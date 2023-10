Libido: Zašto je nizak i kako uz par trikova povećati seksualnu želju?

Podijeli :

Libido ili seksualna želja, predstavlja kompleksan području seksualnosti i ljudskog ponašanja. Nerijetko libido može utjecati na dinamiku u vezama ili brakovima, a razina libida može ukazivati na neke zdravstvene poteškoće. Smanjena seksualna želja kod žena i muškaraca važna je stavka u životu svakog pojedinca te se ne smije zanemarivati ozbiljnost problema.

Libido se može nazvati željom za seksualnom aktivnošću, željom za intimnošću ili jednostavno seksualnom željom. Libido je integralni dio ljudske seksualnosti i predstavlja želju za fizičkom i emocionalnom povezanošću s drugom osobom.

Sigmund Freud, otac psihoanalize, prvi je popularizirao pojam libida i smatrao ga ključnim aspektom ljudske psihe.

Razina seksualne želje ili libida može biti niska ili visoka, a razlikuje se i način na koji se očituje kod žena i muškaraca. Nizak libido nije rijetka pojava, no postoje brojni prirodni načini za podizanje libida kod žena i muškarca.

U nastavku donosimo odgovore na najvažnija pitanja u vezi libida.

Nizak libido: Najčešći uzroci

Libido može varirati i biti nizak ili visok. Niski libido označava smanjenu seksualnu želju, dok visoki libido ukazuje na snažnu i čestu seksualnu želju.

Varijacije u libidu su normalne i ovise o mnogim faktorima, uključujući biološke, emocionalne, i društvene čimbenike. Pod pojmom niski libido spadaju situacije kada je smanjena ili nikakva želja za masturbacijom, seksualnim fantazijama te za intimnošću s partnerom.

Ne treba zanemariti činjenicu da svaki pojedinac ima drugačiju razinu nagona i normalno je da je kod nekoga veća, a kod nekoga manja. Međutim, ako seksualna želja ne postoji gotovo uopće ili se ne manifestira već duže vrijeme, postoji šansa da se radi o smanjenom libidu.

Ovo je ključni aspekt ljudske seksualnosti koji može biti izrazito problematičan za pojedince i njihove odnose.

Nizak libido ili hipoaktivni seksualni nagon označava rijedak ili potpuni nedostatak seksualne želje. Prevalencija hipoaktivnog libida varira između populacija i dobnih skupina.

Prema studiji objavljenoj u časopisu “JAMA Internal Medicine“, procijenjeno je da oko 15% žena i 30% muškaraca pati od niskog libida u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uzroci niskog libida mogu biti različiti, a uključuju psihološke i emocionalne aspekte te fiziološke uzroke. Liječnica Lori Brotto, inače stručnjak za seksualno zdravlje, ističe kako je emocionalni razlog često uzrok niskog libida.

Ovo su još neki mogući razlozi:

– nepovoljno psihološko stanje osobe: stres, anksioznost, depresija

– nisko samopouzdanje

– prethodna trauma koja ne mora nužno biti vezana uz seksualnu želju ili aktivnost

– hormonalni disbalans: kod muškaraca smanjenje testosterona, a kod žena smanjenje estrogena

– nuspojava lijekova poput antidepresiva ili lijekova za visoki krvni tlak

– dijabetes

– srčane bolesti

– neurološki poremećaji

– religijske i društvene norme

– genitalne bolesti, postojanje spolne infekcije

– trudnoća

Hipoaktivni libido je kompleksno stanje koje može imati ozbiljne posljedice na fizičko i emocionalno zdravlje. Identifikacija uzroka i stručna intervencija mogu biti ključni za rješavanje ovog problema i poboljšanje seksualnog zdravlja.

Nizak libido kod žena

Na libido kod žena uvelike utječe hormonalni balans, odnosno, razina estrogena i progesterona. Istraživanja pokazuju da oko 32 posto žena u svom životu u nekom trenutku doživljava smanjeni libido.

Simptomi niskog libida kod žena su najčešće:

– smanjena emocionalna povezanost s partnerom

– smanjena želja za intimnim razgovorima, “sextingom”

– smanjena vlažnost vagine

– poteškoće s poticanjem seksualne želje

– smanjena želja za intimnim aktivnostima, ne nužno samo seksom

– smanjena osjetljivost na erotski sadržaj

S obzirom na to da za vrijeme menstrualnog ciklusa dolazi do izmjena u razini određenih hormona, posebice estrogena i progesterona, nije neobično da se seksualni nagon za vrijeme menstruacije mijenja.

Tako je uobičajeno da u periodu niže razine navedenih hormona žena ne osjeća pretjeranu seksualnu želju, niti želju za samozadovoljavanjem.

Međutim, ako takvo stanje potraje i nakon regulacije ciklusa, moglo bi se raditi o drugim uzrocima problema.

Kako smo ranije već naveli, emocionalno stanje uvelike igra ulogu u smanjenju libida, posebice kod žena. Ako postoje problemi poput pojačanog stresa, anksioznosti, nekvalitetnog i nedovoljnog sna i depresije, sve to može smanjiti razinu libida.

Emocije i stanje uma imaju velik utjecaj na seksualnu želju stoga su psihološki čimbenici često duboko povezani s libidom.

Važno je i razmisliti o nekim prethodnim traumama ili stresorima koji su moguće uzrokovali smanjenje libida kod žena. Riječ može biti o neugodnim seksualnim iskustvima ili o iskustvima koja su utjecala na samopouzdanje i vlastito razumijevanje sebe.

