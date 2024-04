Matija Posavec: Najpoštenije da se ide na nove izbore

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Predsjednik Nezavisne platforme Sjever (NPS) Matija Posavec rekao je u utorak da bi s obzirom na matematiku i na to da stranke koje imaju utjecaj imaju i uvjete bilo najpoštenije i u interesu svih da se ide na nove izbore.

“S obzirom na matematiku, takva je kakva je, i s obzirom na to da svatko u tim strankama koje su veće i imaju neki utjecaj imaju i svoje uvjete, mislim da bi najpoštenije i najbolje te u interesu svih bilo da se raspišu i da idemo na nove izbore”, rekao je u Čakovcu čelnik NPS-a.

Županija koju vodi Matija Posavec nakon lošeg nalaza revizije najavila: Evo što ćemo sve mijenjati Kolakušić zaziva nove izbore: Priča o stabilnosti je mafijaška priča Gong prijavio HDZ jer su pregovore vodili u Banskim dvorima

Matematika je zasad takva, kaže, da do 76 ruku može doći i desna i lijeva politička opcija.

Raspisivanje izbora je po njemu najbolje rješenje jer je sve teže okupiti većinu i s jedne i s druge strane.

Posavec je rekao također da se nije predomislio vezano za sastavljanje nove Vlade te ponovio da će s dva saborska mandata podržati parlamentarnu većinu koju će predvoditi lijevi centar.

“Nisam se predomislio, sve moje izjave i moj način političkog života je vrlo jasan, čist i konzistentan”, izjavio je u utorak čelnik NPS-a i međimurski župan Matija Posavec, upitan kojoj će se opciji prikloniti u sastavljanju nove Vlade.

Naglasio je pritom da ono što je rečeno građanima prije izbora i u kampanji govori i sada te su to stavovi od kojih ne odstupaju.

Novinarima je odgovorio da mu je prihvatljivo da u cijeloj priči o sastavljanju većine budu zajedno s Domovinskim pokretom i Mostom ako će SDP koji ima najviše mandata predvoditi tu koaliciju.

Dodao je da dosad nije bio u službenim pregovorima s nikim, a u ovom trenutku čini mu se najizglednijim da će doći do dogovora između DP-a i HDZ-a.

“Razgovori telefonski postoje sa svim predsjednicima političkih stranaka, međutim ponavljam još jedanput da je moj stav jasan i da se predomisliti neću”, rekao je Posavec.

Na primjedbu novinara da je IDS-ov Dalibor Paus rekao da se on ne vidi u većini na lijevoj strani, Posavec je rekao da je to stoga što su ‘i NPS i IDS konzistentni od samog početka’ te da je to na tragu činjenice da će vrlo vjerojatno u Hrvatskom saboru imati zajednički klub.

“Za saborski klub trebate tri mandata, dva ima IDS, dva imamo mi i razgovaramo o tome. Zajedno idemo i na Europske izbore 9. lipnja, prema tome sigurno ćemo nastaviti dobru suradnju na zaštiti interesa hrvatskih regija, s obzirom na to da su Istra, Međimurje i sjever Hrvatske najrazvijenije Hrvatske regije i lokomotiva su gospodarskog razvoja Hrvatske”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Glas imbecila Ovih šest biljaka ni u ludilu ne sadite uz rajčice: Donijet će bolesti i štete, a neće biti uroda