Mnogi muškarci koji su doživjeli srčani udar imali su rane znakove upozorenja u spavaćoj sobi

Polovica muškaraca koji su doživjeli srčani udar možda je imala simptome u spavaćoj sobi čak i do sedam godina prije nego što su se ozbiljno razboljeli, tvrde liječnici.

Erektilna disfunkcija može prethoditi srčanom udaru do sedam godina kod muškaraca, što sugerira da problemi u spavaćoj sobi mogu signalizirati ozbiljne zdravstvene probleme u budućnosti, rekla je urologinja Rena Malik, prenosi Mirror.

Seksualna disfunkcija: Problem muči i muškarce i žene, ovo su najčešći primjeri

Dr. Malik je sugerirala da bi i žene mogle doživjeti slične rane znakove upozorenja. Objasnila je vezu između seksualne disfunkcije i srčanog udara. “Recimo da imate erektilnu disfunkciju i danas vam je dijagnosticirana erektilna disfunkcija, sedam godina kasnije oko 15 posto tih muškaraca doživjet će srčani udar.”

Razradila je temeljne uzroke, povezujući ih sa zdravljem kardiovaskularnog sustava: “A razlog za to je jer ako je problem s protokom krvi, arterije do penisa su oko 1 do 2 milimetra, arterije do srca su oko 3 do 4 milimetara. A kada imate oko 50 posto okluzije krvne žile zbog visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola, bolesti srca – taj će organ početi imati problema.”

“I tako ćete početi viđati erektilnu disfunkciju kod muškaraca koji imaju vaskularne probleme prije nego što počnete imati bolove u prsima ili druge znakove bolesti srca. Vjerojatno je slično i kod žena iako nemamo te podatke za žene. Ako im se iznenada pojavljuju problemi s postizanjem seksualnog uzbuđenja, to je možda pokazatelj.”

“Ali ipak, to je složenije i nemamo podatke za to, ali svakako za muškarce imamo jasnu indikaciju da bi problem s erekcijom mogao prethoditi ozbiljnim srčanim posljedicama i kada pogledate ljude koji su imali srčani udar, oko 50 posto muškaraca će imati erektilnu disfunkciju prije toga.”

Dr. Malik je preporučila ljudima da s liječnicima razgovaraju o seksualnom zdravlju za zdrav i sretan život.