Stoga velik utjecaj ima i trenutni odnos, komunikacija i razina poštovanja od strane partnera ili partnerice. Otvorena i iskrena komunikacija o seksualnim potrebama i željama može poboljšati seksualni nagon.

Na libido kod žena utjecati mogu i kulturne i religijske norme. Neke žene mogu osjećati sram, potištenost ili sramotu ako osjete seksualnu želju koja je prirodan proces ljudskog tijela. Skrivanje ovih prirodnih osjećaja može uzrokovati psihološke probleme i probleme sa samopoštovanjem što može kasnije rezultirati smanjenim libidom.

Razina libida može varirati ovisno o tjelesnoj kondiciji i načinu života. Osobe koje često konzumiraju alkohol, duhan, droge, ne hrane se zdravo i ne kreću se dovoljno mogu imati problema s niskim libidom.

Libido kod muškaraca

Kod muškaraca, zdrav libido često se prezentira čestim erekcijama, pojačanim seksualnim fantazijama, postojanjem interesa za seksualnim odnosom i energije za seksualne aktivnosti.

Kao i kod žena, na libido kod muškaraca mogu utjecati razni faktori – psihološki i fiziološki. Iako nema apsolutnih pravila, općenito se vjeruje da muškarci češće imaju viši libido od žena. Međutim, razlike su individualne i mogu varirati između pojedinaca.

No to ne znači da ne može doći do smanjenog libida kod muškaraca. Obično se radi o sličnim uzrocima, samo što kod muškaraca na razinu libida utječe hormon testosteron. Ovaj hormon ima središnju ulogu u regulaciji libida te igra ulogu u poticanju seksualnih fantazija, poboljšanju raspoloženja i povećanju energije, što sve zajedno doprinosi seksualnoj aktivnosti i interesa.

Kod povećane razine je seksualni nagon kod muškaraca pojačan, a kod smanjene razine je libido nizak.

Smanjenje testosterona obično prate jasni simptomi poput:

– smanjenje energije

– gubitak mišićne mase

– povećanje tjelesne masti

– promjene u raspoloženju

– starenje (andropauza)

Razina testosterona obično opada s godinama pa nije neobično da se kod muškaraca s godinama smanjuje seksualna želja.

Uz ranije navede faktore i visok stupanj stresa ili tjeskobe može negativno utjecati na muški libido. Stres iz svakodnevnog života, poslovnih obveza i drugih izazova mogu smanjiti seksualni nagon.

Jedan od načina liječenja niskog libida kod muškaraca, posebice s godinama, je hormonska terapija. Velik utjecaj ima i način života.

Kako povećati libido?

Kada problem sa smanjenim libidom kao uzrok nema medicinski uzrok poput neke bolesti ili teškog hormonalnog disbalansa, postoji nekoliko trikova kako povećati libido. Glavna stvar koja se savjetuje je vođenje zdravog načina života što kod nekih ljudi znači izbacivanje poroka poput cigareta, alkohola i droga.

Ovo su još neki trikovi kako povećati libido:

1. Tjelesna aktivnost i vježbanje

Redovita tjelovježba može pomoći u povećanju libida. Razlog tomu je činjenica da tjelesna aktivnost poboljšava cirkulaciju krvi i oslobađanje endorfina, hormona sreće, što može pomoći u povećanju seksualne želje.

2. Zdrava prehrana

Prehrana bogata hranjivim tvarima, poput voća, povrća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina, može imati pozitivan utjecaj na libido.

Dr. Samantha Mark, nutricionistica, komentirala je što bi muškarci trebali jesti da nemaju problema s libidom.

“Hrana bogata antioksidansima i vitaminima može poboljšati opću seksualnu funkciju”, rekla je Mark.

3. Smanjenje stresa

Stres, posebice kronični, može znatno smanjiti seksualni nagon. Smanjenje stresa i prakticiranje tehnika opuštanja, kao što su meditacija i duboko disanje, mogu pomoći u povratku seksualnog interesa.

4. Zdrav san

Nedostatak sna može negativno utjecati na libido. Razlog tomu je prvenstveno hormonalna ravnoteža na koju utječe upravo dobar san. Hormonalna ravnoteža je ključna za pozitivan seksualni nagon.

5. Komunikacija i poštovanje u vezi

Otvorena komunikacija s partnerom o seksualnim potrebama i željama može pomoći u povećanju libida. Razgovorom možete pojačati emocionalnu povezanost i intimnost.

6. Terapija i konzultacije

Ako smanjeni libido uzrokuje ozbiljne probleme, konzultacija s terapeutom ili liječnikom može biti korisna. Ova terapija mogla bi vam pomoći razumjeti gdje leži problem i kako ga najlakše riješiti.

7. Prirodni afrodizijaci

Neki prirodni sastojci, poput ginka bilobe, ginsenga i maka, smatraju se afrodizijacima koji mogu pomoći u povećanju seksualne želje. Prije konzumiranja se savjetujte s liječnikom, pogotovo ako koristite neke lijekove.

Zaključak

Libido je važna komponenta ljudske seksualnosti, stoga je razumijevanje njegovih uzroka i varijacija ključno za očuvanje seksualnog zdravlja i zadovoljstva.

Važno je naglasiti da smanjen libido ili druge seksualne probleme ne treba shvaćati kao tabu temu; stručna pomoć i podrška su dostupni za one koji se suočavaju s tim izazovima. Kroz individualizirane pristupe, promjene u načinu života i otvorenu komunikaciju, moguće je postići ravnotežu i poboljšati seksualnu želju i povećati libido.

