih infekcija kod određenih kirurških zahvata, kod bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom ili kod bolesnika oboljelih od malignih bolesti.

Antibiotici su nedjelotvorni kod virusnih infekcija kao što je obična prehlada. Neprikladno propisivanje antibiotika može donijeti više štete nego koristi, upozoravaju liječnici, prenosi Ordinacija.hr.

Najčešće se upotrebljavaju u obliku tableta ili kapsula, a mogu i intravenski u slučaju težih infekcija koje se moraju liječiti u bolnici. Također je moguća topička primjena antibiotika u obliku kapi, krema ili masti kod primjerice infekcija oka ili kože.

Nuspojave antibiotika

Evo što nikako ne biste trebali raditi ako pijete antibiotike

Prije odobrenja za upotrebu antibiotici prolaze kroz stroga testiranja kako bi se mogućnost nuspojava svela na najnižu moguću razinu. Stoga se smatraju generalno sigurnim i dobro podnošljivim lijekovima. Ipak nuspojave su moguće i mogu varirati od blagih (vrućica, mučnina ) do ozbiljnijih poput alergijskih reakcija koje se mogu manifestirati kožnim osipom ili u težim slučajevima poteškoćama sa disanjem ili čak anafilaktičkom reakcijom.

Jedna od češćih nuspojava kod upotrebe antibiotika je proljev zbog narušavanja crijevne mikroflore. T ne znači da treba prestati uzimati antibiotik već da se uz njega treba uzimati i probiotik za obnovu crijevne mikroflore.

Kod žena je moguća pojava gljivičnih vaginalnih infekcija za vrijeme ili nakon korištenja antibiotika zbog narušavanja fiziološke vaginalne mikroflore. U tim slučajevima također ne treba prestati uzimati antibiotik već primijeniti lokalne pripravke poput vaginaleta ili krema za liječenje vaginalnih gljivičnih infekcija.

Kako uzimati antibiotik

Koliko je opasna otpornost na antibiotike za djecu?

Bolesnici koji uzimaju kroničnu terapiju tijekom perioda uzimanja antibiotika nastavljaju uzimati svoju terapiju. Vrlo su rijetki lijekovi koje valja izbjegavati u kombinaciji s antibioticima i o tome će vas obavijestiti vaš liječnik.

Ponekad neki antibiotici mogu smanjiti učinkovitost kontracepcijskih tableta, a neki antacidi mogu spriječiti apsorpciju antibiotika jer se vežu na njih.

Čak i alkohol u umjerenim količinama ne ometa terapiju antibioticima i ne smanjuje učinak antibiotika. Naravno, nije preporučljivo opijanje za vrijeme uzimanja anitbiotika.

Ono što je najvažnije je završiti antibiotsko liječenje do kraja, čak i onda kada se simptomi u potpunosti povuku. Najčešće se pacijenti osjećaju bolje dva do tri dana naokon početka uzimanja antibiotika pa često sami prekinu terapiju. No, u takvim slučajevima infekcija se ne izliječi u potpunosti nego samo “zaliječi”, a takva upotreba antibiotika dovodi do smanjenje osjetljivosti bakterija na određenu vrstu antibiotika što stvara poteškoće u daljnjem liječenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako se pije probiotik uz antibiotik Smiju li se zajedno piti alkohol i antibiotici? Liječnik upozorava na ozbiljne posljedice