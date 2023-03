Koje se nuspojave mogu javiti ako unosite previše vitamina C?

Podijeli :

Izvor: AN HOOTON / Sciencephoto / Profimedia / ilustracija

Prevelika konzumacija vitamina C može imati neke nuspojave - od blagih probavnih problema do nekih ozbiljinjih zdravstvenih problema. Vitamin C je ključna hranjiva tvar koja se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća, a nužan je za održavanje zdravog imunološkog sustava. No, previše suplemenata može imati i neke nuspojave.

Budući da naše tijelo ne skladišti vitamin C niti ga proizvodi, važno je jesti namirnice koje sadrže ovaj vitamin. Čak i u visokim dozama, vitamin C nije toksičan, ali neke od najčešćih nuspojava koje se mogu javiti pri visokim dozama jesu proljev, mučnina, grčevi i drugi gastrointestinalni problemi.

No, ako uzimate dozu veću od preporučene, vaše tijelo može imati poteškoća da to procesuira pa se mogu javiti negativne posljedice. Važno je napomenuti da su dodaci vitamina C obično nepotrebni jer većina ljudi može lako dobiti dovoljno ovog vitamina jedući svježu hranu, osobito voće i povrće.

Probavni simptomi

Najčešća nuspojava prevelike konzumacije vitamina C jesu probavni poremećaji, a to se javlja uglavnom kao posljedice uzimanja visokih doza dodataka vitamina C. Najčešći probavni simptomi uključuju proljev i mučninu.

Umor, kratkoća daha… Ovo su znakovi da vam fali jednog od najvažnijih minerala Što se događa ako svaki dan uzimate vitamin C?

Kako piše Healthline, zabilježeno je da prekomjerni unos dovodi do refluksa kiseline, iako znanstveni dokazi to ne podupiru.

Poznato je da vitamin C poboljšava apsorpciju željeza. Međutim, osobe koje imaju stanja koja povećavaju rizik od nakupljanja željeza u tijelu, poput hemokromatoze, trebaju biti oprezne s dodacima vitamina C.

U takvim slučajevima pretjerana konzumacija ovog važnog vitamina može dovesti do preopterećenja željezom, što može biti štetno za srce, jetru, gušteraču, štitnjaču i središnji živčani sustav.

Bubrežni kamenac

Vaše tijelo izlučuje višak vitamina C kao oksalat, otpadni proizvod koji tijelo napušta kroz urin. Međutim, pod nekim okolnostima, oksalat se može vezati na minerale i formirati kristale koji mogu dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca.

Pretjerana konzumacija vitamina C može povećati količinu oksalata u vašem urinu, čime se povećava rizik od razvoja bubrežnih kamenaca, piše Healthline. Visoki unos vitamina C nije povezan samo s većim količinama oksalata u mokraći, već je povezan i s razvojem bubrežnih kamenaca, osobito ako konzumirate više od 2000 mg dnevno.

Treba napomenuti da je gotovo nemoguće unijeti preveliku količinu vitamina C samo iz hrane, no ako uzimate i suplemente, trebali biste pripaziti na unos.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Nova uznemiravajuća poruka iz Rusije: “U tom slučaju, to je objava rata” Objavljeno izvješće Pentagona: Vanzemaljski brod možda šalje sonde na Zemlju