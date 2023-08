Krema za samotamnjenje: Vrste, sastav i najbolji trikovi kako se nanosi na kožu

Podijeli :

Pixabay

Dobro je poznato kako je direktno izlaganje suncu i UV zrakama štetno za našu kožu ako je u prekomjernim količinama. Izlaganje kože suncu omogućuje nam da zadobijemo tamni ten i brončanu put kojoj mnogi teže. Međutim, oni koji žele sigurniji način za dobivanje tamnog tena odlučuju se na kreme za samotamnjenje.

Krema za samotamnjenje postala je tajno oružje za postizanje prekrasnog brončanog tena bez štetnog izlaganja UV zračenju.

Prirodna krema za zaštitu od sunca: Evo kako je brzo i lako napraviti kod kuće

Od 2019. godine pa do danas je korištenje ovakvih proizvoda naglo poraslo, a najčešće se koriste u proljeće i ljeto. Iako je tradicionalno samotamnjenje bilo češće povezano sa ženama, istraživanje objavljeno u “International Journal of Cosmetic Science” 2015. godine sugerira da i muška populacija sve više koristi kreme za samotamnjenje kako bi postigla željeni izgled kože.

No, što točno sadrže takvi proizvodi i što je to što je čini učinkovitom? U nastavku ćemo objasniti što sadrži krema za samotamnjenje, kako djeluje i koje su potencijalne opasnosti korištenja.

Kako djeluje krema za samotamnjenje?

Krema za samotamnjenje je kozmetički proizvod koji omogućuje postizanje preplanulosti kože bez izlaganja suncu ili solarijima. Ova inovativna formula zamjenjuje potrebu za dugotrajnim sunčanjem ili umjetnim UV izvorima te pruža prirodan tamniji ten tijekom cijele godine.

Jednostavno se primjenjuje i brzo daje rezultate. Dakako, učinkovitost ovisi o samom proizvodu, no rezultati se obično vide u roku 24 sata. No, kako dolazi do tih rezultata?

Sastav kreme za samotamnjenje

Krema za samotamnjenje sadrži sastojke koji su pažljivo odabrani kako bi pružili prirodan i ravnomjeran rezultat.

Ključni sastojak koji omogućuje postizanje preplanulosti naziva se dihidroksiaceton (DHA). DHA je siguran kemijski spoj koji reagira s aminokiselinama u gornjem sloju kože, stvarajući pigmentaciju.

Pretjerano izlaganje suncu: Koje bolesti uzrokuje i kako ga točno smanjiti?

Riječ je o prirodnom šećeru koji se dobiva iz šećerne trske ili šećerne repe. Prema istraživanju objavljenom u časopisu “Toxicology Letters” 2007. godine, DHA se smatra sigurnim za površinsku primjenu, ali se ne preporučuje nanošenje na sluznicu ili unutarnje dijelove tijela.

Kada se nanese na kožu, DHA reagira s aminokiselinama u površinskim slojevima kože, posebno s proteinima koji sadrže azot. Ova reakcija stvara tamniju pigmentaciju, sličnu onoj koja se događa tijekom prirodnog tamnjenja kože izlaganjem UV zračenju. Ta reakcija se u sličnoj mjeri događa i kod pečenja hrane kada se stvaraju tamni pigmenti što dovodi do vizualnog efekta tamnjenja.

Nakon nanošenja kreme za samotamnjenje, DHA počinje reagirati s površinskim stanicama kože. Boja se postupno razvija tijekom nekoliko sati nakon nanošenja i obično je za potpuni razvoj potreban jedan dan.

U početku se može primijetiti lagani brončani sjaj, ali prava boja postiže se unutar nekoliko sati kada se kemijska reakcija potpuno razvije. Važno je napomenuti da DHA ne prodire duboko u kožu niti utječe na melanin, prirodni pigment kože, što znači da ne pruža zaštitu od UV zračenja.

Osim DHA, eritruloza je još jedan sastojak koji se često nalazi u kremama za samotamnjenje. Slično kao DHA, eritruloza reagira s aminokiselinama u koži kako bi postigla tamnjenje. Prema studiji objavljenoj u “Food and Chemical Toxicology” 2012. godine, eritruloza se pokazala manje iritantnom za kožu od DHA, ali su potrebna daljnja istraživanja kako bi se bolje razumjeli njezini dugoročni učinci na kožu.

