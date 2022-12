Podijeli :

Izvor: FRED DUFOUR / AFP

Magnetska rezonanca poznat je pregled koji se odrađuje kako bi se dobio bolji uvid u pojedine dijelove našeg tijela. Nazivi koji se koriste za istu metodu su magnetna rezonancija ili kratica MR. Riječ je o suvremenoj radiološkoj dijagnostičkoj metodi koja pruža gotovo savršenu vizualizaciju cijelog organizma. Potrebna je kada dođe do promjena uvjetovanih različitim bolestima jer omogućava uvid u sve organe, kosti, meko tkivo i zglobove.

Često se postavlja pitanje kako izgleda magnetska rezonanca mozga ili MR glave, no ovom dijagnostičkom metodom se može pregledati svaki organ. Pregled, odnosno magnetnu rezonancu provode specijalisti s ciljem dobivanja boljeg uvida u stanje organizma.

Magnetska rezonanca za pregled koristi snažno magnetsko polje koje djeluje na stanice tkiva ili protone slažući ih u red. Radiofrekventni val iz uređaja pronosi energiju protonima te ih pomiče iz ravnoteže. Tada nastaje val, a prestankom djelovanja tog vala se protoni vraćaju u ravnotežu i predaju višak energije okolini. Tu energiju tada prepoznaje magnetska rezonanca te računalo dobiva sliku.

Kako izgleda magnetska rezonanca?

MR uređaj za dijagnostiku može biti u različitim oblicima, no u Hrvatskoj se najčešće koriste oni s kućištem u obliku tunela. Uređaj izgleda poput velikog tunela u čijem središnjem dijelu leži pacijent. Osoba se automatiziranim stolom uvodi u “tunel” magnetske rezonance. U nekim slučajevima se samo dio tijela kojeg treba analizirati postavlja u uređaj.

Do sada nisu poznati slučajevi opasnosti magnetne rezonance na ljudsko zdravlje, no s obzirom na to da se radi o magnetu, potrebno je prije korištenja poduzeti mjere opreza. Priprema za magnetnu rezonancu ne zahtijeva posebne procedure. Prije pregleda, budući da se ulazi u područje djelovanja snažnog magnetskog polja, potrebno je ukloniti sve metalne predmete s tijela – nakit, kartice, mobitel, proteze i slično. Pozornost treba obratiti i na odjeću i obuću koja može sadržavati metalne dijelove poput grudnjaka ili drugog rublja.

Osobe koje imaju ugrađene uređaje trebaju to prije pregleda napomenuti liječniku te radiološkom osoblju. Ovo se odnosi na predmete poput elektrostimulatora srca, umjetne pužnice, neurostimulatora, umjetnih zglobova, stentova i slično. Obavještavanje liječničkog osoblja je važno jer neki predmeti poput zglobne proteze u nekim slučajevima nisu kontraindikacija.

Hrana i piće prije magnetske rezonance se može normalno konzumirati osim ako vam liječnik nije drugačije savjetovao. Jednako vrijedi i za lijekove.

Za vrijeme pregleda magnetskom rezonancom pacijent treba ležati mirno na stolu dok pregled ne završi. Trajanje magnetske rezonance ovisi o tome koji dio tijela se pregledava te se MR snimanje sastoji od nekoliko kraćih ponavljanja. Za vrijeme pregleda proizvodi se glasna buka pa pacijent može dobiti slušalice ili čepiće za uši.

Radna stanica s računalom na kojem se prikazuju rezultati i na kojoj se upravlja pregledom se nalazi u drugoj prostoriji. Radiološko osoblje obično ima jasan pregled kroz stakleni prozor na pacijenta u uređaju.

Kada je potrebna magnetska rezonanca?

Magnetskom rezonancom se omogućuje uvid u zdravstveno stanje organa, utvrđivanje bolesti ili praćenje učinaka liječenja. Kroz ovu dijagnostiku se mogu pregledati sve tjelesne strukture, odnosno svi organi. Obično se koristi kada ultrazvučni i rendgenski pregledi te kompjuterizirana tomografija (CT) nisu dovoljni za dijagnostiku.

Stoga se traži kako bi se pregledali mozak, hipofiza, kralježnica na različitim dijelovima te zglobovi. Magnetska rezonanca ne koristi ionizirajuću energiju za dobivanje dijagnostičkih slika stoga se može koristiti za oslikavanje svih dijelova tijela.

Kod pregleda magnetske rezonance se može koristiti kontrastno sredstvo koje se daje intravenozno ili u zglob. Kontrastno sredstvo sadrži gadolinij te obično ne izaziva alergijsku reakciju kod pacijenta. Svrha ubrizgavanja kontrastnog sredstva je pojačati kontrast u prikazivanju šupljih prostora, šupljih organa i krvnih žila te provjeriti prokrvljenost organa.

Je li magnetska rezonanca opasna za zdravlje?

Magnetska rezonanca po dosadašnjim informacijama nije opasna za zdravlje. Kako se pokazalo, ova vrsta dijagnostike ne prouzrokuje bol osim ako se ubrizgava kontrastno sredstvo što može biti neugodno. Iako mala, postoji mogućnost nastajanja alergijske reakcije nakon unošenja kontrastnog sredstva.

Blage reakcije mogu biti osip ili urtikarija, mučnina, povraćanje, bljedilo i znojenje. Pojaviti se može i treskavica, bol u abdomenu, glavobolja i povraćanje. Teške reakcije na kontrastno sredstvo za magnetsku rezonancu uključuju anafilaktički šok, zastoj srca, infarkt, gubitak svijesti i nastanak plućnog edema.

Opasnosti magnetne rezonance nisu poznate, ali se također mogu pojaviti neke nuspojave kod pregleda. Posebna pozornost se pridaje pacijentima koji se boje pregleda te koji imaju klaustrofobiju ili strah od zatvorenih prostora. Kod takvih pacijenata, ali i drugih se mogu pojaviti ove nuspojave:

– vrtoglavica

– bol u glavi

– omaglica

– mučnina i povraćanje

Ako je pacijent ranije doživio neke od navedenih simptoma kod drugih pregleda ili prilikom boravka u zatvorenom prostoru, važno je da obavijesti bolničko osoblje.

Sve u svemu, magnetska rezonanca ima brojne prednosti kod korištenja, posebice po pitanju sigurnosti za pacijenta. Također pomaže u boljoj dijagnostici što potencijalno ubrzava liječenje i terapiju.

