Liječnici objasnili koliko dugo treba trajati seks? Vjerojatno kraće nego što biste očekivali

Erektilna disfunkcija, često nazvana impotencijom, seksualni je problem koji se odnosi na nemogućnost postizanja ili održavanja dovoljno dugačke erekcije za zadovoljavajući seksualni odnos. Ovo stanje može biti izuzetno frustrirajuće i utječe ne samo na tjelesno zdravlje, već i na emocionalno blagostanje muškarca.

Iako se često percipira kao problem povezan sa starijim muškarcima, impotencija može utjecati na muškarce u svim dobnim skupinama. Prema medicinskim istraživanjima, više od polovine muškaraca između 40 i 70 godina iskusi neki oblik erektilne disfunkcije. Ovaj broj može varirati ovisno o faktorima kao što su dob, zdravstveno stanje i emocionalni faktori, piše HRT.

Koji su uzroci erektilne disfunkcije?

Seksualno uzbuđenje kod muškaraca je složen proces koji uključuje mozak, živce, hormone, emocije, mišiće i krvne žile. Erektilna disfunkcija (ED) može se pojaviti kada postoji poremećaj u bilo kojem od ovih ključnih komponenata.

Stres i mentalni zdravstveni problemi također mogu pridonijeti pojavi ili pogoršati impotenciju. Ponekad, kombinacija fizičkih i psihičkih faktora može rezultirati ovim problemom.

Učestalost erektilne disfunkcije varira ovisno o dobi, pri čemu prevalencija raste s godinama, osobito nakon 65. godine života. Statistički podaci ukazuju da polovica muškaraca iznad 40. godine doživljava neki oblik impotencije. Različiti faktori rizika mogu povećati njezinu vjerojatnost, uključujući pretilost, visoki krvni tlak, nedostatak tjelesne aktivnosti, visoke razine kolesterola, kronični stres i slične čimbenike. Smanjeni dotok krvi u penis, uzrokovan suženjem krvnih žila ili drugim vaskularnim problemima, također može biti jedan od uzroka. Pored toga, oštećenje živaca u području penisa ili maloj zdjelici, kao i hormonalni disbalans, mogu također izazvati erektilnu disfunkciju.

Važno je napomenuti da su određeni lijekovi, poput analgetika, antipsihotika, antidepresiva i posebno antihipertenziva, također povezani s ED-om. Stil života, uključujući pušenje, konzumaciju alkohola i ovisnosti, može dodatno povećati rizik od ovog problema. Tretmani za stanja poput raka prostate ili benignog povećanja prostate, operacije, bolesti i ozljede koje utječu na područje zdjelice ili kralježnične moždine također se smatraju čimbenicima rizika.

Nadalje, faktori kao što su depresija, anksioznost, stres i problemi u partnerskim odnosima, posebice komunikacijski problemi, također mogu biti povezani s ED-om.

Jesu li bolesti prostate povezane s erektilnom disfunkcijom?

Brojne su zablude kada je riječ o erektilnoj disfunkciji, a jedna od najčešćih je povezana s prostatom. Dr. med. Duje Rako, specijalist urologije, ističe da prostata, unatoč čestim uvjerenjima, nema izravnu ulogu u nastanku erektilne disfunkcije.

Prostata ima svoju funkciju u tijelu, ali nije ključna za proces postizanja erekcije. Umjesto toga, ulogu u tom procesu igraju živci koji prolaze kroz područje prostate. Ovi tanki živci ključni su za održavanje zdrave i čvrste erekcije.

“Prostata nema ulogu u erektilnoj disfunkciji kao takvoj. Ona ima posrednu ulogu zato što pored nje, uz kapsulu prostate, prolaze tanki živci koji su odgovorni za erekciju. I onda uslijed nekakvih upalnih procesa u prostati, upala se širi i na okolna tkiva. Kad imaš pokvaren zub, pola lica nateče, ali krema za lice ne rješava problem dok ne popraviš zub. Tako da i neke kronične upale u prostati ili kronične upale u zdjelici mogu posredovati erektilnoj disfunkciji”, objasnio je dr. Rako.

Liječenje erektilne disfunkcije – što se može napraviti?

Kada se suočite s izazovima erektilne disfunkcije, važno je znati da postoje razne opcije za vraćanje spolne izdržljivosti. Izbor tretmana ovisi o mnogo čimbenika, uključujući uzrok problema, njegovu ozbiljnost i vaše opće zdravstveno stanje.

Jedna od najpoznatijih opcija za liječenje erektilne disfunkcije su oralni lijekovi poput Viagre, Cialisa, Levitre i Stacyna. Svi ovi lijekovi rade na istom principu – potiču bolju prokrvljenost penisa tako da se vaše tijelo lakše odaziva na seksualne stimulanse. No, ovi lijekovi nisu za svakoga. Osobe koje već uzimaju lijekove za srce, visoki tlak ili druge ozbiljne stanja trebali bi konzultirati svog liječnika prije nego što uzmu ove tablete.

Za neke muškarce, problemi s niskim razinama testosterona mogu biti uzrok erektilne disfunkcije. U takvim slučajevima, hormonalna terapija može biti ključ za povratak u formu. Ako ništa od ovoga ne pomaže, razmislite o kirurškim opcijama.

Koliko dugo zapravo traje seks? Vjerojatno kraće nego što biste očekivali

Trajanje seksualnog odnosa često je predmet brojnih nagađanja i stereotipa. Porno filmovi često sugeriraju da duže znači bolje. Međutim, stvarnost je često drugačija od onoga što vidimo na ekranima. Koliko dugo zapravo traje seksualni odnos i koliko bi trebao trajati?

Libido: Zašto je nizak i kako uz par trikova povećati seksualnu želju? Možete li imati seks svaki dan? Evo što liječnik kaže

Dok porno filmovi možda sugeriraju maratonske seksualne odnose, stvarnost često izgleda sasvim drukčije. Istraživanja sugeriraju da je optimalno vrijeme trajanja penetracije između 6 i 13 minuta.

Mnogi mladi muškarci, kako navodi dr.sc. Porin Makarić, specijalist psihijatrije i savjetnik u području seksualnog zdravlja, često imaju nerealna očekivanja o trajanju seksualnog čina. Pornografski sadržaji, koji su široko dostupni na internetu, često prikazuju seksualne odnose koji traju izuzetno dugo, nerijetko i satima. Takve prikaze, kaže dr. Makarić, mladi muškarci doživljavaju kao standard, a svaka odstupanja od tog “ideala” tumače kao neuspjeh.

“Mladi muškarci pretežito imaju iskrivljenu percepciju samoga seksa. To je temeljeno na pornografiji, dostupnim materijalima gdje oni misle da on treba trajati određeno vrijeme – ako traje kraće to automatski ne štima. 6 do 13 minuta je optimalno trajanje penetrativnog seksualnog odnosa. A ovo što ljudi gledaju u pornićima to često bude sat, dva što uopće nije realno. Već s tim kad normaliziramo što je normalno, a što nije biti će puno lakše”, otkrio je je dr. Makarić.