Opekline od sunca: Uzrok, simptomi i kada se morate obratiti doktoru?

Uz to, neki proizvodi za samotamnjenje sadrže oksidante koji dodatno pomažu u postizanju željenog preplanulog izgleda. Oksidanti poput kofeina i antioksidansa mogu imati privremeni učinak zatezanja kože i poboljšanja izgleda.

Nerijetko se u kremama za samotamnjenje nalaze i aromatični spojevi poput parfema. Kod nekih korisnika ovakvih proizvoda se upravo miris smatra teškim te može izazvati alergijske reakcije. Studija u časopisu „Contact Dermatitis” iz 2008. godine navodi kako su upravo mirisi čest uzrok iritacija i alergijskih reakcija kod korisnika kozmetičkih proizvoda.

Trajanje učinka kreme za samotamnjenje

S obzirom na to da je za postizanje pigmentacije kože zaslužna DHA koja djeluje samo na površinskim dijelovima kože, učinak kreme za samotamnjenje može biti kratak. Reakcija se događa na slojevima kože koje se s vremenom počinju prirodno ljuštiti. Stoga rezultat kreme za samotamnjenje nije trajan.

Sve osobe imaju drugačiji proces odumiranja kože što znači da rezultati kreme za samotamnjenje mogu biti različiti s istim proizvodom. Trajnost rezultata ovisit će o brzini obnavljanja kože te koliko često se nanosi krema za samotamnjenje.

Vrste krema za samotamnjenje

Korištenje kreme za samotamnjenje je vrlo jednostavno. Proizvod se najčešće nalazi u obliku kreme, no može biti i u drugim oblicima. Širok je spektar proizvoda za samotamnjenje koji se razlikuju po teksturi, načinu primjene, trajnosti i rezultatima.

Evo nekoliko vrsta proizvoda za samotamnjenje koje možete pronaći na tržištu:

1. krema za samotamnjenje

Klasična opcija koja dolazi u obliku kreme ili losiona. Krema se nanosi na kožu i postupno razvija boju tijekom nekoliko sati. Često sadrži hidratantne sastojke koji pomažu održavati kožu mekom.

2. mousse ili pjena za samotamnjenje

Lagana pjena ili mousse formula omogućuje lako nanošenje i brzu apsorpciju. Ovi proizvodi brže suše i često daju brze rezultate.

3. sprej za samotamnjenje

Sprejevi omogućuju ravnomjerno nanošenje i mogu dosegnuti teže dostupna područja. Bitno je pravilno raspršiti sprej kako bi se izbjegle mrlje.

4. sprejevi s kisikom za samotamnjenje

Ovi sprejevi sadrže kisik koji potiče proces samotamnjenja, pružajući brze i prirodne rezultate. Kisik pomaže u ravnomjernom rasporedu pigmenta.

5. maramice za samotamnjenje

Vlažne maramice za samotamnjenje su praktične za upotrebu i omogućuju precizno nanošenje na određena područja.

6. serumi za samotamnjenje

Riječ je o koncentriranim formulama koje se obično koriste zajedno s dnevnim ili noćnim kremama. Serumi se postupno razvijaju kako bi se postigao suptilni tamniji ten tijekom dužeg vremena.

7. gelovi za samotamnjenje

Obično su prozirni i laki za nanošenje. Mogu se koristiti za cijelo tijelo ili za naglašavanje određenih područja.

8. kreme za postupno samotamnjenje

Koriste se kao svakodnevne hidratantne kreme i postupno razvijaju preplanulu boju tijekom nekoliko dana.

Trikovi kako nanositi kremu za samotamnjenje

Primjena ovih krema ili drugih proizvoda jednostavna je te se nanosi kao bilo koja druga hidratantna krema ili losion. Međutim, postoje trikovi kako nanijeti kremu za samotamnjenje.

Alergija na sunce: Kako ovaj problem najlakše prepoznati, ali i liječiti?

