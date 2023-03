Podijeli :

Pexels

Za teške bolesti se kao vrsta terapije i način liječenja koristi kemoterapija, korištenje kemijskih tvari koje uništavaju stanice raka, ali i zdrave stanice. Riječ je o postupku u kojem se koriste citostatici, odnosno lijekovi koji kao osnovni mehanizam imaju ubijanje stanica koje se ubrzano dijele.

Kod raka se stanice dijele nekontrolirano i ubrzano te se zbog toga i koristi kemoterapija kako bi zaustavila taj proces i širenje u druge dijelove tijela. Iako se najčešće koristi za liječenje raka, kemoterapija se koristi i za smanjivanje rizika od povrata bolesti, usporavanje rasta tumora te kako bi se smanjili simptomi tumora koji uzrokuje teške nuspojave ili bol.

Kemoterapija se može koristiti za liječenje gotovo svih vrsta tumora, samostalno ili uz druge lijekove. Obično se koristi već u ranim stadijima bolesti kada nije moguće liječenje samo radioterapijom i operacijom. Kemoterapijom je danas moguće izliječiti neke uznapredovale tumore.

Što je kemoterapija i kako djeluje?

Kod pacijenta kojem treba kemoterapija se vrsta liječenja odlučuje ovisno o vrsti bolesti od koje pacijent boluje. Lijekovi koji se koriste se dijele u nekoliko skupina. To mogu biti biljni alkaloidi, protutumorski antibiotici, enzimi, hormoni, modifikatori biološkog odgovora, alkilirajuća sredstva i protumeaboliti. Ovi lijekovi se mogu koristiti zasebno, no često se koristi kombinacija barem dva ili više lijekova.

Rak jajnika: Uzrok, simptomi i može li se ova bolest potpuno izliječiti?

Kemoterapija funkcionira na principu da se koristi više različitih lijekova koji djeluju na različite dijelove stanica i procesa te tako uništavaju što više stanica raka.

Medicinska struka u nekim slučajevima preporučuje kombinaciju lijekova jer to može značiti i manje nuspojave kemoterapije. Razlog tomu je što se tada koriste lijekovi različite otrovnosti, odnosno, lijek koji je jače otrovan se može dati u manjoj dozi ako se kombinira s drugim. Osim lijekova koji ubijaju stanice raka, u kombinaciji se mogu davati i oni koji potiču razvoj boljeg imuniteta.

Vrste dobivanja kemoterapije ovise o bolesti i pacijentu, no načini su da se kemoterapija daje:

– oralno u obliku tableta ili kapsula

– potkožno injekcijom pod kožu

– intravenski injekcijom u venu

– putem specijalnog katetera ugrađenog u veze

Ni jedna vrsta davanja kemoterapije ne uzrokuje bol, osim kratke neugode za vrijeme uboda.

U Hrvatskoj je krajem 2022. godine pacijentica KBC-a Rijeka po prvi puta primila kemoterapiju uz pomoć elastomerske pumpe izvan bolnice. Odnedavno je to rutinska praksa koja omogućava održavanje maksimalne kvalitete života onkološkim bolesnicima. Ova vrsta liječenja je namijenjena samo nekim bolesnicima koji tada mogu primati kemoterapiju u kućim uvjetima.

Glavne nuspojave kemoterapije

Kemoterapija nažalost nije idealan lijek jer uz stanice raka ubija i zdrave stanice u organizmu. Cilj takvog djelovanja je ubijanje i metastaza koje su se pojavile u tijelu jer stanice raka krvlju mogu dospjeti u bilo koju lokaciju u tijelu. Ubijanje stanica, odnosno djelovanje kemoterapije uzrokuje različite nuspojave na različitim organima tijela. Medicina se razvija u smjeru da se što više smanje nuspojave kemoterapije, no one se i dalje pojavljuju te ih pacijenti ponekad jako teško podnose.

Opadanje kose ili alopecija: Uzrok, simptomi i par trikova kako to spriječiti? Mučnina u želucu: Uzrok, simptomi i kako je najbolje ublažiti ovaj problem?

Stanice koje najviše pogađa kemoterapija su one u probavnom sustavu, folikuli kose i koštanoj srži. Srećom, to su stanice koje se mogu regenerirati, pa ako i dođe do ispadanja kose, što je najpoznatija nuspojava kemoterapije, posljedice su samo privremene.

