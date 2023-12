Kardiolog otkriva: Ovo su rani znakovi koji upućuju na probleme sa srcem

Podijeli :

Kardiolog je upozorio da simptomi koji pogađaju druge dijelove tijela mogu signalizirati da vam srce ne radi kako bi trebalo.

Profesor Anthony Mathur, kardiolog i povjerenik Zaklade Heart Cells, objasnio je da kada vam srce postane preslabo ili ukočeno da bi ispravno radilo, suočavate se sa stanjem poznatim kao zatajenje srca.

Zatajenje srca znači da srce nije u stanju pravilno pumpati krv po tijelu. Ovo stanje ne znači da je vaše srce prestalo raditi, ali znači da vašem srcu treba neka podrška kako bi bolje radilo.

Kardiolog je sugerirao da bi tu mogla uskočiti terapija matičnim stanicama. Liječenje bi moglo pomoći poboljšati vaše cjelokupno zdravlje srca.

“Jedan primjetan pokazatelj je osjećaj nedostatka daha, osobito tijekom tjelesne aktivnosti, ali i kada mirujete. Drugi ključni pokazatelj potencijalnog zatajenja srca je neuobičajena razina umora i slabosti”, poručuje Mathur.

Kod zatajenja srca, srce se može suočiti s izazovima u opskrbi tijela odgovarajućim kisikom i hranjivim tvarima, što dovodi do nedovoljne opskrbe krvlju vitalnih organa i mišića. To može dovesti do neodoljivog osjećaja umoram, piše express.co.uk.

Osim toga, oticanje je rani znak jer tijelo može zadržati tekućinu, uzrokujući oticanje nogu, gležnjeva, stopala ili trbuha. Nepravilni ili brzi otkucaji srca još su jedan znak ranog upozorenja na koji treba obratiti pozornost.

Na kraju, uporan kašalj s krvlju i šištanjem mogu ukazivati ​​na nakupljanje tekućine u plućima. Rano prepoznavanje ovih znakova ključno je za pravovremeno traženje pomoći.

Iako ovi simptomi mogu biti povezani s raznim zdravstvenim problemima, ako potraju ili se pogoršaju, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom opće prakse.

Mathur otkriva što trebate učiniti kada uočite upozoravajuće znakove zatajenja srca.

“Ako primijetite rane znakove zatajenja srca, ključno je nešto poduzeti. Obratite se svom liječniku opće prakse ili nazovite hitnu pomoć ako su simptomi ozbiljni.”

Konzultacije s liječnikom opće prakse mogu pružiti vrijedan uvid u temeljni uzrok simptoma putem testova poput krvnih pretraga ili skeniranja srca.

Mathur objašnjava kako terapija matičnim stanicama može poboljšati cjelokupno zdravlje srca.

“Terapija matičnim stanicama za zatajenje srca uključuje korištenje vlastitih matičnih stanica osobe za poboljšanje funkcije srca. U ovom pristupu, kardiolog bi uzeo matične stanice iz pacijentove koštane srži ili masnog tkiva.”

Nakon obrade tih stanica, one se vraćaju u srce kako bi pomogle u popravljanju oštećenog tkiva i omogućile srcu normalno funkcioniranje. Za zatajenje srca, gdje se srce bori da ispravno pumpa krv, korištenje vlastitog stabla osobe ima različite prednosti.

Ove matične stanice mogu se pretvoriti u različite vrste, uključujući stanice srčanog mišića. Čineći to, oni potiču srce da se popravlja i razvija nove krvne žile. Matične stanice također imaju protuupalna svojstva, koja mogu smiriti upalu često povezanu sa zatajenjem srca.

Za razliku od transplantacije srca, gdje se novo srce donora ugrađuje u tijelo pacijenta, terapija matičnim stanicama predstavlja manji rizik od odbacivanja. Ovaj personalizirani pristup smanjuje potrebu za imunosupresivnim lijekovima, čineći liječenje potencijalno sigurnijim i lakšim za upravljanje.