Prije svega trebate osigurati da vam je koža čista, a prijedlog je i da dan prije nanošenja odstranite dlačice. Čupanjem ili brijanjem dlačica skidate i površinski sloj kože, upravo onaj na koji se “hvata” pigment. Također, uvijek testirajte proizvod na manjem dijelu kože kako biste provjerili kako reagira na vas.

Ovo su ključni koraci kako nanijeti kremu za samotamnjenje:

1. Ako želite odstraniti dlačice, učinite to dan prije.

2. Dan prije nanošenja kreme za samotamnjenje odradite piling kože kako bi bila glatka i bez suhih dijelova. Na suhim se dijelovima krema drugačije manifestira i to bi moglo izazvati mrlje. Ovo se posebno odnosi na područje laktova, koljena, peta i pazuha.

3. Kremu za samotamnjenje nanosite nakon, a ne prije tuša.

4. Koža mora biti potpuno suha prije nanošenja, ne vlažna.

5. Kremu krenite nanositi od jednog dijela tijela i idite postepeno, nemojte preskakati dijelove pa se na njih vraćati. Budite posebno oprezni na području stopala te prstiju nogu i ruku.

6. Pri nanošenju stavljajte samo tanki sloj koji bi se trebao brzo upiti.

7. Nekoliko minuta nakon nanošenja nemojte odijevati odjeću već u stajaćem položaju pričekajte da se krema za samotamnjenje u potpunosti upije.

8. Pokušajte barem 10-ak minuta ne pregibati ruke i noge kako se krema ne bi počela nakupljati na tim pregibima.

9. Odmah nakon nanošenja kreme operite dlanove u toploj vodi.

Potencijalne štetnosti krema za samotamnjenje

Iako se kreme za samotamnjenje prezentiraju kao puno bolja opcija nego “prženje” na suncu da bismo dobili taman ten, i njih treba koristiti s oprezom. Potrebno je uzeti u obzir i potencijalne rizike povezane s njihovom upotrebom.

Sunčanica: Kako je prepoznati i što napraviti da se riješite ovog problema?

Kako se radi o kozmetičkom proizvodu, važno je provjeriti kakvi se točno sastojci nalaze te postoji li možda mogućnost razvoja alergijskih ili sličnih reakcija.

Neke od potencijalnih štetnosti krema za samotamnjenje dolaze upravo iz sastojaka. U nekim se kremama i drugim proizvodima za samotamnjenje nalazi visoka količina parfema koji mogu izazvati dišne probleme i alergijske reakcije.

Pri nanošenju kreme za samotamnjenje na tijelo, moguće je da se udišu čestice sastojaka. Istraživanje časopisa Archives of Dermatological Research iz 2019. godine ukazuje na mogućnost inhalacije sastojaka tijekom nanošenja, posebno kod sprejeva što ima potencijalnu opasnost.

Osim toga, DHA, unatoč tomu što djeluje samo na površinski sloj kože, kod nekih korisnika može izazvati osip, svrbež i iritaciju.

Drugi problem koji se može dogoditi kod korištenja krema za samotamnjenje je neujednačen ten. Ako ne napravite dobru pripremu kože ili se prebrzo odjenete nakon mazanja, mogli biste imali neujednačenu boju tena.

Sunčanica kod djece: Uzrok, simptomi i kako se najbolje ovaj problem tretira?

Nerijetko se događaju tamne mrlje na suhim dijelovima kože, posebice na području koljena, pazuha i laktova. Ako ne operete ruke na vrijeme možete očekivati narančaste dlanove, a nerijetko se neujednačen ten ističe na području prstiju gdje krema nije bila jednako raspoređena.

Bitno je i napomenuti da to što se na koži nalazi krema za samotamnjenje i ten je već tamniji, ne znači da ste zaštićeni od UV zraka.

Alergijske reakcije, neujednačeno tamnjenje i nesigurnost sastojaka samo su neka od pitanja koja se spominju po pitanju korištenja krema za samotamnjenje te su potrebna daljnja istraživanja. Do tada se preporučuje da pažljivo odabirete proizvode te da ga prije nanošenja na cijelo tijelo ili lice isprobate na manjem dijelu kože. Također je bitno da se pridržavate uputa proizvođača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.