Među najčešćim nuspojavama kemoterapije su one koje nastaju zbog djelovanja lijeka na ranije navedene tjelesne sisteme. Zbog napadanja na koštanu srž može doći do smanjivanja broja bijelih krvnih zrnaca koja se bore protiv infekcija pa se tako smanjuje imunitet i povećava rizik od oboljenja. Također, može nastati ili se pojačati anemija, češće su infekcije te dolazi do lakšeg krvarenja i dužeg zalječenja rana na koži.

Zbog utjecaja na probavni sustav čije stanice uništava kemoterapija može doći do mučnine, povraćanja, gubitka apetita, stvaranja čireva u ustima, osjećaju boli pri gutanju te čestog proljeva i potrebe za velikom nuždom. Pojavljuju se i upala sluznice usne šupljine, ranice u ustima, upala sluznice jednjaka, želuca i crijeva. Kod pacijenata se može pojaviti i zatvor. Nerijetka nuspojava kemoterapije je i promjena okusa u ustima. Neki pacijenti mogu izgubiti kosu i druge dlake na tijelu, uključujući obrve i trepavice, no nakon završetka kemoterapije kosa ponovno raste. Kod nekih bolesnika raste i za vrijeme liječenja.

Lijekovi koji se daju kao kemoterapija imaju velik utjecaj na plodnost kod oba spola. Kod žena su zabilježene promjene u menstrualnom ciklusu, ako ne i prekid ciklusa, ranije menopauze te drugih problema s ciklusom. Ovo se posebno odnosi na liječenje hormonima kod tumora dojke ili raka prostate. Nuspojave su različite ovisno o hormonu koji se daje. Kod nekih muškaraca se zbog davanja estrogena mogu pojaviti ženske osobine poput povećanih grudi. Kod žena se pojavljuju i nagli napadaji vrućine.

Rak dojke: Koji su simptomi ove zloćudne bolesti i kako obaviti samopregled?

Trudnoća za vrijeme kemoterapije je moguća, no ne preporučuje se zbog mogućnosti oštećenja ploda. Žene s tumorom ne bi trebale koristiti kontracepcijske pilule.

Među još nekim posljedicama kemoterapije su: krv u mokraći, niski broj spermija kod muškaraca, povećan rizik od nastanka leukemije, kožni osip, tamnjenje kože, zatajenje bubrega i druge. Nuspojave kemoterapije se mogu pojavljivati za vrijeme primanja lijekova ili u periodu nakon uzimanja. Pojava ili izostanak nuspojava ne utječe niti ne ukazuje na tijek i efikasnost kemoterapije. Nuspojave izrazito variraju od pacijenta do pacijenta.

Zbog kemoterapije se mogu razviti druge maligne bolesti.

Djelotvornost kemoterapije i mogućnost izlječenja

Medicina napreduje iz dana i dan te se tako sve više povećavaju šanse za preživljenje i teško oboljelih pacijenata. Preživljenje i razina nuspojava ovisi o bolesti i pacijentu te stadiju u kojem se tumor počeo liječiti, kao i razini metastaza.

Nakon kemoterapije treba doći do povlačenja bolesti koja može biti kompletna ili potpuno povlačenje bolesti. Ovo označava preživljenje bez znakova bolesti od pet do deset godina. Može doći i do djelomične remisije ili samo parcijalnog povlačenja bolesti. U ovom slučaju se tumorske lezije smanjuju za više od 50 posto. Kod djelomične remisije se obično ne produljuje život bolesnika, ali se smanjuju bolovi, tegobe i simptomi.

Trajanje kemoterapije

Kemoterapija se provodi u ciklusima obično svaka tri do četiri tjedna. Duljina ciklusa će ovisi o stanju pacijenta i nuspojavama. Točan ciklus i program se određuju ovisno o vrsti tumora.

Prije provođenja kemoterapije se trebaju odraditi sve druge pretrage te donijeti plan o liječenju raka. U tom slučaju se u obzir moraju uzeti uznapredovalost bolesti, godine i opće stanje bolesnika, raspoloživost terapije te sociološko-ekonomske prilike. Pacijent sudjeluje u odlukama o svom zdravlju i konačnu odluku o kemoterapiji donosi pacijent.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Rak jezika: Uzrok, simptomi i kako se tretira ova teška bolest usne šupljine? Rak kože: Uzrok, simptomi i kako ga najlakše prepoznati – i liječiti? Biopsija: Tipovi, vrste i načini izvođenja postupka koji vam može spasiti život