Kardiolozi tvrde: Ovo je 12 tihih simptoma srčanog udara

Podijeli :

Pexels

Bol ili pritisak u prsima, hladan znoj, ekstremna slabost - poznati znakovi srčanog udara. Ali postoje suptilniji simptomi koje je lako propustiti.

Kada pomislite na simptome srčanog udara, vjerojatno zamislite bolan osjećaj stezanja u prsima. Međutim, zdravstveni autoriteti sugeriraju da u značajnom broju slučajeva ova bol koja se može javiti ne mora biti ono što pojedinac stvarno doživljava.

Tihi srčani udar: Znakovi upozorenja koje ne smijete zanemariti

Neophodno je identificirati moguće tihe simptome srčanog udara što je prije moguće. To je zato što što brže dobijete liječenje, veća je vjerojatnost da ćete preživjeti bez trajnog oštećenja srčanog mišića, prenosi The Healthy.

Općeniti osjećaj da nešto nije u redu

“Pacijenti sa srčanim udarom rekli su mi da imaju osjećaj propasti – kao da nešto jednostavno nije u redu”, kaže Stacey E. Rosen, dr. med., kardiologinja koja radi više od 25 godina i potpredsjednica za žensko zdravlje na Institutu Katz za Zdravlje žena u zdravstvenom sustavu North Shore-LIJ u New Hyde Parku, New York. “Poslušajte taj glasić”, predlaže dr. Rosen. “Ako imate loš osjećaj, uvijek je bolje biti pretjerano oprezan i pozvati liječnika.”

Osim toga, dr. Rosen izvještava da su neki od njezinih pacijenata izjavili da se osjećaju “manje mentalno bistri” neposredno prije srčanog udara.

Osjećaj kao da ste čvrsto zagrljeni

Bol u prsima zbog srčanog udara često se klasično opisuje kao oštra, probadajuća ili čak tupa bol. Međutim, ponekad se srčani udar može više činiti kao pritisak i težina u prsima, ili kao da ste čvrsto stisnuti, kaže Jim Liu, dr. med., kardiolog i asistent profesora kardiovaskularne medicine na Medicinskom centru Wexner na Državnom sveučilištu Ohio.

Umor

Dr. Rosen primjećuje da je umor jedan od najčešćih znakova srčanog udara koji vidi, posebno kod žena koje pate od srčanog udara. “U mojoj 25-godišnjoj praksi, ljudi na rubu srčanog udara prijavljuju da se osjećaju umorno i ne mogu obavljati svoje uobičajene aktivnosti,” kaže dr. Rosen.

Tijekom srčanog udara smanjen je dotok krvi u srce. Ovo stavlja dodatni stres na mišiće, što je razlog zašto se može pojaviti ovaj osjećaj iscrpljenosti.

Bol u leđima, rukama ili prsima

Primjetna bol u leđima, prsima ili bilo kojoj ruci – ne samo lijevoj – često je znak tihog srčanog udara. Budući da bol često nije popraćena težinom u prsima koja je obično povezana sa srčanim udarom, ljudi je često ignoriraju, objašnjava dr. Rosen.

Liječnik otkriva zašto “zdravi” ljudi dobivaju srčani udar

Bol se može osjećati kao istegnuti ili bolni mišić ili bol, kao da ste pogrešno spavali na njemu. Također može doći i proći ili ostati konstantan. Da bismo bili sigurni, ako je bol nešto novo i ne prolazi, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom o tome, čak i ako se radi o dijelu tijela koji obično nije povezan sa srcem, kaže ona.

Bol tijekom vježbanja

Često zanemaren simptom srčanog udara je bol—opet oko prsa, ruku, ramena ili leđa—koja se javlja samo tijekom vježbanja, kaže dr. Liu.

Ako imate djelomičnu blokadu u svojim koronarnim arterijama, to može ograničiti protok krvi u vašem srcu, uzrokujući osjećaj slabosti i boli, kaže dr. Liu. Bol može prestati kada prestanete vježbati, jer srce ne treba toliko krvi, ili se može nastaviti čak i tijekom odmora. Oba mogu biti zabrinjavajući znakovi bolesti srca – ali, predlaže dr. Liu, prvi može sugerirati da se već dogodio srčani udar; dok potonje može značiti da je jedno neizbježno.

Naizgled neobičan nedostatak zraka

Ako stepenice obično ne predstavljaju nikakav problem, ali iznenada shvatite da vam nedostaje zraka na vrhu, to bi moglo signalizirati srčani udar. “Žene mi posebno govore da su primijetile umor ili nedostatak daha dok su hodale stepenicama ili nosile namirnice kada inače ne bi”, kaže dr. Rosen.

Nesanica ili buđenje, traženje zraka

Ako se probudite usred noći tražeći zrak ili osjećate nedostatak zraka odmah nakon buđenja, to je također znak da nešto nije u redu, kaže dr. Annapoorna Kini, kardiologinja i profesorica medicine na Icahn School of Medicina na Mount Sinai u New Yorku. Blokiran dotok krvi u srce može utjecati na vaše disanje jer srce igra ključnu ulogu u prijenosu kisika do ostatka vašeg tijela i uklanjanju ugljičnog dioksida iz tkiva.

Žgaravica ili podrigivanje

Ako nakon obilnog ručka povremeno imate žgaravicu, možda nema razloga za brigu. Ali ako nije uobičajeno – ili ako vas žgaravica nikad prije nije mučila – dr. Liu predlaže da nazovete svog liječnika. Angina, bol u prsima nalik žgaravici, uzrokovana je nedostatkom dotoka krvi u srce što može signalizirati srčani udar.

Uznemiren želudac

Simptomi srčanog udara ponekad mogu oponašati želučane probleme kao što su mučnina, povraćanje ili sveukupni gastrointestinalni poremećaj—osobito kod žena, kaže dr. Rosen. “Ako se ne osjećate dobro, uvijek nazovite svog liječnika. To može biti onaj kebab koji ste pojeli u 22 sata, ali može biti i srčani udar”, kaže ona.

Nelagoda u grlu, vratu ili čeljusti

Neobjašnjiva nelagoda u vratu ili čeljusti ili stezanje u grlu mogu ukazivati ​​na srčani udar, kaže dr. Kini, koji kaže da su to znakovi da se odmah trebate javiti liječniku.

S hladnim vremenom raste rizik od srčanog udara. Evo na što posebno obratiti pozornost i kako se zaštititi

Osobito je važno za osobe s dijabetesom da obrate pozornost na ovakve suptilne promjene, kaže dr. Rosen. To je zato što mogu imati problema s osjećajem nekih osjeta koji služe kao ključni alarm da nešto ozbiljno nije u redu.

Znojenje bez razloga

Vaši valovi vrućine, hladno znojenje i noćno znojenje mogu se smatrati “samo hormonima” ili starenjem, ali pretjerano znojenje može ukazivati ​​na ozbiljan zdravstveni problem. Dr. Liu kaže da ovaj simptom – osobito ako se znojite čak i kada ne vježbate ili ste na drugi način fizički aktivni – može biti suptilni simptom srčanog udara. Znojenje se može pojaviti iznenada i naizgled bez razloga ili se možete probuditi mokri.

Vrtoglavica ili nesvjestica

Ako se soba vrti, a vi osjećate vrtoglavicu ili čak padate u nesvijest, to je mogući znak srčanog udara, kaže dr. Freeman. Također možete osjećati vrućinu i mučninu zajedno s vrtoglavicom.

Napomena: Žene češće prijavljuju ovaj simptom nego muškarci – samo jedan primjer kako se simptomi srčanog udara mogu drugačije osjećati kod žena.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_2